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„Eram la club când Gigi Becali s-a făcut antrenor”. Expertul FANATIK a rememorat cel mai fierbinte moment din vestiarul FCSB-ului

Vivi Răchită a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA momentul în care Gigi Becali a început să se implice în deciziile tehnice la FCSB și motivul plecării lui Victor Pițurcă.
Alex Bodnariu
09.09.2026 | 08:30
Eram la club cand Gigi Becali sa facut antrenor Expertul FANATIK a rememorat cel mai fierbinte moment din vestiarul FCSBului
EXCLUSIV FANATIK
Vivi Răchită a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA momentul în care Gigi Becali a început să se implice în deciziile tehnice la FCSB și motivul plecării lui Victor Pițurcă.
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Gigi Becali rămâne consecvent în felul său de a se implica activ în tot ce mișcă la FCSB. Omul de afaceri impune anumiți jucători în primul „11” și le cere antrenorilor să joace într-un anumit sistem. Vivi Răchită, fostul fotbalist român, știe care a fost momentul în care Gigi Becali a devenit „antrenor” la propria echipă.

Ziua în care Gigi Becali a preluat controlul total la FCSB

De ani de zile, implicarea lui Gigi Becali în deciziile tehnice este una dintre constantele de la FCSB. Patronul a recunoscut în repetate rânduri că decide schimbările, formulele de start sau chiar pozițiile unor jucători. Antrenorii au avut puțin spațiu de manevră, iar cei care nu au acceptat modelul au rezistat, de regulă, puțin. De-a lungul timpului, pe banca roș-albaștrilor s-au perindat zeci de tehnicieni.

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Indiferent cine s-a aflat pe banca echipei din Capitală, fie că vorbim despre Mirel Rădoi, Edi Iordănescu sau Elias Charalambous, Gigi Becali nu a rezistat tentației de a se implica. Patronul a impus anumite formule de joc sau a cerut ca diferiți fotbaliști să nu lipsească din echipa de start.

Momentul în care Gigi Becali a devenit „antrenor” la FCSB! Vivi Răchită, dezvăluiri din vestiar: „Pițurcă ne-a chemat și ne-a spus că pleacă”

Vivi Răchită, invitat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, știe care a fost momentul în care Gigi Becali a devenit „antrenorul din umbră” de la FCSB pe care îl cunoaștem astăzi. Victor Pițurcă și-a dat demisia din funcția de antrenor după ce omul de afaceri i-ar fi cerut să scoată un fotbalist din cantonament.

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„Eu eram la club atunci când Gigi Becali a devenit antrenor. Eram la club. Era joi. Pițurcă, managerul general și antrenorul echipei, m-a chemat pe mine, pe Mirel Rădoi, pe Dorinel Munteanu și pe Florentin Dumitru, cei patru căpitani ai echipei.

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Ne-a spus: «Eu, în momentul ăsta, plec. Plec de la echipă. Dacă voi rămâne, vă va da afară pe voi». Gigi i-a dat de înțeles lui MM să-i transmită lui Pițurcă să nu-l ia în cantonament pe Pădurețu. Nu era titular, dar era un jucător de lot. Pițurcă a spus: «Din momentul ăsta, Gigi Becali va face ce vrea la echipa asta. Eu plec de la echipă». De atunci, Gigi Becali e antrenor la FCSB”, a spus Vivi Răchită.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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