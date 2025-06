VIVABET, alături de Centrul Cultural „Mihai Eminescu” în expoziția „Fotbalul este Artă”. Cum i-a pictat Vali Irina Ciobanu pe cei mai importanți fotbaliști români. Video + Foto

Vali Irina Ciobanu a făcut niște tablouri minunate cu cele mai importante momente din fotbalul românesc, iar fotbaliștii vizați au fost Adi Mutu, Gheorghe Hagi, Miodrag Belodedici și lista poate continua. VIVABET și Centrul Cultural „Mihai Eminescu” au fost permanent alături de pictoriță.

După amiaza zilei de joi, 26 iunie, a însemnat un moment important pentru iubitorii fotbalului din România. Expoziția „Fotbalul este Artă” a fost inaugurată, iar suporterii echipei naționale s-au putut bucura de tablourile marca Vali Irina Ciobanu.

Renumita pictoriță a expus în Centrul Cultural „Mihai Eminescu” o colecție de tablouri de senzație, acestea plecând de la momentul în care Rică Răducanu l-a îmbrățișat pe marele Pele, până la performanța reușită de „Generația de Suflet” la Campionatul European din vara anului 2024.

La eveniment au fost prezenți fotbaliști de renume, iar aici îi enumerăm pe , Gică Mihali sau Florin Bratu.

Reprezentatul VIVABET, Alex Ghiurcău, nu putea să rateze acest eveniment. Totodată, în sală s-a aflat și Nicoleta Paninopol, doamna director al Centrului Cultural „Mihai Eminescu”.

Cum arată tablourile din expoziția „Fotbalul este Artă”

Alex Ghiurcău: „Am fost cândva foarte sus în fotbal și ne dorim să ajungem din nou acolo”

Alex Ghiurcău, șeful departamentului de marketing VIVABET, a fost vizibil emoționat de prezența numeroasă din Centrul Cultural „Mihai Eminescu” și a ținut să amintească de cât de sus s-a poziționat România în fotbalul mondial. Iar a făcut să fie prilejul ideal pentru ca expoziția „Fotbalul este Artă” să-și deschidă porțile.

„Trebuie să ne bucurăm de aceste creații și să ne amintim întotdeauna că, în ceea ce privește activitatea sportivă, am fost cândva foarte sus și ne dorim să ajungem din nou acolo.

‘Ziua Drapelului’ a fost un moment ideal ca să reunim toate aceste lucrări în această expoziție. Din partea noastră, VIVABET, toți cei prezenți vor avea un cadou, anume niște cireșe pe care vrem să le împărțim, că tot este sezonul de vară acum”, a declarat Alex Ghiurcău.

Alex Ghiurcău, încântat de expoziția „Fotbalul este Artă”

Vali Irina Ciobanu, detalii despre expoziția de artă: „Este o colecție nou-nouță și are 10 lucrări”

Artista din spatele picturilor, Vali Irina Ciobanu, a transmis că sunt nu mai puțin de 10 lucrări în această colecție. Tablourile nu sunt de vânzare, însă talentata pictoriță ar putea face o excepție când vine vorba despre foștii fotbaliști români.

„Avem o colecție nou-nouță cu 10 lucrări, acestea cuprinzând scene iconice din fotbalul românesc. Mai avem din colecția veche, care a făcut partea dintr-un proiect organizat tot de Centrul Cultural ‘Mihai Eminescu’ 5 lucrări. Am reunit această colecție și am făcut-o un întreg.

Nu a fost ideea mea, doamna director, Nicoleta Paninopol, a venit cu acest proiect la mine și m-am gândit în felul următor ‘De Ziua Drapelului, pe cine putem să pictăm în așa fel încât să arătăm lumii cât de importanți sunt pentru noi.’ Atunci ne-am gândit la fotbaliști, fiindcă ei ne-au făcut cinste. Mi-a făcut o foarte mare plăcere să pictez!

În momentul în care am primit aceste fotografii, care sunt toate niște scene iconice din lumea fotbalului și în toate se vede emoția, mi-a făcut o foarte mare plăcere să studiez emoția de pe fețele fotbaliștilor și efectiv am înțeles mai bine suporterii acestui sport. Cel mai mult îmi place tabloul cu Răducioiu, cu el am început această serie. M-a bucurat din suflet când am văzut câtă fericire era în ochii lui, cum îi străluceau ochii. Foarte tare m-am bucurat și am zis că voi începe cu ea.

M-a bucurat foarte mult acest proiect, având în vedere că este foarte multă culoare. Toate tribunele… Nu e ușor pentru un artist să le picteze. Fotbaliștii au niște emoții… Rar mai găsești atâtea emoții pe figura unui om. Tablourile nu sunt de vânzare, dar cine vrea o asemenea pictură poate face o comandă. Dacă vine Răducioiu și spune că vrea acest tablou… Atunci discutăm! Aș fi onorată, bineînțeles!”, a spus Vali Irina Ciobanu.

Vali Irina Ciobanu, încântată de succesul tablourilor pictate

Gică Mihali, moment inedit în momentul în care a văzut tabloul cu el însuși de la EURO 1996

Așa cum am menționat mai sus, Gică Mihali a fost prezent la frumosul eveniment dedicat momentelor importante prin care fotbalul românesc a trecut de-a lungul timpurilor.

FANATIK a surprins reacția fostului fotbalist când a văzut că se regăsește într-o pictură. Este vorba despre un tablou care îi are protagoniști pe Gică Mihali și Bogdan Stelea la Campionatul European din 1996. „Dezamăgirea unei generații” reflectă supărarea „tricolorilor” din momentul în care Franța a înscris la turneul final.

Concret, Gică Mihali a ținut să fotografieze tabloul înrămat, iar reacția sa este de-a dreptul spumoasă. Fostul internațional i-a transmis lui Florin Bratu: „Uite, aici sunt eu cu Stelea, nu o să uit niciodată poza asta”.

Totodată, foștii fotbaliști au oferit zeci de autografe copiilor prezenți. VIVABET a adus mai multe mingi pe care le-au făcut cadou celor ce se aflau la eveniment, iar acestea, desigur, aveau semnăturile legendarilor jucători.

Florin Bratu, impresionat de expoziția de artă: „Aș dori și eu un tablou cu ‘Mitraliera Florin Bratu’”

Florin Bratu a simțit o apreciere vizavi de fotbaliștii care au făcut performanță atunci când a văzut picturile. Fostul atacant consideră că Miodrag Belodedici ar merita mult mai mult din partea autorităților, iar despre tablouri a transmis că și-ar dori și el unul cu „Mitraliera Florin Bratu.”

„E un respect, o recunoștință pentru Generația 90, pentru Generația 2000, dar și pentru cea din 2008, de la Campionatul European, unde am făcut și eu parte. A fost despre Belodedici astăzi, despre Ilie Dumitrescu, Hagi, Gică Mihali.

Belodedici… Din punctul meu de vedere, ar trebui să ne gândim pe viitor să îi onorăm această valoare pe care o are. Este singurul jucător român care a câștigat două Champions League. Eu mă bucur că sunt alături de el, este o mare onoare pentru mine și m-aș bucura dacă și oamenii, autoritățile, l-ar aprecia mai mult. Belo merită tot ce e mai bun! A fost un fotbalist formidabil care a făcut România mândră.

Mi-aș dori un tablou cu ‘Mitraliera Florin Bratu’, pentru că mi-a rămas… Nu numai pentru suporterii dinamoviști, lumea pe stradă mă strigă și acum ‘Mitraliera’. Eu mă bucur, le spun și fotbaliștilor mei tot timpul că e important să rămâi cu o amprentă, să rămâi cu ceva din fotbal. Am și acum poza cu fanionul acasă, e la loc de cinste, tablou”, a declarat Florin Bratu.

Florin Bratu, impresionat de expoziția „Fotbalul este Artă”

Miodrag Belodedici, iritat de culorile în care a fost pictat tabloul cu el: „M-am speriat inițial”

Prezent la eveniment, Miodrag Belodedici a putut observa un tablou personalizat cu el. Fostul libero s-a speriat inițial, el apărând în culorile rivalei Dinamo, alb-roșu, dar după a observat că sigla era de la Steaua Roșie Belgrad și s-a liniștit. Cât despre desen, câștigătorul Cupei Campionilor Europeni recunoaște că nu se pricepea, el având talent doar la fotbal.

„Am deja o stradă ce îmi poartă numele. Am o sală de sport în satul meu care se numește ‘Miodrag Belodedici’. Am sală de sport acolo, doar că nu prea sunt copii. Avem și la stadionul ‘Steaua’ niște fotografii.

Îmi plac foarte mult lucrările, sunt foarte frumoase. M-am speriat de culori inițial (n.r. – La tabloul cu el), dar după am văzut sigla cu Steaua Roșie Belgrad. Tabloul meu, dar și restul sunt foarte frumoase. Am acasă două tablouri, unul în echipamentul Stelei, iar un altul în cel al Stelei Roșii Belgrad. Eu am jucat la două Stele, iar la ambele am câștigat maxim.

Nu prea mă pricep la desen. La școală făceam desen, dar nu eram prea talentat. Eu am fost talentat în teren, ce să fac, semăn cu mama. Am fost talentat cu mingea, nu aveam probleme. Era foarte ușor pentru mine să joc fotbal, eram mai tehnic, nu un fotbalist de luptă”, a mărturisit Miodrag Belodedici.