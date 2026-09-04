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Arsenie Mocan (18 ani) este unul dintre portarii de mare viitor din fotbalul românesc. FANATIK a stat de vorbă cu portarul transferat în această vară de la FC Bihor, care s-a impus deja la Chindia Tărgoviște și vrea să se dueleze cu portarii din SuperLiga din sezonul viitor. doi foști fotbaliști importanți pentru FCSB din ultimii 15 ani, au încredere mare în el.

Arsenie Mocan a ajuns portar, după ce a început ca fundaș central și atacant

Arsenie, povestește-mi cum ai început fotbalul la Oradea?

– Am început fotbalul ca fundaș central și jucam și atacant de la 6-7 ani până pe la 11. Eram mai înalt decât restul colegilor și puteam să joc ambele posturi. La un moment dat am avut o perioadă în care ba jucam pe teren, ba mă băga în poartă de vreo 2-3 ori că îmi plăcea să mă arunc. Dacă voia cineva să tragă la poartă, eram primul care voiam să mă arunc. S-a accidentat un coleg și așa am ajuns să mă reprofilez, deși antrenorul nu voia să mă lase că eram bun și pe teren. La 6 ani, jumătate de an am făcut baschet. Mama nu voia să mă lase în poartă că avea mereu emoții că mă lovesc sau că ia gol echipa din cauza mea, dar acum zice la toată lumea că eu i-am zis că o să ajung mare.

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A debutat la 17 ani, apoi a fost convocat la națională, deși a fost scos din circuit

Cum a fost să ajungi să debutezi la echipa orașului, FC Bihor?

– Am debutat la seniori la 16 ani și jumătate la Sântandrei, iar primul meci oficial în Liga 2 a fost la 17 ani. De mic îmi doream să joc. Am avut emoții mari, țin minte că a fost un meci câștigat cu 1-0 cu Șelimbăr la începutul campionatului.

A urmat apoi o perioadă mai dificilă. Timp de 6 luni nu ai jucat deloc…

– A fost o perioadă destul de ciudată. Echipa a avut rezultate bune, eu am apărat și nu pot să îmi explic ce s-a întâmplat, dar sunt recunoscător pentru șansa pe care FC Bihor mi-a dat-o și într-o zi sper să mă întorc acolo și să joc în prima ligă, chiar în cupele europene pentru că se va face și un stadion nou și cei de acolo își doresc performanță. Deocamdată sunt la Chindia Târgoviște.

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Susținere totală din partea lui Claudiu Keșeru, fostul golgheter al FCSB

Cu toate astea, ai fost convocat și ai jucat la naționala U18. Nu a fost puțin frustrant pentru că la club tu nu jucai?

– Într-adevăr, faptul că am fost convocat la națională când nu eram utilizat mi-a dat o mare motivație și mi-a dat încrederea că pot să fiu un portar de viitor și că urmează ceva bun pentru mine. Uite că a urmat transferul la Chindia, care a făcut și un efort financiar să mă aducă și știm că nu prea se plătesc bani pentru jucători la Liga 2.

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Claudiu Keșeru te-a susținut foarte mult. Îi ești recunoscător?

– Am avut încrederea tuturor celor din conducerea FC Bihor. Claudiu Keșeru m-a sfătuit mereu să fiu curajos, să nu uit de unde am plecat și să vreau tot timpul mai mult de la mine. Mi-a zis că trebuie să muncesc din greu și m-a sfătuit în legătură cu decizii importante din carieră, cum să mă comport când e vorba de un transfer, chiar m-a învățat foarte multe.

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Arsenie Mocan, pariul lui Florin Gardoș

Ești un portar de perspectivă, Florin Gardoș te apreciază mult, la fel și cei din conducere în frunte cu patronul Marius Pavel. Contează și asta?

– Da, foarte mult. Mă ajută și mai ales că veneam după o perioadă grea în care nu am jucat. Doar săptămâna petrecută la națională mi-a dat mare încredere pentru că nu mi-a fost ușor.

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Te pregătești suplimentar?

– Îmi place să merg la sala de forță de 2-3 ori pe săptămână. Nu vreau să mă încarc foarte mult, mai ales înainte de meciuri, dar înainte lucram zilnic de la 14 ani, mai mult cu greutatea corpului, greutăți mai mici și am crescut treptat. Îmi spuneau că dormeam în sală. Am lucrat și cu mâna în ghips, chiar și partea de sus a corpului, puneam benzi elastice la cot ca să pot lucra sau cabluri. Mi-a spus cineva că i-am motivat foarte mult văzându-mă că mă antrenez și cu mâna în ghips.

Marian Aioani, model pentru portarul Chindiei

Ai vreun model de portar?

– Da, îmi place mult Anestis de la Botoșani. I-a salvat în foarte multe meciuri. Și Aioani de la Rapid. Îmi place că are un joc bun de picior și cred că avem calități asemănătoare.

Ce ar însemna pentru tine la 18 ani să reușești să promovezi cu Chindia în SuperLiga?

– Ar fi ceva extraordinar să contribui și să reușim să readucem echipa în prima ligă. Cu siguranță ar fi o bucurie enormă.

Obiectiv măreț pentru Arsenie Mocan

Te gândești să faci pasul la naționala U19, U20 sau U21?

– Da, eu am mare încredere și sunt urmărit de către antrenori. Visul meu e să joc la naționala României de seniori și nu mă voi opri până voi ajunge acolo. Îmi doresc să joc la un Campionat European sau Mondial, dar iau lucrurile treptat și sper să fiu convocat la toate acțiunile U19 și să reușim să ne calificăm la turneul final de anul viitor.

Ce spune despre situația de la Chindia Tărgoviște și discursul lui Leo Grozavu

V-a afectat ce s-a întâmplat în ultimul timp? Trebuia să vină Daniel Oprița, a venit Leo Grozavu, iar acum amenință că pleacă de la echipă…

– Nu știu dacă ne afectează, dar nu a fost o atmosferă bună după demiterea antrenorului Croitoru. Noi suntem concentrați doar pe antrenamente, nu putem să controlăm lucrurile astea și vrem să dăm totul pentru promovare. Cu Leo Grozavu a fost o atmosferă bună și suntem încrezători.

Ce șanse crede că are Chindia să se califice în Cupa României și pregătiri pentru BAC

Crezi că aveți șanse să vă calificați în Cupa României după înfrângerea cu Voluntari? Urmează meciul cu Dinamo…

– Mi-ar face mare plăcere să joc contra lui Dinamo cu stadionul plin. Avem nevoie de sprijin și de victorie. Putem să câștigăm ambele meciuri pe care le avem în grupă.

Educația e și ea importantă?

– Da, foarte importantă că nu știi unde te duce viața, ce accidentări apar și trebuie să te gândești ce faci și după ce o termini cu fotbalul. Te ajută să iei decizii, să te descurci în viață și părinții mei mi-au spus tot timpul cât de importantă e școala. O să dau BAC-ul la română, istorie și logică. Îmi place foarte mult logica și e materia mea preferată, chiar dacă majoritatea aleg geografia sau alte materii. Mă pregătesc și acum voi vedea cum voi reuși să mă împart. De obicei stau la școală până când încep antrenamentul. Sunt înscris la Liceul Tehnologic Spiru Haret din Târgoviște, la profil sportiv.