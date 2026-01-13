Visul lui Dan Șucu prinde contur! Anunțul făcut de Rapid: „Este un prim pas!”

ADVERTISEMENT

Dan Șucu, cel care este acționar majoritar atât la Rapid, cât și la Genoa, a spus recent că și-ar dori ca o colaborare mai strânsă între cele două cluburi să se întemeieze cât mai curând posibil.

Colaborare între Rapid și Genoa? Anunțul făcut de clubul din Giulești

Dorința omului de afaceri se pare că a fost auzită de oficialii celor două echipe, care au pus bazele unui schimb de experiențe, iar o parte dintre angajații formației bucureștene au mers în Italia pentru a vedea cum funcționează lucrurile la Genoa.

„O delegație a Rapidului a fost prezentă pentru câteva zile la Genoa, pentru un schimb de experiență în cadrul clubului cu care împărțim nu doar același patronat, ci și o viziune comună despre fotbal, tradiție și comunitate. Vizita a însemnat mai mult decât un simplu schimb de tricouri: fiecare șef de departament al Rapidului a lucrat direct alături de omologii săi de la Genoa, într-un dialog deschis despre procese, idei și bune practici.

Este un prim pas într-o colaborare care va continua, cu următoarea întâlnire programată la București, atunci când delegația clubului italian va veni în Giulești. Două cluburi cu trecut puternic, conectate de prezent și orientate spre viitor”, a fost mesajul postat de Rapid pe .

Ce spunea Dan Șucu despre nemulțumirea pe care o are cu privire la Genoa și Rapid

Dan Șucu a recunoscut că nu a fost o colaborare strânsă între Rapid și Genoa de la momentul în care a preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului italian, însă românul spune că speră ca lucrurile să se schimbe și să se îmbunătățească.

„La asta lucrăm (n.r. la sinergia între Genoa și Rapid). Din punctul meu de vedere este varianta normală, în care jucători de calitate din România pot merge în campionatul italian. Există și varianta în care mulți tineri pe care îi avem se pot gândi să vină la Rapid, având un potențial de a juca în cupele europene, de a crește în prima ligă. Mi-aș dori să fie o colaborare mai strânsă, dar încercăm asta și o să vedem pe viitor ce se întâmplă”, a spus Dan Șucu.

Ce transferuri s-au făcut până acum între Genoa și Rapid

În luna decembrie a anului 2024 o veste surprinzătoare ajungea în presa din România: e aproape să devină acționar majoritar la Genoa, iar toată afacerea urmează să-l coste pe acesta 40 de milioane de euro. Totul s-a concretizat în cele din urmă, iar fanii giuleșteni se așteptau ca anumiți jucători ai formației italiene să ajungă în SuperLiga.

Până acum, însă, au fost doar câteva astfel de tranzacții. David Ankeye a fost împrumutat la Rapid, dar nu a reușit să impresioneze. De asemenea, a venit și el din Italia la trupa bucureșteană, a apărat în multe rânduri, însă nu a rupt gura târgului și s-a întors în Serie A în această iarnă. Dinspre Rapid către Genoa a fost un singur transfer: Benjamin Siegrist, împrumutat până la finalul stagiunii de către italieni.