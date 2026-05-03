Viteza incredibilă cu care un sportiv a câștigat Maratonul Londrei. Primul om care termină cursa în mai puțin de 2 ore

Lumea sportului a fost martoră, în weekend-ul recent încheiat, la un moment istoric. Un atlet kenyan în vârstă de 31 de ani a triumfat la Maratonul Londrei cu câteva cifre de-a dreptul fabuloase în dreptul său. E vorba, în primul rând, de recordul cursei: sub 2 ore. Apoi, sportivul a avut o viteză medie de-a dreptul ireală, greu de egalat vreodată.

Moment istoric în sport: Sabastian Sawe a câștigat Maratonul din Londra cu un nou record mondial

Duminică, 26 aprilie 2026, Sabastian Sawe, 31 de ani, a devenit primul atlet care a alergat vreodată un maraton în timpul de sub 2 ore în condiții legale de cursă. Sportivul din Kenya a trecut linia de sosire la Maratonul de la Londra într-o oră, 59 de minute și 30 de secunde. Cursa istorică din insulă a fost aplaudată de întreaga lume.

Dacă aruncăm o privire mai atentă asupra cifrelor din spatele cursei lui Sawe vedem cât de remarcabil este noul record mondial masculin. În primul rând, trebuie să spunem faptul că alergătorul african : 2.00:35. Era deținut de compatriotul său Kelvin Kiptum, 24 de ani.

Interesant este faptul că, în cursa de duminică, a mai fost un atlet care a coborât cei 42,195 de km ai Maratonului Londrei în sub 2 ore. E vorba de al doilea clasat, etiopianul Yomif Kejelcha (o oră, 59 minute și 41 secunde). Al treilea a venit ugandezul Jacob Kiplimo (2 ore și 28 sec). Cu toții au trecut linia de sosire în fața Palatului Buckingham, notează .

Viteza incredibilă cu care Sabastian Sawe a câștigat Maratonul Londrei

Reacția la cel mai înalt nivel din Kenya a arătat o stare de euforie după acest moment istoric. ”Aceasta este mai mult decât o victorie. Este un moment definitoriu. Victoria ta (n.r. Sawe) te plasează fără îndoială printre marii atleți din sportul mondial și reafirmă Kenya ca o forță durabilă în fruntea alergărilor de distanță”, a scris președintele Kenyei, William Ruto, pe X (fostul Twitter).

Alergarea celor 42,195 km ai unui maraton în sub 2 ore este considerată de mulți o realizare fabuloasă. De asemenea, modul în care Sawe a obținut victoria la Londra demonstrează efortul supraomenesc necesar pentru a doborî recordul mondial. Timpul mediu al kenyanului în cursă a fost de 2 minute și 49,9 secunde pe kilometru, alergând pe străzile capitalei Angliei cu o viteză medie de 21,2 km/h. A alergat prima jumătate a maratonului în 60:29, iar a doua jumătate și mai rapid (59:01), accelerând spre final.

The sub 2 hour marathon barrier has been broken in London Sabastian Sawe: 1:59:30

Yomif Kejelcha: 1:59:41 4:34/mile for 26.2 miles… insane — Marcus Milione (@MarcusMilione)

Ce a mâncat atletul din Kenya înainte de cursa din Londra

În conferința de presă de după această cursă fabuloasă, Sawe a dezvăluit câteva detalii despre ritualul său de dinaintea cursei care i-a asigurat, probabil pentru multă vreme de acum înainte, . ”Am mâncat două felii de pâine, miere şi ceai”, a spus Sawe, conform .

Un lucru de punctat este acela că, în trecut, a mai fost un atlet din Kenya care a încheiat un astfel de maraton în sub 2 ore. Eliud Kipchoge a reușit, într-adevăr, să doboare un timp de 2 ore în 2019. Atunci, cursa nu a intrat în cartea recordurilor. Vorbim de o cursă special concepută – ”Provocarea 1:59”. S-a desfășurat în condiții special pe o pistă, cu un număr de 41 de stimulatoare cardiace rotative. Kipchoge a terminat în 1:59:40.