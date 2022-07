Visul neîmplinit al Corinei Caragea, după 17 ani petrecuți la Pro TV: “Nu e timpul pierdut”

Corina Caragea a împlinit 17 ani de când s-a angajat la Pro TV, pe data de 8 iulie. Primul job l-a avut la vârsta de 15 ani când a făcut o reclamă la un produs. Nu a uitat cum a câștigat primii bani și ce și-a cumpărat cu ei, la fel cum nu a uitat că primul ei șef a fost… Andreea Marin.

Corina Caragea, în vârstă de 39 de ani, este o prezență unică pe micul ecran care ne întâmpină cu zâmbetul pe buze de fiecare dată când Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, vedeta a vorbit despre dar și despre cariera în televiziune. A mărturisit că realitatea i-a depășit așteptările întrucât a ajuns de la o vârstă fragedă să facă ceea ce îi place, la cel mai înalt nivel. Totuși, vedeta Pro TV recunoaște că are și un vis neîmplinit: și-a dorit de mică să studieze și să lucreze în străinătate și crede că nu e timpul pierdut.

Corina, ai un blog foarte cunoscut și apreciat. Vrei să le dai, te rog, trucuri fanilor tăi, pentru o vacanță reușită și ieftină?

Mulțumesc. L-am început acum 7 ani tocmai ca un răspuns la întrebările și cerințele telespectatorilor, care îmi scriau pe Instagram și Facebook. Este care să îi inspire, să îi ajute și să îi teleporteze pe cititori cu mine prin lume.

Apoi a durat să îi conving, că sunt chiar eu cea care scrie. Oamenii au impresia că noi, cei care ne facem meseria la televizor, avem o echipă întreagă în spate care, printre altele, ne și scrie postările. Nu e cazul meu. Fac singură tot și îmi face plăcere.

“Vacanțele, din păcate, sunt tot mai scumpe”

Vacanțele, din păcate, ca și tot ce ne înconjoară, sunt tot mai scumpe. Este o consecință pe care o așteptam. Nu știu dacă vreodată, vom mai prinde acele bilete de avion cu 10 euro. Dar nu strică să stăm cu ochii pe oferte, să ne abonăm la newsletter-ele companiilor aeriene, să ne facem carduri de fidelitate ca să adunăm puncte, ce ne pot folosi drept reduceri mai târziu, să căutăm cazare nu numai la hoteluri, ci și la case/apartamente de tip airbnb, care arată foarte bine și sunt la un preț mai bun.

Să mergem în extra sezon sau în timpul săptămânii, dacă timpul ne permite această flexibilitate, să plecăm cu mașina dacă avionul e prea scump și în perioada asta are și întârzieri și îți mai și pierde bagajele, să ne cazăm poate mai la periferia orașului, dacă transportul în comun e bine pus la punct.

Sau avem mașină, să ne documentăm înainte de plecare legat de obiectivele turistice – unele sunt gratuite, altele au reduceri dacă facem un pachet „combo”, ba mai mult, dacă le luăm online scăpăm și de aglomerația de la intrare.

Hawaii, destinația pentru care vedeta Pro TV nu s-a uitat la bani

Care e cea mai scumpă vacanță în care ai fost? Dar cea mai ieftină?

Cea din Hawaii. A fost un vis îndepărtat al meu, pe care l-am combinat cu o săptămână în San Francisco. Și Japonia a fost o destinație îndepărtată și scumpă. Dar toate au meritat din plin. Japonia este o altă planetă, o experiență de neuitat și de încercat măcar o dată în viață, iar Hawaii te primește cu o natură fantastică, plaje de vis și peisaje din filme.

La Milano am ajuns cu un bilet de avion de 50 de euro și am stat într-un apartament foarte drăguț, la un preț extraordinar de bun. Mașina am închiriat-o și, printr-un noroc, am primit un upgrade gratuit.

Cel mai rău moment care ți s-a întâmplat într-o vacanță? Dar cel mai frumos?

Au fost așa de multe, de ambele feluri… Cele rele creează amintiri și povestiri de care râdem azi, la o masă între prieteni. Cum am rupt batista de plâns, că nu am fost primită în avionul spre Seychelles din cauză că uitasem să completez un formular la timp, cum mi-au fost furatele actele și banii în Madrid.

Cele mai frumoase sunt sentimentale, mă leagă întâmplări personale, ce fac din acea vacanță mai mult decât o simplă călătorie – finala Ligii Campionilor din 2010 de la Madrid, ziua mea sărbătorită pentru prima dată pe o plajă exotică în Republica Dominicană și aș adăuga chiar și vacanța din Seychelles, chiar și începută mai târziu și cu nervi.

Ce îi place să facă în avion

În afară de Bora Bora, unde ți-ai mai dori să ajungi în vacanță?

Dincolo de Bora Bora nu văd nimic mai sus. Dar aș completa cu America de Sud.

Ce anotimp îți place? De ce?

Primăvara – pentru noi începuturi, renaștere, culori și arome.

Fără ce nu ai putea să trăiești?

Fără dragoste.

Ce carte ai citit ultima dată și ce volum recomanzi publicului să nu rateze? Dar film?

Îmi place să citesc în avion și în vacanță. Nu îmi vine acum în cap ultima carte, dar recomand Agassi, pe care am citit-o de două ori chiar. Nici film nu îmi amintesc pe loc, am mai multe preferate.

La 15 ani a făcut modelling și a luat un casting pentru o reclamă

Din câte știu ai diplomă de model? Ai mai prezentat modă de când ești la televiziune?

Mă mir că își amintește cineva, până și eu uitasem. Am facut asta la 15 ani, am urmat o școală de modelling și apoi am făcut reclame, prezentări de modă, dar m-am oprit când am intrat în televiziune. Îmi era și greu să mai continui, având în vedere că urmam și cursurile a două facultăți la zi, la stat.

A fost o perioadă frumoasă și folositoare, un episod din viața mea la momentul potrivit. Nu era însă o profesie pentru mine.

În ce relație a rămas Corina Caragea cu Andreea Marin

Practic, în televiziune te-ai lansat la Surprize, surprize ca balerină. Cât de mult te-a ajutat acea perioadă în dezvoltarea ta și în carieră?

Am petrecut acolo o perioadă foarte scurtă – trei luni. Orice experiență mi-a folosit mai târziu. Eu mă înscriam la cursuri de actorie, la concursuri în emisiuni la televizor, la agenții de modele, îmi plăcea zona asta și nu ratam o ocazie de a învăța, așadar nu am ratat nici ocazia de a vedea din culise cum funcționează o emisiune de divertisment atât de complexă și de succes.

Eu în paralel urmam cursurile facultății de Jurnalism, așa că am devorat fiecare weekend petrecut pe platourile de filmare și în redacția de acolo. A fost și acesta un episod, o etapă în traseul meu, am pășit mai departe când mi-am depus CV-ul la un concurs pentru angajare la o televiziune de știri.

Din primii bani câștigat și-a cumpărat o pereche de blugi

Care a fost primul tău job și ce ți-ai cumpărat din primii bani câștigați?

Am câștigat banii mei încă de la 15 ani, când am jucat într-o reclamă. Părul meu m-a ajutat să iau acel casting și mi-am cumpărat o pereche de blugi de firmă.

În ce relații ai fost, ești cu Andreea Marin?

A fost primul meu șef, îi sunt recunoscătoare că a văzut ceva în mine, a crezut în potențialul meu și m-a încurajat, chiar și când i-am spus că merg mai departe. Le sunt recunoscătoare și șefilor care au urmat și la fel, au crezut în mine. Că tot am împlinit ieri (8 iulie – n.r.), 17 ani de PROTV.

„Mi-ar plăcea să fac divertisment”

Ce ți-ai mai dorit să faci în cariera ta și până acum nu ai apucat?

Când 17 ani prezinți zi de zi știri, stilul ți se imprimă, la fel imaginea, și e greu să mai cotești către ceva total diferit. Dar mi-ar plăcea divertisment – m-am simțit foarte bine de fiecare dată când am făcut pasul în lateral către emisiuni.

Formatul jurnalului de sport nu permite multe, de aceea oamenii m-au descoperit cu totul diferită când am participat la emisiuni, iar eu m-am simțit foarte bine experimentând tărâmuri noi.

Ai vreun vis neîmplinit?

Sunt o tipă rațională și practică, nu prea visez. Din fericire, realitatea mi-a depășit așteptările și iată că am ajuns de la o vârstă fragedă să fac ce îmi place, la cel mai înalt nivel în țara noastră.

De mică mi-am dorit să studiez și să lucrez în străinătate. Nu s-a întâmplat asta, dar nu e timpul pierdut. Atât profesional, cât și personal sunt fericită și norocoasă. Sper să fim sănătoși în continuare – e tot ce îmi mai pot dori.

Marți, 12 iulie, în a doua partea a interviului oferit de Corina Caragea, afli cum se menține în formă și ce spune despre nuntă.