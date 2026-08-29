Sport

Vivi Răchită, captură spectaculoasă la pescuit! Ce pește i-a dat mari bătăi de cap fostului fotbalist: „M-am bătut cu el vreo 25 de minute”

Vivi Răchită a povestit ultima ispravă de la pescuit, care îi va rămâne mult timp întipărită în minte. A avut nevoie de 25 de minute pentru a aduce captura la mal
Catalin Oprea
29.08.2026 | 07:47
Vivi Rachita captura spectaculoasa la pescuit Ce peste ia dat mari batai de cap fostului fotbalist Mam batut cu el vreo 25 de minute
EXCLUSIV FANATIK
Vivi Răchită, captură-record de somn la Movilița
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Vivi Răchită, fostul fotbalist de la Petrolul, Steaua, Farul și Universitatea Craiova, a avut parte de o captură spectaculoasă la pescuit. Pe balta Movilița, acesta a prins un somn impresionant de 16,8 kilograme, după o luptă aprigă de aproximativ 25 de minute cu peștele uriaș.

Vivi Răchită, captură-record la pescuit: 16,8 kilograme

Vivi Răchită recunoaște că îi place să pescuiască, chiar dacă principala sa pasiune este vânătoarea. Recent, fostul fotbalist a povestit, la FANATIK Superliga, cum a reușit să aducă la mal un pește uriaș, de 16,8 kilograme, după o luptă istovitoare.

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Răchită a explicat că fostul președinte al lui FC Voluntari, Dan Leasa, se ocupă de administrarea bălții de la Movilița, pe care o descrie drept „plină de pește” și ideală pentru pasionații pescuitului.

„Am prins cel mai mare pește al meu, un somn de 16,8 kilograme pe balta Movilița. E plin de pește, la fostul președinte de la Voluntari, Dan Leasa. Se fac și concursuri aici. Acuma îl pregătesc. Am mai avut crapi, dar nu așa mari. Jean Vlădoiu mai e cu pescuitul, Nae Ungureanu era iar împătimit. Budescu știu că merge destul de des cu copiii. La râmă l-am prins, m-am bătut cu el vreo 25 de minute să îl scot. I-am dat fir că îmi rupea undița. Numai pe fundul apei stau pești așa mari și îi prinzi mai mult la plasă”, a declarat Vivi Răchită pentru FANATIK.

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Ursul a scurtat vânătoarea lui Vivi Răchită

Vânătoarea rămâne, însă, activitatea preferată a lui Vivi Răchită, pe care o pune în practică des, în funcție de sezon. Totuși, a avut parte de o experiență, recent, care l-a convins să renunțe mai devreme la partidă decât și-ar fi dorit.

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„Eu sunt însă mai mult cu vânătoarea, pe la fondul de vânătoare Muflonul. Am prieteni care se duc în Africa. Recent am fost la căpriori aici prin Prahova la mine și am văzut o urmă de urs, mi-a zis pădurarul că avea peste 400 de kile. Ne-am întors, nu ne-a mai trebuit. Merg în funcție de sezon. Am luat porc mistreț de 200 de kile, la fazani, la iepuri, dar așa sportiv, de plăcere. Nu sunt vânător mincinos în orice caz, trebuie să aibă și animalul șansa lui”, a completat Răchită.

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