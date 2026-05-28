Vivi Răchită, aproape de divorț după scandalul de pariuri de la Petrolul. „M-au înjurat la meciul ăla cu celebrii Reghe și Ana”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Vivi Răchită era să divorțeze de soție din cauza Petrolului

Cu toate acestea, fostul fundaș și antrenor a avut mult de suferit din cauza pasiunii pentru „găzari”. Răchită a povestit că a fost la un pas să se despartă de soție din cauza Petrolului.

Petrolul s-a salvat in extremis de la retrogradare, dar este posibil ca . Chiar dacă la Ploiești se va alege praful, Valeriu Răchită nu are de gând să se implice, din nou, la Petrolul, acolo unde a fost jucător, antrenor și conducător. Fostul internațional a dezvăluit că dragostea pentru „lupii galbeni” l-a adus în pragul divorțului.

„Nu, nu. E foarte greu. Eu am fost în perioada 2009-2012, când am și construit stadionul ca și consilier al primarului, că m-am luptat cu o forță incredibilă, care punea prim-miniștri ș.a.m.d. Și acum e plecat prin Belgrad. El voia alt stadion și eu l-am făcut pe ăsta. Era să divorțez. Pentru că plecam dimineața la 7, eram și manager și antrenor și consilierul primarului. Și stăteam până la 12 pe stadion.

Mi-a zis soția la un moment dat: ‘Bă, tu te-ai căsătorit cu stadionul? Vezi că avem doi copii’. Am avut o revelație și am zis: ‘Bă, are dreptate’. Dar ăsta eram. Nu poți face lucrurile să meargă decât dacă te sacrifici. M-am sacrificat de două ori. Nu știu dacă mai merge a treia oară.

Am pierdut un meci acasă, după ce îmi spuneau: ‘Vivi, te iubim’, am pierdut celebrul meci de acasă cu Chiajna, de la 4-2 pentru mine. Cu portarul Gritti, neștiind că fusese în Liga 2 într-un scandal de pariuri. Eu l-am luat din Elveția. A sărit pe sub minge cu celebrii Reghe și Ana de la Chiajna.

Am aflat că pe lângă Gritti au mai fost și doi fundași. M-au înjurat și m-au făcut ca la ușa cortului de față cu soția și copiii. Cu o săptămână înainte: ‘Mamă, Vivi, am promovat, facem, dregem’ și după un meci m-au înjurat”, a dezvăluit Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

6 ani a jucat Valeriu Răchită la Petrolul, între 1990 și 1996

1 trofeu a cucerit fostul fundaș la Ploiești, Cupa României, în 1995