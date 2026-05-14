Visul Barcelonei s-a destrămat în ciuda unui bilanț spectaculos în acest sezon. Ce reprezintă înfrângerea de la Alaves

Catalanii au pierdut abia al patrulea meci în care nu au reușit să marcheze niciun gol, dar meciul cu Alaves a ruinat ultimul obiectiv al echipei lui Hansi Flick
Catalin Oprea
14.05.2026 | 08:37
ANALIZĂ FANATIK
FC Barcelona nu mai poate ajunge la 100 de puncte în acest sezon FOTO facebook
FC Barcelona, care şi-a asigurat titlul de campioană etapa trecută, a fost învinsă, în deplasare, de echipa Deportivo Alaves, scor 1-0, în etapa a 36-a a campionatului Spaniei. Acest eșec a stricat visul catalanilor de a mai bifa o performanță de top.

Barcelona nu mai poate atinge 100 de puncte

Unicul gol al meciului a fost marcat de Diabate, în minutul 45+1, care a stricat obiectivul neoficial pe care catalanii și-l fixaseră pentru ultimele etape din La Liga. În clasament, FC Barcelona are 91 de puncte și nu mai poate atinge 100 de puncte, așa cum își dorea.

În plus și borna de 100 de goluri în campionat pare, de asemenea, de neatins. Echipa lui Hansi Flick  a marcat 91 de goluri cu două meciuri rămase din acest sezon. În utltimele partide, Barca va juca împotriva lui Betis, pe Spotify Camp Nou, și cu Valencia, pe Mestalla, dar e greu de crezut că va înscrie 9 goluri în aceste partide.

Al patrulea meci în care n-a marcat

Barca a pierdut cu 1-0 în fața celor de la Alavés și nu a reușit să marcheze pentru prima dată în La Liga, după 35 de meciuri consecutive pe poartă. Acesta a fost al patrulea meci fără gol, în acest sezon, în care a jucat deja 55 de meciuri.

Stamford Bridge a fost primul stadion în care Barça nu a marcat. S-a întâmplat în grupa Ligii Campionilor, în ziua triumfului răsunător al lui Chelsea (3-0). Acest lucru nu s-a mai întâmplat apoi până în prima manșă a semifinalei Copa del Rey, când Atlético a câștigat cu 4-0 pe Metropolitano.

Echipa lui Simeone și-a păstrat din nou poarta intactă în prima manșă a sferturilor Ligii Campionilor, dar pe Spotify Camp Nou (0-2). Iar la Alaves, cu campionatul deja câștigat, Barca a bifat al patrulea meci fără gol marcat în acest sezon.

Lamine Yamal a fost omul sezonului

Anul trecut, echipa lui Hansi Flick a câștigat La Liga cu 88 de puncte și 102 goluri. În prima secțiune, s-a depășit deja borna de anul trecut, Barcelona putând termina acum cu un maximum de 97 de puncte. Dar la goluri va fi aproape imposibil de egalat sau depășit ce s-a realizat în sezonul 2024-2025.

Cel mai bun jucător al Barcelonei, conform cifrelor, a fost în acest sezon, Lamine Yamal. Fotbalistul de 18 ani, acum accidentat, a dat 24 de goluri și a reușit 17 assisturi în 45 de meciuri.

Eric Garcia și Gerard Martin sunt fotbaliștii cu cele mai multe apariții pe gazon. Ei au bifat câte 49 de partide, din cele 55 jucate de echipa lui Hansi Flick până acum.

