Sport

Visul lui Dan Șucu prinde contur! Anunțul făcut de Rapid: „Este un prim pas!”

Cei de la Rapid continuă să facă pași concreți pentru a-i îndeplini una dintre dorințe lui Dan Șucu, iar anunțul făcut de clubul bucureștean arată că lucrurile merg într-o direcție concretă.
Mihai Alecu
13.01.2026 | 19:15
Visul lui Dan Sucu prinde contur Anuntul facut de Rapid Este un prim pas
ULTIMA ORĂ
Dorința lui Șucu prinde contur, iar Genoa și Rapid încep să colaboreze
ADVERTISEMENT

Dan Șucu, cel care este acționar majoritar atât la Rapid, cât și la Genoa, a spus recent că și-ar dori ca o colaborare mai strânsă între cele două cluburi să se întemeieze cât mai curând posibil.

Colaborare între Rapid și Genoa? Anunțul făcut de clubul din Giulești

Dorința omului de afaceri se pare că a fost auzită de oficialii celor două echipe, care au pus bazele unui schimb de experiențe, iar o parte dintre angajații formației bucureștene au mers în Italia pentru a vedea cum funcționează lucrurile la Genoa.

ADVERTISEMENT

„O delegație a Rapidului a fost prezentă pentru câteva zile la Genoa, pentru un schimb de experiență în cadrul clubului cu care împărțim nu doar același patronat, ci și o viziune comună despre fotbal, tradiție și comunitate. Vizita a însemnat mai mult decât un simplu schimb de tricouri: fiecare șef de departament al Rapidului a lucrat direct alături de omologii săi de la Genoa, într-un dialog deschis despre procese, idei și bune practici.

Este un prim pas într-o colaborare care va continua, cu următoarea întâlnire programată la București, atunci când delegația clubului italian va veni în Giulești. Două cluburi cu trecut puternic, conectate de prezent și orientate spre viitor”, a fost mesajul postat de Rapid pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii...
Digi24.ro
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”

Ce spunea Dan Șucu despre nemulțumirea pe care o are cu privire la Genoa și Rapid

Dan Șucu a recunoscut că nu a fost o colaborare strânsă între Rapid și Genoa de la momentul în care a preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului italian, însă românul spune că speră ca lucrurile să se schimbe și să se îmbunătățească.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul

„La asta lucrăm (n.r. la sinergia între Genoa și Rapid). Din punctul meu de vedere este varianta normală, în care jucători de calitate din România pot merge în campionatul italian. Există și varianta în care mulți tineri pe care îi avem se pot gândi să vină la Rapid, având un potențial de a juca în cupele europene, de a crește în prima ligă. Mi-aș dori să fie o colaborare mai strânsă, dar încercăm asta și o să vedem pe viitor ce se întâmplă”, a spus Dan Șucu.

Ce transferuri s-au făcut până acum între Genoa și Rapid

În luna decembrie a anului 2024 o veste surprinzătoare ajungea în presa din România: Dan Șucu e aproape să devină acționar majoritar la Genoa, iar toată afacerea urmează să-l coste pe acesta 40 de milioane de euro. Totul s-a concretizat în cele din urmă, iar fanii giuleșteni se așteptau ca anumiți jucători ai formației italiene să ajungă în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Până acum, însă, au fost doar câteva astfel de tranzacții. David Ankeye a fost împrumutat la Rapid, dar nu a reușit să impresioneze. De asemenea, Franz Stolz a venit și el din Italia la trupa bucureșteană, a apărat în multe rânduri, însă nu a rupt gura târgului și s-a întors în Serie A în această iarnă. Dinspre Rapid către Genoa a fost un singur transfer: Benjamin Siegrist, împrumutat până la finalul stagiunii de către italieni.

Al Okhdood – Al Kholood, live. Gestul lui Șumudică după gol. Reacția genială...
Fanatik
Al Okhdood – Al Kholood, live. Gestul lui Șumudică după gol. Reacția genială a arabilor după super reușita echipei românului. Video
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Fotbalistul dorit de Cristi Chivu la Inter,...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Fotbalistul dorit de Cristi Chivu la Inter, prezentat oficial la Barcelona! Anunțul le-a produs mari probleme catalanilor
Variantă șoc pentru banca lui Real Madrid! Un tehnician care a fost demis...
Fanatik
Variantă șoc pentru banca lui Real Madrid! Un tehnician care a fost demis recent este văzut cu ochi buni de „galactici”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cazul Mario Iorgulescu: Gică Hagi 'a făcut demersuri de urgență pentru avionul-ambulanță' care...
iamsport.ro
Cazul Mario Iorgulescu: Gică Hagi 'a făcut demersuri de urgență pentru avionul-ambulanță' care l-a scos din țară!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!