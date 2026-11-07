„Visul F1 se construiește zi de zi”: Povestea lui David Cristofor, primul român la Prema Racing

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David Cristofor a încheiat pe locul 3 la general în Formula 4 Italia, din 60 de piloţi. În vârstă de 17 ani, şi visează că într-o zi va putea să ajungă în Formula 1. Într-un interviu acordat pentru FANATIK, Cristofor îşi spune povestea într-unul dintre cele mai competitive şi imprevizibile medii din lumea sportului.

Interviu cu David Cristofor, românul care îşi construieşte visul F1: „Am început pe karturi electrice”

, David Cosma Cristofor şi-a început cariera la vârsta de 6 ani, în karting. A făcut apoi pasul spre monoposturi, fiind primul român sub contract cu Prema Racing, una dintre organizaţiile de top din motorsport, de unde mulţi piloţi au făcut pasul în Formula 1. Îl are ca manager pe Giancarlo Fisichella şi speră ca în următorii ani să poată face paşii care să îl ducă într-o zi în Formula 1.

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David, mă bucur că ne-am întâlnit! În primul rând, spune-mi, te rog, cum ai început motorsportul?

– Salut! Și eu mă bucur! Prima oară am început motorsportul de când eram mic, țin minte că am fost cu tatăl meu la o pistă de karting de agrement. Aveam 3 ani atunci, nu puteam să conduc un kart, evident, dar când am împlinit 6 ani, am fost dus de părinții mei la AMCKART și acolo mi-am început, să zic așa, cariera, pe karturile electrice, în primul an.

De unde ai avut pasiunea asta pentru sporturile cu motor? Cine ți-a insuflat-o, e de la tatăl tău?

– Nu neapărat, nu știu, cred că a venit așa natural. Dar, cum am mai spus, eram pasionat de tot ce înseamnă lumea asta cu motoare și mă uitam cu tatăl meu împreună la curse de Formula 1, deși nu prea înțelegeam nimic.

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La ce vârstă? Când ai început să te uiți la Formula 1?

– Cred că la 4-5 ani.

A cucerit titlul mondial în 2021: „Atunci am simțit un spark că s-ar putea, că aş avea o şansă”

Încă de când te-ai apucat, ai făcut-o cu visul de a ajunge la Formula 1 sau te-ai gândit să o iei pas cu pas, să vezi ce se întâmplă? Cum a fost?

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– Niciodată nu am pus, să zic așa, presiunea asta pe mine că trebuie să ajung neapărat în Formula 1, deoarece sunt multe categorii în care ești plătit, dar visul suprem ar fi Formula 1, doar că, după cum știm cu toții, este un sport foarte costisitor și nu prea ai foarte multe șanse, mai ales fiind din România. Dar muncesc pentru asta în fiecare zi și dintotdeauna.

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Când ți-ai dat seama că poți să faci performanță în sporturile cu motor? Care a fost momentul?

– Când am câștigat primul titlu mondial în anul 2021 cu o echipă românească. Atunci mi-am dat seama că pot face performanţă.

Și ce ți-ai spus atunci? Băi, chiar pot să merg mai sus, să depășesc anumite limite care nu au mai fost depășite?

– Am început să luăm situația mult mai în serios și atunci am simțit un spark că s-ar putea, aș avea o șansă să ajung undeva sau să-mi creez o carieră în motorsport.

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Pas important de la karting la monopost: „Vizibilitatea era mult mai redusă”

Povestește-ne puțin care au fost pașii pe care i-ai făcut până acum în motorsport, adică cum ai început și până la nivelul actual.

– Am început, cum ți-am spus, cu kartingurile electrice, în care prima oară am ieșit campion național la categoria respectivă pe vremea aceea și au mai venit titluri naționale, s-au acumulat cinci în total și ușor-ușor internațional cu podiumurile europene și două cupe mondiale câștigate. Iar în anul 2024 am fost contactați de o echipă germană de Formula 4 să facem niște teste cu ei. Testele au decurs destul de bine, mai bine decât ne așteptam, și am semnat cu ei pentru anul 2025, care a fost un an de adaptare, deoarece de la karting la Formula 4 este o tranziție destul de mare și toți piloții se chinuie, să zic așa, puțin în primele curse, dar anul acesta am făcut pasul către echipa Prema și a decurs foarte bine.

Cât de dificil ți-a fost să urci de la karting la monoposturi? Că ai și zis de anul ăsta de adaptare. Care sunt diferențele?

– Cum ți-am spus, a fost un an destul de greu, mai ales vizibilitatea din interior era mult mai redusă. La karting eram obișnuit să mă uit puțin în spate. Era o lume total diferită, mai ales că mi-a fost frică la început cu depășirile, să aproximez distanțele, suspensia la mașină cum se comporta, dar știu că am lucrat foarte mult cu inginerul meu de la cealaltă echipă și chiar m-a ajutat foarte mult să învăț tot ce-mi lipsea și am ajuns să iau și podium spre finalul anului.

Primul român acceptat la Prema Racing: „Este un nivel foarte profesionist”

Ești primul român acceptat într-o structură de top cum e Prema Racing. Ce e diferit acolo față de alte organizații pe care le-ai întâlnit?

– Da, evident, să fii într-o echipă de formule de categoriile astea de juniori este o mândrie, deoarece vezi toți piloții care sunt în Formula 1 acolo, opt au fost, au trecut cel puțin un an la Prema și asta îmi dă o motivație în plus. Dar echipa este foarte serioasă. Lucrăm din greu aproape în fiecare zi. Dacă nu suntem pe pistă, suntem ori la fabrică în Italia, pe simulator, la sală sau poate chiar avem și meetinguri online. Simt că este un nivel foarte profesionist și așa trebuie să fie în lumea motorsportului.

Ai reușit să obții performanțe notabile, inclusiv în acest sezon, inclusiv în weekendul precedent când ai urcat de două ori pe podium la Mugello. Care a fost performanța care ți-a rămas în suflet până acum din cele pe care le-ai obținut?

– Performanța care mi-a rămas în suflet, sincer, au fost pole position-urile de anul acesta. Am fost cel mai rapid de două ori, la a doua etapă și la ultima etapă. Restul calificărilor le-am terminat pe pozițiile a doua și a treia. Acesta este punctul meu forte, să zic așa, calificările, dar în general toate cursele. N-am avut o cursă, să zic așa, care să îmi rămână în minte, deoarece majoritatea au fost destul de bune. Am luat 12 podiumuri anul acesta, așa că a fost un an mult mai bun decât ne-am așteptat.

A terminat pe locul 3 în Formula 4, din 60 de piloţi: „Trebuie să te adaptezi”

Concurența e foarte mare, am văzut că sunteți 60 de piloți. Și tu ai terminat pe podium la general…

– La general, da, am terminat pe locul trei în campionat din 60 de piloți. Suntem puțin mai mulți ca la Formula 1, față de ce sunt obișnuiți fanii…

Chiar de trei ori mai mulți!

– Da, față de ce sunt obișnuiți fanii, dar cred că este un lucru mai bun, deoarece în calificări trebuie să te adaptezi, poate prinzi trafic sau trebuie să te asiguri că nu ai pe nimeni în fața ta ca să-ți strice turul, asta e definiția, și simt că pe noi ne ajută asta, deoarece în categoriile superioare, spre exemplu anul viitor, în Formula 3 Regional, FIA F3, FIA F2, devin din ce în ce mai puțini piloți.

Performanțele au fost remarcate și de nume consacrate care au fost în Formula 1 și-mi aduc aminte de Giancarlo Fisichella. Ce înseamnă pentru tine cuvintele frumoase, aprecierile primite de la un mare campion?

– Giancarlo Fisichella este managerul meu chiar. Am semnat în mai. Știu că încă de anul trecut eram în discuții, dar am reușit să semnăm, să ne înțelegem în mai și se ocupă de mine, tot ce înseamnă ofertele de echipe, probabil sponsorii, nu știu, lucruri de genul și e foarte frumos să ai un sprijin de la un asemenea pilot.

Apropiat de Kimi Antonelli: „Sunt norocos să-l am ca prieten”

Îți dă cumva o confirmare a faptului că lucrurile merg bine în momentul în care ai în spate un pilot care a scris istorie în Formula 1?

– Da, evident. Cum am spus, este un lucru la care pot să zic chiar visam, să fiu ales de un pilot de Formula 1 în academia sa și nu doar el, sunt norocos să-l am ca prieten și pe Kimi Antonelli, care a devenit acum recent campion mondial și el este cel care îmi dă cele mai multe sfaturi dintre toți și m-a ajutat foarte mult, deoarece primele teste cu un monopost de Formula 4 le-am făcut chiar cu echipa sa.

Mă gândesc că ai primit multe sfaturi și de la părinți, de la apropiați, de la specialiști. Care ar fi un sfat care ți-a rămas în minte?

– Am primit foarte multe sfaturi utile, dar am primit un sfat chiar de la Kimi, care mi-a rămas în minte: dacă ai un weekend foarte prost, să nu te lași niciodată bătut, că următorul probabil o să fie mult mai bun.

Când poate ajunge un pilot român în Formula 1: „Singurul care-mi lipsește este partea financiară”

Foarte mulți piloți, inclusiv români, au încercat să ajungă în Formula 1. De ce ai nevoie să fii acolo, între cei 22?

– Momentan, singurul care-mi lipsește este partea financiară, deoarece ceilalți piloți, spre exemplu din Brazilia, Italia, Anglia, au niște sponsori care îi propulsează mult mai mult și consider că acesta este un factor care ne limitează să avem un pilot în Formula 1.

Vorbind de Formula 1 și de Kimi Antonelli, a devenit campion mondial, v-am văzut în multe poze împreună, inclusiv de când erați mai mici. Cum v-ați cunoscut și cum ați legat prietenia asta?

– Prima oară ne-am cunoscut la karting. Am concurat în același timp în anul 2018, deoarece el era în ultimul an, eu abia venisem în Italia pentru prima oară. A fost un moment foarte special să împart pista cu el, este un pilot fenomenal. Atunci am tot ținut legătura. Ne jucam pe calculator și jocuri video normale și pe simulator, deoarece și anul acesta, la începutul anului, până să înceapă sezonul, ne-am mai jucat pe simulator și cu alți piloți și, da, ne-am mai tot văzut pe la curse.

Ce părere ai de performanța asta pe care a reușit-o la doar 20 de ani? Adică te gândeai că la vârsta asta se poate ajunge în Campionatul Mondial?

– Eu am spus încă de anul trecut că el va fi campionul anului acestuia. Mă așteptam, deoarece Mercedes a dezvoltat foarte bine mașina, mai ales pe regulile acestea noi și era de așteptat că va fi pilotul principal Mercedes.

A vorbit cu Kimi Antonelli după ce italianul a devenit campion mondial: „Mi-a răspuns luni dimineaţa”

Ce discuții aveți când vă vedeți?

– Discuții și de viața personală, foarte multe, dar îl întreb de foarte multe sfaturi despre parcursul lui, deoarece am concurat pentru aceeași echipă. Deci, acesta este un lucru, un avantaj, deoarece îmi poate spune alte secrete pe care nu le-am aflat încă de la echipa mea.

Ai apucat să-i dai un mesaj de felicitare după ce a câștigat titlul mondial?

– Da, am vorbit cu el fix astă-seară. Era foarte fericit. I-am scris duminică seară, mi-a răspuns luni dimineață. Da, îmi imaginez că a primit sute de mesaje.

Care-i modelul tău în ceea ce privește piloții?

– Idolul meu este Lewis Hamilton. Îl urmăream de când avea patru titluri mondiale și până să aibă șapte, dar de când a venit Kimi acum în Formula 1, îl admir mai mult pe el.

Mai ales că vă și cunoașteți…

– Mai ales că ne și cunoaștem, îl știu și personal, da.

În ce sens te ajută să discuți cu un pilot de Formula 1, un pilot care e în elită?

– Îți poate spune la ce să te aștepți în viitor, dacă o să întâmpini niște lucruri, nu știu, challenging (n.r. provocări) în cariera ta și poate să-ți dea niște sfaturi cum să le depășești, pentru că el a trecut prin toate aceste etape. Momentan, mai am câteva.

Diferenţa dintre jocurile video şi simulator: „Assetto Corsa e cel mai realist joc pe care îl poţi avea”

Mulți dintre noi avem jocuri video în care visăm să fim piloți de Formula 1, chiar tu ai zis că te mai joci jocuri video. Te joci și de Formula 1? Adică jocul propriu-zis?

– Nu… nu mă joc jocul propriu-zis Formula 1. Mă joc pe simulator, se numește iRacing sau Assetto Corsa, unde am mașina mea, e Formula 4 și mă antrenez pe pistele respective unde am cursă.

Adică e un joc, Assetto Corsa, și cred că e un joc standard pe care îl poate cumpăra toată lumea, nu?

– Da, dar este un joc super realist. E cel mai realist joc pe care îl poți avea, îl poate avea oricine. Dar asta e simulatorul meu de acasă, e mai mult de fun cu prietenii și treaba serioasă începe la echipă.

Voiam să te întreb cât de diferit e simulatorul propriu-zis profesionist față de jocurile video pe care le încearcă toată lumea?

– Foarte diferit! În simulatorul echipei te simți aproape ca într-o mașină. Deși niciodată nu vei avea același feeling ca în viața reală, dar, cum am spus, simulatorul este destul de realist. Simți și forțele G.

Trebuie să faci pregătire fizică pentru asta…

– Da, în fiecare zi când sunt acasă mă antrenez la o sală aici lângă și dacă nu, cum am mai spus, la echipă, pentru că avem o sală acolo și antrenori.

Cât de des mergi la echipă, la Prema?

– Mai mult decât stau aici (n.r. acasă), cu siguranță.

Şcoala şi motorsportul, o combinaţie dificilă: „Am ţinut pasul, dar devine din ce în ce mai greu”

Cum îmbini școala cu motorsportul?

– Asta e un subiect destul de dificil de discutat. Momentan țin pasul, am ținut pasul anii ăștia, dar devine din ce în ce mai greu, mai ales că sunt în ultimul an. Îmi fac meditații suplimentare acasă, deoarece n-aș avea nicio șansă și când sunt la școală, profesorii mă susțin, la fel și colegii, și e mult mai ușor.

Ai avut vreodată, nu știu, dificultăți majore privind și școala?

– Dificultăți majore, nu. Am întâmpinat, evident, niște dificultăți, dar nu.

E foarte bine, pentru că sunt mulți care cred că în momentul în care ajung la un nivel de performanță chiar și nu doar în motorsport, vor să abandoneze școala…

– Da, e adevărat. Știu, am… am mai auzit lucrurile acestea. Fiecare face ce vrea cu viața lui, dar nu este un lucru corect, în opinia mea.

Pasionat de acvaristică: „Îmi place să înot cu rechinii”

Mai ești pasionat de acvaristică?

– Da. De unde știi? Când mai am două vacanțe pe an, mereu îmi place să mă duc la scuba diving cu prietenii mei, să înotăm cu rechinii. Cred că a fost, să zic așa, primul meu hobby, cu acvaristica.

Ai fost fascinat de lumea acvatică?

– Chiar am fost foarte pasionat, încă sunt foarte pasionat. Am avut aici, acasă, doi rechini foarte micuți, în anul 2015. Erau într-un acvariu aici în camera aceasta. Era un acvariu destul de mare și îi țineam aici și veneam în fiecare zi să îi admir.

De unde pasiunea asta?

– Nici eu nu știu de unde a început. N-am nicio idee. Țin minte că am fost într-o vacanță când eram mai mic și țin minte că atunci prima oară înotasem cu rechinii și de acolo a început pasiunea asta, să zic așa.

Matematica? Cum… știu că îți plăcea la școală

– Îmi plăcea în clasele mai… mai mici. Acum a devenit mai complicat.

Te ajută și în curse?

– Asta e mai mult pentru ingineri.

Kimi Antonelli îi mai ruga să-i facă tema, tu nu?

– Știu, știu! Da, îi spunea pe bune să-i facă tema. Eu nu… momentan n-am ajuns acolo încă!

Sute de tururi pe simulator pentru acomodarea cu un circuit: „Într-o zi am stat opt ore”

Cât îi trebuie unui pilot să se acomodeze cu o pistă înainte de cursă? Pentru că uneori voi aveți săptămânal curse sau o dată la două săptămâni. Cum faceți?

– Avem și niște teste înainte, să ne pregătim, două-trei zile înainte de o cursă, cu o săptămână înainte, și în rest, dacă este un format de weekend, pentru că avem zile limitate, nu poți să stai când vrei tu pe circuit, avem FP1, FP2 și după aia imediat calificările. Atunci trebuie să te adaptezi foarte bine, foarte rapid, scuze, pe circuit. De asta avem simulatoarele la echipă, ca să fim deja în rând cu ceilalți.

Cât stai pe simulator acolo înainte de o cursă? Dacă ar fi să aproximezi, câte tururi faci?

– Nu pot să aproximez, sute de tururi, sute de tururi! Într-o zi cred că am stat și 8 ore pe simulator.

8 ore pe simulator ca să înveți un circuit?

– Da. Și acum duminică și luni voi avea 6 ore pe zi, 12 ore în total ca să mă pregătesc pentru Macao, deoarece este un circuit foarte dificil. E cel mai dificil circuit pe care o să concurez momentan.

Cum este Monaco? Inspiră un pic de frică acel circuit între piloți?

– N-am concurat la Monaco momentan. Nu, este un weekend de cursă la care chiar îmi doresc să particip.

Ce urmează în cariera tânărului pilot: „Pasul ar fi Formula 3 Regional”

Ai performanțe remarcabile la o vârstă fragilă. Ce urmează pentru tine de acum încolo?

– Momentan nu este nimic confirmat, dar pasul ar fi Formula 3 Regional, FRECA. Apoi ar fi FIA F3, FIA F2 și după aia, poate… Formula 3, Formula 2 mereu sunt în weekend cu Formula 1. Și au toți la Monaco.

Când mergi în același weekend cu Formula 1, cum s-a întâmplat în Malaezia, simți ceva diferit? Adică e ceva diferit în ceea ce privește cursele? Cum simți din punctul tău de vedere?

– Ar putea să fie, dar nu simți ceva diferit decât poate puțină motivație în plus, deoarece sunt foarte mulți fani care sunt și români și de asta, nu știu, te motivează să aduci un rezultat mai bun.

Cât de important a fost sprijinul părinților în cariera ta?

– Fără ei n-aș fi ajuns aici, cu siguranță. Ei au fost singurii care m-au susținut împreună cu sponsorii.

Sacrificii importante pentru motorsport: „Eu mi-am ales această viaţă şi sunt mândru de ce am realizat”

Ce sfaturi i-ai da unui copil care vrea să înceapă cu kartingul și care visează să ajungă, poate nu neapărat în Formula 1, dar să aibă o carieră în motorsport?

– În primul rând, să fie foarte disciplinat, să se aștepte la multe sacrificii, mai ales din partea lui, cu viața personală, dar sunt convins că dacă îi place acest sport și se ține de el serios, poate să ajungă foarte departe.

Tu ce sacrificii ai făcut ca să ajungi aici?

Am mai rărit niște vacanțe, aproape toate vacanțele, ieșirile cu prietenii, dar nu mă plâng, pentru că este… fac un lucru care-mi place, nu sunt obligat de nimeni să fac acest lucru. Eu mi-am ales această viață și sunt foarte mândru de ce am realizat.

Nici în iarnă nu ai pauză așa mai mare?

– Atunci este perioada când am și eu o vacanță pe an.

Și vara, tot timpul ești ocupat?

– Exact. Vara avem două-trei săptămâni libere și acolo trebuie să mă duc la simulator, la fabrică. Și vara probabil mai am o săptămână liberă, sincer.

Primul pilot român în Formula 1? „Le-aș fi recunoscător tuturor oamenilor care m-au susținut”

Ce ar însemna pentru tine să fii primul pilot român în Formula 1?

– Momentan suntem pe drumul cel bun, dar mai avem până acolo, cu siguranță. Eu voi lucra din greu și consider că dacă și cu un sprijin financiar bun am putea să reușim, mai ales că Formula 1 devine un business. Un pilot român în Formula 1 nu ar suna rău, dar aș fi, evident, foarte mândru de ce am realizat și le-aș fi recunoscător tuturor oamenilor care m-au susținut.

VIDEO INTERVIU CU DAVID COSMA CRISTOFOR:

„Visul F1 se construiește zi de zi”: Povestea lui David Cristofor, primul român la Prema Racing