”Visuri la cheie”, în regie proprie. Imagini de senzație cu Dragoș Bucur, la munca de jos. Fotografii exclusive

Dragoș Bucur își renovează brutăria din zona Otopeni și petrece ore bune, zilnic, pe șantier. Prezentatorul “Visuri la Cheie”, emisiunea de la Pro Tv, și-a propus ca afacerea să fie închisă doar câteva zile, așa că a tras tare să termine renovările.

Ce produse au la vânzare Dragoș Bucur și Dana Nălbaru, în brutăria din Otopeni?

Dragoș Bucur și soția lui, Dana Nălbaru, fosta solista de la HI-Q, și-au deschis o brutărie cu produse artizanale unde comercializează pâine, checuri, prăjituri, plăcinte, și alte dulciuri. Amândoi sunt pasionați de gătit, așa că au decis să-și deschidă această afacere la care, uneori, îi ajută și copiii. Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au trei copii, doi biologici, Sofia și Kadir, și o fetiță înfiată – Roxana. Dana

Nălbaru i-a făcut soțului produse speciale, ca și desert, fără zahar. Dragoș Bucur are diabet și nu consumă dulciuri cu zahăr. Fosta artistă a pus la vânzare și o parte din aceste produse, special pentru cei care suferă de diabet. Prezentatorul Pro Tv și soția lui și-au format deja clientele, astfel că, deseori, se întâmplă să găsească, înainte de deschiderea brutăriei, coadă.

Dragoș Bucur, cocoțat pe scară, în fața brutăriei

Recent, cei doi au simțit nevoia de o schimbare, așa că au închis brutăria și s-au apucat de renovare. Mai bine de o săptămână, Dragoș Bucur și soția și-au petrecut zilele la brutărie, muncind cot la cot cu echipa care s-a ocupat de reamenajarea locației.

Reporterii FANATIK au reușit să surprindă imagini de senzație cu Dragoș Bucur, la muncă, cocoțat pe scară, chiar în fața brutăriei sale. Prezentatorul tv a pus osul la treabă, a cărat și s-a străduit să facă totul ca la carte. În așa fel încât să poată finaliza renovarea până în primele zile ale lunii septembrie.

În imagini, Dragoș Bucur apare îmbrăcat cu pantaloni scurți, tricou și adidași, o ținută lejeră care să nu-l incomodeze la munca fizică. O parte din materialele pentru renovare, prezentatorul tv le-a cărat cu mașina personală, după cum ne-au spus oamenii de la fața locului care au numai cuvinte de laudă la adresa celor doi soți, Dragoș și Dana.

“Rețete noi, create în laboratorului nostru, cafea 100% Arabica și multe altele”

Au tras tare și au reușit, la începutul lui septembrie, să redeschidă brutăria cu produse artizanale. Tot atunci, Dragoș și Dana au anunțat redeschiderea, pe conturile de socializare, unde au scris și un mesaj. “De mâine ne redevem cu rețete noi, create în laboratorului nostru, cafea 100% Arabica și multe altele”, este unul din mesajele postate.

La scurt timp, Dana Nălbaru a postat un alt mesaj în care lasă de înțeles că cei doi nu se mai ocupă de afacere din cauza distanței de acasă până la brutărie. Ea spune că au predat “cârma” generației tinere.

“Pentru că ne-am mutat în Argeș, timpul pe care îl dedicăm afacerii din Otopeni s-a redus drastic, așa că am predat cârma generației tinere. Azi am făcut o vizită în locație și am fost încântați de îmbunătățirile aduse, aerul nou se simte. Alt vibe! Îmi place mult (…)”, scrie fosta solistă HI-Q.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au trei copii

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru sunt căsătoriți de aproximativ 18 ani și au împreună trei copii. Sofia, în vârstă de 17 ani, sunt copiii lor biologici. Iar Roxana (7 ani) este fetița pe care au adoptat-o. Cei doi soți s-au mutat, împreună cu copiii, la țară, într-un sat din Argeș, departe de zgomotul Capitalei. Ei și-au făcut grădină cu legume, livadă cu fructe, și mănâncă sănătos.

Dana Nălbaru a făcut senzație în anii 2000 când făcea parte din trupa HI-Q, alături de Florin Grozea și Mihai Sturzu. Trupa s-a făcut remarcată cu multe hit-uri, printre care “Gașca mea” sau “Dă muzica mai tare”. Sursă