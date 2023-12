Visați la titlu? Răspunsul interesant al lui Mihai Rotaru. Ce primă a plătit cu CFR

În aceste condiții, patronul Mihai Rotaru pare îndreptățit să spere chiar și la titlu. Momentan, Universitatea Craiova are trei victorii consecutive și a urcat pe locul 3 în clasament cu 32 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj. Așadar, doar 5 puncte distanță de liderul FCSB, care are meci infernal etapa viitoare la Cluj, contra CFR-ului.

Visați la titlu? Răspunsul interesant al lui Mihai Rotaru

Cu toate acestea, și nu vorbește momentan despre titlu. ”Nu, noi visăm să ne consolidăm locul 3 din acest moment. Asta visăm, trebuie să luăm pas cu pas, noi avem meci de Cupă mâine, împotriva Farului. Cupa pentru noi e un obiectiv important. Cu CFR Cluj au avut primă dublă, 2.000 de euro victoria.

ADVERTISEMENT

Au fost 15.000 de spectatori, publicul a fost unul dintre atuurile noastre cu CFR. A fost minivacanță, foarte mulți plecați. În curând sperăm să avem 30.000 de oameni”, a explicat Mihai Rotaru, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Cât despre transferuri, Mihai Rotaru nu exclude ca echipa să transfere jucători valoroși la iarnă, tocmai pentru a se lupta la titlu.

”Mereu vor fi jucători care vin, care pleacă. Nu am auzit de oferte de transfer în timpul competițiilor, fereastra se deschide în 10 ianuarie. Cine vorbește astăzi de transferuri în 4 decembrie, nu sunt reale.

ADVERTISEMENT

Că zice cineva stai că mă interesează. Noi de foarte mult timp am respins astfel de discuții, lumea s-a învățat, nu ne mai întreabă. Când se termină campionatul putem să ne așezăm la masă”, a completat Mihai Rotaru.

Gigi Becali era impresionat de Universitatea Craiova și CFR Cluj

În urmă cu o lună, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, anunța că echipa sa se bate la titlu cu Universitatea Craiova și cu CFR Cluj. Asta, în condițiile în care în acel moment oltenii nu impresionau, sub ”bagheta” lui Corneliu Papură. Cu toate acestea, sosirea lui Ivailo Petev a resuscitat echipa, care nu se mai oprește din victorii.

ADVERTISEMENT

”Cu noi nu mai pot anul ăsta. Nu au cum. Nu mă interesează. Nu vreau să se interpreteze. Noi ne luptăm cu CFR Cluj şi Universitatea Craiova. Mi-a spus Mihai (n.r. Stoica) de arbitraj. Dar nu mă interesează. Craiova nu este în formă. Dar are jucători valoroşi. Poate să îşi revină în orice moment”, declara Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat)

Visează Mihai Rotaru la titlu? Răspuns interesant