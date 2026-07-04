Sport

Visul frumos s-a terminat! Cu ce performanțe de senzație rămâne, de fapt, Capul Verde după eliminarea de la Campionatul Mondial

Capul Verde a părăsit Campionatul Mondial după înfrângerea cu Argentina, dar a egalat un record vechi de 88 de ani! Ce alte borne au fost setate cu această ocazie
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.07.2026 | 08:36
Visul frumos sa terminat Cu ce performante de senzatie ramane de fapt Capul Verde dupa eliminarea de la Campionatul Mondial
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Capul Verde rămâne cu performanțe de senzație după eliminarea de la Campionatul Mondial. Foto: Profimedia
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Capul Verde a chinuit teribil campioana mondială en-titre Argentina în 16-imile de finală de la CM 2026 din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. La Miami, sud-americanii au avut nevoie de prelungiri pentru a se impune în cele din urmă cu scorul de 3-2 și pentru a se califica astfel în optimile de finală, acolo unde vor da peste Egipt.

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Capul Verde și-a încheiat parcursul istoric de la Campionatul Mondial în meciul cu Argentina

Cu această ocazie, naționala debutantă la Mondiale se poate lăuda cu faptul că în 90 de minute nu a pierdut nicio partidă la actuala ediție. Iar în grupă a avut parte de două adversare extrem de solide, Spania și Uruguay. În plus, a mai jucat și cu Arabia Saudită. Toate cele trei meciuri s-au terminat la egalitate, 0-0 cu Spania și Arabia Saudită, respectiv 2-2 cu Uruguay.

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Cu Argentina, la finalul primelor 90 de minute a fost 1-1. Este vorba deci despre trei campioane mondiale de-a lungul timpului, Argentina, Spania și Uruguay. De asemenea, aceste trei naționale erau înainte de startul Campionatului Mondial în Top 16 în clasamentul FIFA. În plus, potrivit Football Meets Data, Argentina și Spania se aflau la acel moment chiar în Top 3, naționala lui Messi fiind pe prima poziție, în vreme ce Capul Verde era atunci abia pe 67.

Capul Verde a bifat o bornă veche de 88 de ani la Campionatul Mondial

Mai mult, după golurile înscrise la Miami, această națională a devenit doar a patra din istorie care la prima participare la un Campionat Mondial reușește să marcheze împotriva a două foste campioane mondiale. Este vorba bineînțeles despre Argentina și Uruguay. Celelalte trei cazuri au fost Danemarca, în 1986 cu Germania de Vest și Uruguay, Nigeria, în 1994 cu Argentina și Italia, respectiv Senegal, în 2002 cu Franța și Uruguay.

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Nu în ultimul rând, naționala din Insulele Capului Verde a mai bifat o bornă de senzație cu ocazia acestui turneu final, mai exact prin prisma acestui meci cu Argentina. Ea a devenit doar a doua echipă din istorie care din postura de debutantă marchează în fazele eliminatorii de la Mondial contra campioanei en-titre. Precedentul data din 1938, adică de 88 de ani, atunci când Norvegia a făcut acest lucru cu Italia.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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