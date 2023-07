Visul marcatorului surpriză al Universității Craiova: „Voi face tot ce depinde”

Eugen Neagoe se mizează și pe juniorii de perspectivă de la Universitatea Craiova în stagiul de pregătire din Bulgaria, iar încrederea lui „Geană” i-a fost răsplătită. Florin Gașpar a debutat în tricoul „alb-albaștrilor” în partida amicală cu Botev Plovdiv, scor 2-0, și a înscris și un gol pentru olteni.

Cine este Florin Gașpar, marcatorul surpriză al oltenilor din Universitatea Craiova – Botev Plovdiv 2-0: „Ambiția și devotamentul l-au adus în cantonament”

Stagiul de pregătire din Bansko se apropie de sfârșit, însă Eugen Neagoe le-a mai pregătit câteva teste elevilor săi înaintea derby-ului cu Dinamo din prima etapă. Universitatea Craiova se va confrunta cu Lokomotiv Plovdiv marți, de la ora 18:00.

Eugen Neagoe le-a oferit și șansa să se antreneze alături de idolii lor de la prima echipă. Florin Gașpar a debutat în stagiul de pregătire din Bulgaria și chiar a marcat la primul său meci la „juveți”.

„Născut în Cetatea Băniei, Florin Gașpar este un produs al școlii de fotbal craiovene. Ambiția și devotamentul l-au adus pe fundașul lateral de nici 16 ani în cantonamentul Universității Craiova. Ba mai mult, „Gașpi” a reușit chiar să înscrie pentru Universitatea în meciul amical contra formației Botev Plovdiv, fiind la capătul mai multor incursiuni periculoase în minutele pe care le-a bifat în tricoul Științei.

Campion cu CSS Craiova de două ori la rând în Campionatul Național, tânărul „leu” este component de bază al Naționalei României U-16 și este dornic să își afirme calitățile în fața staff-ului tehnic condus de Eugen Neagoe. Nume Complet: Florin Eugen Alexandru Gașpar. Data nașterii: 25.09.2007. Locul nașterii: Craiova. Înălțime: 1,78. Greutate: 67 kg. Post: Fundaș dreapta. Fotbalistul preferat din lotul Științei: Alex Mitriță.”, scriu oltenii.

Care este visul lui Florin Gașpar la Universitatea Craiova: „Vreau să demonstrez că merit să fiu aici și voi face tot ce depinde de mine”

Florin Gașpar este un produs al fotbalului craiovean, iar juniorul visează să joacă în tricoul Universității Craiova și pe stadionul „Ion Oblemenco”. Acesta a dezvăluit că este un suporter înfocat al oltenilor, fiind prezent în tribune la partidele trupei lui .

„Am început fotbalul la vârsta de 7 ani, la CSS Craiova. În primul rând, vreau să mulțumesc familiei pentru că am fost susținut în tot ceea ce am făcut până acum. Le mulțumesc și antrenorilor pentru că prin dânșii am descoperit abecedarul fotbalului.

Universitatea Craiova înseamnă foarte mult pentru mine. Personal, cred că Universitatea reprezintă cel mai iubit club din România. Am crescut cu această echipă și am visat mereu să îmbrac tricoul alb-albastru. Mă aflu în cantonament alături de echipa mare și vreau să demonstrez că merit să fiu aici și voi face tot ce depinde de mine pentru ca visul de a juca pe stadionul „Ion Oblemenco” să se îndeplinească.

Urmăream meciurile Universității din tribună. Fiecare partidă o trăiam la maximum și nici acum nu mi vine să cred că am șansa să mă antrenez cu fotbaliștii pe care îi priveam din tribune”, se arată în comunicatul Universității Craiova.

