Visul fanilor devine realitate: “Vom avea un singur mare Dinamo! Nu mai e nicio problemă”

Dinamo este aproape de marea fuziune cu CS Dinamo, echipa din Liga 2. Eduard Galan a oferit ultimele detalii. Ce a spus președintele programului DDB despre unificarea cele două echipe.

Cum pregătește Dinamo fuziunea cu CS Dinamo

CS Dinamo și FC Dinamo activează în prezent ca echipe diferite, prima evoluând în Liga 2, iar a doua în SuperLiga. Fanii își doresc însă să existe o singură mare echipă Dinamo pe care să o susțină.

Cele două formații „roș-albe” din acest sezon, iar . Eduarad Galan, președintele DDB, a explicat pașii în realizarea acestui obiectiv pentru ca situația să nu se ajungă la cea dintre CSA Steaua și FCSB.

„Conform planului făcut pentru Dinamo din toamna anului anterior, vânzării către Red & White, era și ideea cooptării CS-ului în acționariatul lui Dinamo. Și atunci, printr-un memorandum, am căzut de acord ca noi să dăm 8% din acțiunile noastre, către Red & White, cu dedicație directă, CS Dinamo.

Ulterior, în momentul ieșirii din insolvență, știind că este club departamental și are anumite rigori, la cele 8% plus alte procente pe care Red & White le va da, mai ales că știam că o să și diluăm din ceilalți acționari, să ajungă la CS Dinamo astfel încât CS Dinamo să fie acționar în Dinamo și să nu mai existe pericolul unui FCSB – CSA.

Dar în secunda aia familia Dinamo era întreagă, toată lumea era acasă, copiii se culcau seara devreme, mama făcea mâncare, tata tăia lemne. Era liniște. Și nu mai discutăm de un milion de Dinamo, discutăm doar de unul mare!”

Când va exista un singur Dinamo, de fapt

Întrebat când vom vedea un singur Dinamo, Eduard Galan nu a putut oferi o perioadă exactă de timp, însă el preconizează că acest proces nu va mai dura mult și că se va realiza fără probleme.

„Imediat o să avem un singur Dinamo, pentru că odată ce CS-ul va stabili procedura de a intra în acționariat, și bănuiesc că nu are nicio problemă să intre în acționariatul SC-ului, în secundă aia suntem un singur Dinamo. Pentru că, dacă mai era unul, ăla e în faliment.

Ca perioadă de timp, nu pot să vă spun. Așteptăm răspunsurile de la Minister. Conducea executiva lui Dinamo a trimis de ceva timp niște solicitări, așteptăm. Nu e grabă. Atât timp cât există voință de ambele părți, sigur se găsesc căile astfel încât să ajungem la un compromis. Sunt 100% convins de asta și acum am fost și atunci când am zis că dăm 8% pentru CS Dinamo.

Eu sunt convins că se va întâmpla. Așteptăm. Și am văzut și deschiderea CS-lui către SC. Nu văd să mai fie vreo problemă. Noi, ca și club vorbesc, ne-am îndeplinit toate bornele pe care trebuia să le îndeplinim. Rămâne să vedem. Dar sunt convins că se va întâmpla!”, a mai spus Eduard Galan la „FANATIK Dinamo”.