Vivi Răchită, aproape de divorț după scandalul de pariuri de la Petrolul. „M-au înjurat la meciul ăla cu celebrii Reghe și Ana”

Valeriu Răchită (55 de ani) se confundă cu istoria modernă a Petrolului. Cu toate acestea, fostul fundaș și antrenor a avut mult de suferit din cauza pasiunii pentru „găzari”. Răchită a povestit că a fost la un pas să se despartă de soție din cauza Petrolului.
Petrolul s-a salvat in extremis de la retrogradare, dar este posibil ca echipa lui Mehmet Topal să nu înceapă următorul sezon de SuperLiga. Chiar dacă la Ploiești se va alege praful, Valeriu Răchită nu are de gând să se implice, din nou, la Petrolul, acolo unde a fost jucător, antrenor și conducător. Fostul internațional a dezvăluit că dragostea pentru „lupii galbeni” l-a adus în pragul divorțului.
„Nu, nu. E foarte greu. Eu am fost în perioada 2009-2012, când am și construit stadionul ca și consilier al primarului, că m-am luptat cu o forță incredibilă, care punea prim-miniștri ș.a.m.d. Și acum e plecat prin Belgrad. El voia alt stadion și eu l-am făcut pe ăsta. Era să divorțez. Pentru că plecam dimineața la 7, eram și manager și antrenor și consilierul primarului. Și stăteam până la 12 pe stadion.
Mi-a zis soția la un moment dat: ‘Bă, tu te-ai căsătorit cu stadionul? Vezi că avem doi copii’. Am avut o revelație și am zis: ‘Bă, are dreptate’. Dar ăsta eram. Nu poți face lucrurile să meargă decât dacă te sacrifici. M-am sacrificat de două ori. Nu știu dacă mai merge a treia oară.
Am pierdut un meci acasă, după ce îmi spuneau: ‘Vivi, te iubim’, am pierdut celebrul meci de acasă cu Chiajna, de la 4-2 pentru mine. Cu portarul Gritti, neștiind că fusese în Liga 2 într-un scandal de pariuri. Eu l-am luat din Elveția. A sărit pe sub minge cu celebrii Reghe și Ana de la Chiajna.
Am aflat că pe lângă Gritti au mai fost și doi fundași. M-au înjurat și m-au făcut ca la ușa cortului de față cu soția și copiii. Cu o săptămână înainte: ‘Mamă, Vivi, am promovat, facem, dregem’ și după un meci m-au înjurat”, a dezvăluit Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.