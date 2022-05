Visul lui Florin Tănase înainte de startul campaniei în Liga Națiunilor: ”Mi-aș dori să ajungem la un turneu final”

Jucătorul care a ratat un nou titlu de campion cu FCSB a a fost pentru cele patru meciuri al ”tricolorilor” din luna iunie.

Florin Tănase visează frumos înainte de meciurile din Liga Națiunilor

Deși are doar 11 selecții la prima reprezentativă, Florin Tănase este unul dintre cei mai importanți jucători din lot și ar vrea ca în 2024 să-și împlinească visul de a juca la un turneu final.

”Cel mai mult mi-aș dori să ajungem la un turneu final de Campionat Mondial sau European. Să jucăm cu încredere, să fim agresivi, să dăm totul pe teren din primul până în ultimul minut, iar după aceea să ieșim cu capul sus știind că am dat totul.

Este o onoare să fac parte din istoria de 100 de ani a echipei naționale, de mic visam să îmbrac acest tricoul. Sper să ne calificăm și noi la turnee finale și să bucurăm milioanele de români”, a declarat Tănase, într-un interviu pentru .

Pregătit pentru turul de forță de la națională

Căpitanul de la FCSB a dezvăluit că este pregătit să joace în toate din luna iunie, dar crede că selecționerul va folosi un sistem de rotație pentru a exista prospețime în echipă.

”Liga Națiunilor este foarte importantă, de fapt fiecare meci e important. Când îmbraci tricoul echipei naționale trebuie să dai totul pe teren, indiferent dacă este meci oficial sau amical. Trebuie să avem dăruire și să jucăm în echipă.

Sunt pregătit să joc 4 meciuri în 11 zile, ce poate fi mai frumos decât să joci un meci de fotbal. Între aceste partide nu cred că o să avem antrenamente lungi, ai timp de refaceri, plus că suntem mulți jucători aici și se pot face rotiri”, a continuat el.

Ce pune mai presus decât golurile

Florin Tănase a menționat că nu ține neapărat să marcheze, deși îi place să facă acest lucru. El a precizat că preferă ca echipa sa să câștige și pe viitor vrea să păstreze ritmul din ultimele două sezoane.

”La 27 de ani ești mult mai matur. Dacă ai și jucat multe meciuri an de an ai și acumulat multă experiență. Îmi doresc să joc la fel de bine cum am făcut-o în ultimele două sezoane, să marchez goluri și să-mi ajut echipa de club și echipa națională.

Nu am discutat cu selecționerul despre numărul meu de goluri la națională. Oricum, nu sunt foarte multe minute în cele 11 selecții. Nu țin neapărat să marchez. Aș fi mulțumit dacă nu aș marca și echipa națională ar câștiga multe meciuri și ne-am califica la turnee finale”, a mai spus Tănase.

Ce jucător ar transfera dacă ar fi patron

”Prima dată am trecut prin sentimentul de dezamăgire la finalul acestui sezon, dar trebuie să treci repede prin aceste momente, să privești înainte, să o iei de la capăt și să muncești mai mult.

Îmi doresc să marchez la fiecare joc al echipei naționale sau să ofer o pasă decisivă, dar dacă nu reușesc nu este nicio problemă mai ales dacă echipa mea câștigă. La națională sunt jucători care îi primesc foarte bine pe cei tineri. Vorbim cu ei, încerăm să-i ajutăm cât mai mult.

Dacă aș proprietarul unui club primul jucător pe care l-as transfera ar fi Tavi Popescu. Este un jucător talentat, cu o marjă de proges foarte mare și cu siguranță va ajunge un fotbalist important”, a încheiat Florin Tănase.