Vivi Răchită, amintiri de coșmar de la un meci Steaua Roșie Belgrad – Steaua. Cum a ajuns „cu japca” în Ghencea de la Petrolul

Înainte de partida pe care FCSB o va disputa la Belgrad, contra celor de la Steaua Roșie, în Europa League, Vivi Răchită a rememorat la FANATIK SUPERLIGA un duel amical în care a evoluat în 1990, între gruparea din capitala Serbiei şi Steaua. Fostul fundaş a dezvăluit și contextul în care a ajuns la gruparea „roș-albastră”, în toamna anului 1989.

Vivi Răchită, amintiri de coșmar de la un meci Steaua Roșie Belgrad – Steaua

La începutul anului 1990, Steaua se deplasa la Belgrad pentru un meci amical cu Steaua Roșie, echipă care avea să câștige Cupa Campionilor Europeni în vara anului următor. În lipsa mai multor jucători importanți, care se aflau în cantonament cu prima reprezentativă a României, pentru gruparea „roș-albastră” au evoluat fotbaliști mai tineri, printre care și Vivi Răchită, care avea 19 ani în acel moment și semnase de puțin timp cu Steaua.

Rezultatul final a fost unul elocvent, 4-1 pentru Steaua Roșie, printre marcatori numărându-se staruri ale fotbalului mondial. „Pe 28 ianuarie 1990 la Belgrad, pe ‘Marakana’, am jucat amical cu Steaua Roșie Belgrad. Am fost și eu acolo. Ne-au bătut 4-1, au dat goluri Prosinecki, Pancev, Adzic și Najdoski, iar pentru noi a marcat Ilie Dumitrescu.

Țin minte acest meci pentru că am jucat pe ‘Marakana’. Eu în 1989 venisem la Steaua. Mulți jucători de la noi erau în lotul echipei naționale, care era în cantonament, am fost mai mulți jucători care nu jucasem foarte mult. Mi se pare că au fost 20.000 de spectatori”, a afirmat Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA. Pentru Steaua Roșie a evoluat în acel duel inclusiv , care „a jucat excepțional”, după cum nota presa vremii.

Cum a ajuns Vivi Răchită la Steaua

Valeriu Răchită a semnat cu Steaua în 1989, la vârsta de doar 19 ani, iar fostul fundaș, numit eronat „Valentin Răchită” de presa din acea perioadă, a dezvăluit contextul în care s-a produs transferul. „Eu nu am ajuns în august la Steaua, am ajuns în septembrie, pentru că atunci se făceau încorporările. Petrolul nu a vrut să îmi dea drumul să merg la Steaua în perioada de vară.

În septembrie, când m-am dus la comisariat cu Radu, președintele de la Petrolul, colonelul a spus ‘Pachet, cu bagajul, UM 02317 Ghencea’. Președintele a spus ‘Stai, domle, că ăsta rămâne la Petrolul sau îl ducem la Dinamo’. Răspunsul a fost ‘Bă, nebunule, ia foaie de drum, sortat de cartofi, Târgu Mureș, dacă nu…’

Și așa am ajuns la Steaua în septembrie, după care, în pauza de iarnă am venit la echipa mare. Aveam 19 ani”, a afirmat . 1989-1990 a fost prima perioadă a fostului fundaș la Steaua. Acesta a mai evoluat apoi pentru gruparea „roș-albastră” din 1996 până în 1998 și din 2002 până în 2004.