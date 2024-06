Sezonul 2023-2024 s-a sfârșit, iar Vivi Răchită și-a ales cel mai bun prim „11” la Spotlight SuperLiga. Specialistul FANATIK spune că ar lua titlul la pas cu fotbaliștii din echipa ideală formată din cinci jucători de la FCSB.

Vivi Răchită a făcut primul 11 al sezonului anterior. Câți jucători sunt de la campioana FCSB: „Cu echipa asta iau titlul la pas!”

Vivi Răchită a realizat în direct, iar FCSB are cei mai mulți reprezentanți în echipa fostului stoper. Fostul campion al României i-a pus pe Florinel Coman și Alex Mitriță în teren.

Specialistul FANATIK nu l-a inclus pe Darius Olaru în primul „11” din sezonul trecut, chiar dacă mijlocașul s-a descurcat excelent la . O altă surpriză este și în atac, unde a mers pe mâna selecționerului.

„Aș juca 4-2-3-1, este și sistemul pe care l-a folosit campioana. Nu a mai jucat sistemul 4-3-3 tiki-taka Barcelona cu care a pierdut ultimele opt titluri. Portar îl aleg pe Târnovanu, mi s-a părut cel mai constant, cu puține greșeli față de ceilalți portari.

Este și la lot, cred că va fi unul dintre cei trei portari care va merge în Germania. La fundașul dreapta aș pune un străin, dar până la urmă o să pun tot un român: Mogoș. Mogoș este peste Manea, dacă nici Petrescu nu îi cunoaște.

La fundașii centrali nu prea mă pricep (n.r. râde). Sunt mulți fundași centrali care îmi plac, aș juca Boben cu Chiricheș. Singurul fundaș stânga care îmi place este Radunivic. La închidere îl pun pe Șut, dar în locul lui Lixandru l-aș pune pe Alex Crețu de la Craiova”, a declarat Vivi Răchită.

Pe cine a ales atacant: „Dacă nici selecționerul nu știe fotbal”

„În stânga Florinel Coman, în spatele vârfului l-aș pune pe Mitriță, iar în partea dreaptă e mai greu. L-aș pune pe Deac pentru tot ce a făcut în fotbalul românesc, e top. Mai găsim un Ciprian Deac în fotbalul românesc sau un Camora.

Atacant îl punem pe Bîrligea, dacă nici selecționerul nu știe fotbal. Cu echipa asta câștig titlul la pas”, a spus Vivi Răchită la Spotlight SuperLiga, show live pe FANATIK.RO, de la ora 15:30, în fiecare zi de marți.

Primul „11” al lui Vivi Răchită: Ștefan Târnovanu – Vasile Mogoș, Matja Boben, Vlad Chiricheș, Risto Radunovic – Adrian Șut, Alexandru Crețu – Florinel Coman, Alex Mitriță, Ciprian Deac – Daniel Bîrligea

