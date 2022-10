Visarion Alexa a fost duhovnicul elevei care s-a ascuns la mânăstire. Ce spune Iulia despre legătura ei cu preotul acuzat de agresiune sexuală

Iulia Ionescu a devenit celebră în toată România din cauza unui episod petrecut în februarie 2014, care a ținut toată țara cu sufletul la gură. La vremea respectivă, Iulia avea 15 ani și era elevă în clasa a IX-a a Colegiului „Sfântul Sava” din București. Pe 12 februarie 2014, ea s-a despărțit de mama sa la stația de metrou Eroilor, spunându-i acesteia că se duce la liceu.

Iulia Ionescu i-a transmis preotului Visarion Alexa că vine Apocalipsa

Iulia nu s-a întors acasă în ziua respectivă, iar părinții au dat-o dispărută, alertând autoritățile care au căutat-o în toată țara. Iulia lăsase un mesaj familiei: „Vremea e frumoasă, eu plec la mânăstire”. Tatăl Iuliei a declarat în presă că fiica sa, care avea o fire mai introvertită și religioasă, ar fi putut să fi fost atrasă de diverse „cercuri extremiste”. „I-a trimis un mesaj duhovnicului ei că vine Apocalipsa. A intrat pe site-uri ciudate“, a mărturisit tatăl Iuliei.

ADVERTISEMENT

Părinții Iuliei au dezvăluit că , cel acuzat în prezent de mai multe femei că le-a agresat sexual în chilia sa. FANATIK a contactat-o pe Iulia Ionescu, care azi are 24 de ani, chestionând-o dacă a mai ținut legătura cu preotul Visarion și ce părere are de acuzațiile șocante care i se aduc de femeile care au venit să i se spovedească.

“Au trecut 9 ani de când nu am mai fost la acea biserică, nu cunosc nimic despre acest preot Visarion, nu am nimic de comentat, cu mine nu și-a permis niciodată vreun gest nepotrivit.”, a mărturisit Iulia, în exclusivitate pentru FANATIK. Iulia Ionescu, care anul trecut a absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare, îl vizita pe preotul Visarion Alexa la Biserica Sfântul Nicolae din cartierul bucureștean Militari.

ADVERTISEMENT

Până la urmă, Iulia Ionescu a fost găsită la trei zile după dispariția sa, de către angajații CFR, într-un tren internațional Moscova-Sofia. Eleva de 15 ani se urcase în tren la Suceava și se afla în drum spre București, unde intenționa să revină acasă. Iulia a mărturisit că a fost găzduită de niște măicuțe de la o mânăstire de lângă Vatra Dornei.

Iulia Ionescu s-a spovedit alături de mamă și bunică

În cele trei zile de căutări ale adolescentei dispărute, atenția presei s-a îndreptat și spre duhovnicul ei. „Vă spun că părinţii Iuliei s-au spovedit la mine şi ştiau foarte bine toate pericolele la care este expus copilul. Şi bunicilor, şi părinţilor le-am adus la cunoştiinţă faptul acesta şi că Iulia trebuie să fie îngrijită de aproape. S-a pus o întrebare: este potrivit ca un copil de 15 ani să se spovedească?”, a spus Visarion Alexa, citat de România TV.

ADVERTISEMENT

“Gândiţi-vă că, totuşi, cineva ştia de Iulia. Acel cineva este duhovnicul ei, nu ştia unde a plecat, pentru că asta a hotărât singură, dar ştia de intenţia ei. Această intenţie a fost adusă la cunoştiinţă părinţilor. Şi cu toate acestea, părinţii s-au străduit după putiinţa lor să aibă grijă de ea. Nu venea singură la spovedit, nu venea singură al biserică era o atmosferă de casă. Întotdeauna spovedania Iuliei avea loc aici în faţa icoanei cu mami şi bunica la doi metri în spatele ei“, a mai mărturisit preotul Visarion.

În prezent, , după ce, în luna august, o femeie de 37 de ani a depus o plângere la Poliție în care a susținut că preotul paroh al Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Militari a agresat-o sexual pe 23 aprilie 2022 în timpul unei spovedanii. Pe 16 septembrie, Visarion Alexa a fost audiat de polițiștii din cadrul Secției 20 Poliție și a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de agresiune sexuală.

ADVERTISEMENT

Visarion Alexa a fost plasat sub control judicioar

Preotul a recunoscut acuzația, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 a decis ca acesta să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Visarion Alexa a fost audiat și de comisia de disciplină a Arhiepiscopiei Bucureștilor, în fața căreia a recunoscut fapta incriminată, conform unui comunicat transmis de Patriarhia Română, prin purtătorul de cuvânt Vasile Bănescu. Astfel, Visarion Alexa a fost retras de la slujire și din funcția de paroh.

ADVERTISEMENT

Ulterior, în presă au apărut alte mărturii teribile ale altor femei agresate de Visarion Alexa. Libertatea a publicat dezvăluirile a două enoriașe, una dintre ele povestind că a fost violată de preot în chilia acestuia: „Când am fost la spovedanie ultima dată, în chilia dânsului, s-a oprit la un moment dat să se ducă la baie, care era undeva în spate. Am crezut că e normal și că ce vină are că a avut nevoie la baie în timpul spovedaniei mele?! E normal, mi-am spus.”

„În chilie erau și două fotolii. Pe unul stăteam eu. Când s-a întors, s-a postat în fața mea. Avea pantalonii desfăcuți și m-a forțat… Nu-mi venea să cred, eram în stare de șoc. I-am zis că nu vreau, am încercat să-l împing, țineam gura închisă și dinții încleștați. Se tot freca de mine…”, a mărturisit femeia pentru Libertatea. Între timp, alte cinci femei au depus plângere împotriva lui Visarion Alexa, pentru agresiune sexuală, conform procurorilor de la Tribunalul București.