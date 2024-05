Vivi Răchită, chemat la CNCD de un fan… dinamovist: „Mi-a făcut plângere pentru Baba Alhassan!”

Valeriu Răchită a povestit că a fost chemat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Un fan dinamovist i-a făcut plângere fostului fundaș al Stelei, din cauza

Vivi Răchită, chemat la CNCD din cauza lui Baba Alhassan: „S-a demonstrat în timp că am avut dreptate”

Baba Alhassan (24 de ani) este campion al României cu FCSB. El a venit în iarnă la gruparea roș-albastră, atunci când Mijlocașul ghanez nu l-a convins pe Vivi Răchită, dar i-a făcut probleme.

„Trebuie să fim foarte atenți la cuvinte, pentru că eu săptămâna trecută am fost la CNCD. Dar cred că l-au dibuit pe suporterul care mi-a făcut reclamație. E dinamovist.

N-a avut nicio legătură cu un fotbalist dinamovist. Am fost invitat la CNCD în urma unei plângeri făcute de un domn din București. Că aș fi zis ceva despre Baba Alhassan.

Am spus în februarie, atunci când a fost transferat, că nu se va impune la FCSB. Ceea ce s-a și întâmplat. Am spus că fotbaliștii africani, unii dintre ei, au probleme de comportament.

Și pentru asta am fost chemat. Ceea ce s-a demonstrat în timp. Că Baba Alhassan nu a fost o piesă de bază la FCSB. Pentru că el nu poate juca în 4-3-3 și să facă și faza defensivă.

D-aia s-a schimbat sistemul în 4-2-3-1 și joacă Lixandru în locul lui. Lixandru, care vine de la Mioveni. Joacă în locul lui Alhassan, pe care s-au dat bani. Am avut și coechipieri de culoare. L-am avut pe Falemi la Steaua. Am avut colegi când am jucat în Turcia. Am antrenat jucători de culoare.

Asta este. Am fost acolo, am spus comisiei ce s-a întâmplat, vedem ce se întâmplă în continuare”, a dezvăluit Vivi Răchită, în exclusivitate la SPOTLIGHT SuperLiga, show care e live pe FANATIK.RO, în fiecare marți, de la ora 15:00.

17 meciuri și 3 assist-uri are Baba Alhassan la FCSB