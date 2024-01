Vivi Răchită, amintiri fabuloase de la transferul la Litex: „Vrea patronul să te vadă!” / “Îi trimit o poză!”

Vivi Răchită și Mihai Stoichiță au povestit, împreună, transferul fundașului central la al Federației Române de Fotbal. La acea vreme, Vivi Răchită era legitimat la Ankaragucu, în Turcia.

Vivi Răchită, amintiri fabuloase de la transferul la Litex: „Vrea patronul să te vadă!”

Vivi Răchită a atins culmile succesului atât în tricoul celor de la Petrolul Ploiești, echipa sa de suflet, . În 1999, fostul fundaș central a fost transferat de Ankaragucu. Răchită a povestit cum a ajuns la Litex Lovech, în Bulgaria, unde a adunat 42 de apariții, reușind să marcheze 3 goluri.

„Plecasem de la Steaua la 20 de ani. Mă transferasem la Steaua, a venit Revoluția și m-am întors la Petrolul Ploiești. Am stat până în 1995, când am câștigat Cupa României, și m-au vândut din nou la Steaua.

Steaua m-a luat în 1989 și am prins loc în vestiar între Bumbescu și Iovan. Era singurul loc pe care îl evita toată lumea, aveam 18 ani și jumătate. Am venit la Steaua, unde am câștigat două campionate. Am plecat la Ankaragucu și pe urmă la Litex Lovech.

Asta e criminală. Într-o iarnă, m-a sunat Mihai Stoichiță și mi-a zis: ‘Vivi, vrea bossul de la Litex un fundaș central și te-am propus pe tine’. Nu primisem banii de la Ankaragucu. ‘Vrea să te vadă’.

Eu aveam 30 de ani, vrea să mă vadă? Am jucat și eu la echipa națională, în Champions League. ‘Îți dau două poze, arată-i meci cu Aston Villa’”, a început povestea Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

„Ne-am urcat în mașină și am plecat spre Bulgaria. Vivi avea doar ghetele și apărătorile la el”

Ulterior, Mihai Stoichiță a luat cuvântul și a povestit cum a călătorit în Bulgaria cu Vivi Răchită. „Lippi” a antrenat-o pe Litex Lovech în perioada 2000-2001 și a legat o relație strânsă de prietenie cu proprietarul clubului, Grisha Ganchev.

„Eu plecam în Panama, aveam avion la 7 dimineața, era duminica. Eu eram la București, venisem acasă, și a doua zi aveam avion să plec în Miami, Costa Rica, Panama. Eram antrenorul naționalei. Grisha Ganchev m-a rugat să-i aduc un fundaș central.

I-am arătat unul și i-am zis că nu știu care e situația lui. Ne-am urcat în mașină într-o Mazda roșie și am plecat pe la 8 dimineața, am ajuns pe la 11 fără un sfert în Bulgaria. Litex avea meci amical pe terenul 2. Vivi s-a schimbat în tribune, avea doar ghetele și apărătorile la el.

„Mi-au umplut mașina cu sucuri. Mi-au zis să-l las acolo pe Vivi”

Eu cu Ganchev eram în tribune. Tribunele erau pline de oameni și după un sfert de oră Ganchev a început să vorbească în bulgărește cu antrenorul. Eu mă uitam, înțelegeam. Mi-a zis să-l las acolo pe Vivi Răchită.

‘Cum să-l las, a venit în papuci’. I-am zis că eu trebuie să plec la București că voi zbura în Panama. La pauză, ne-au zis să le dăm cheile de la mașină. ‘Ăștia vor să ne fure și mașina’.

Mi-au umplut mașina că Litex producea sucuri de roșii, sucuri de portocale. Nu puteam să stau în mașină. La vamă la bulgari mă cunoșteau ăia. Se uitau la mine, credeau că făceam trafic. ‘Luați jumătate de pe bancheta din spate că mai am vamă și în față’”, a spus Mihai Stoichiță.

