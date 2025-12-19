Vivi Răchită dezvăluie dezastrul financiar de la Petrolul Ploiești: “Sunt 9 milioane de euro! Au datorii și la Lidl. Nu au mai plătit de cinci ani chiria pentru stadion”. Documente exclusive

ADVERTISEMENT

Clubul Petrolul Ploiești se află în concordat preventiv, o procedură juridică menită să ofere o șansă companiilor care se confruntă cu dificultăți financiare, iar Vivi Răchită a prezent la FANATIK SUPERLIGA documente care arată mărimea dezastrului.

Dezastrul financiar de la Petrolul, prezentat cu acte de Vivi Răchită

După ce într-o intervenție anterioară a anunțat că , Vivi Răchită a venit de această dată în studio cu acte care arată exact situația financiară de la clubul ploieștean.

”Am vorbit în weekend-ul trecut cu un antrenor de copii și juniori care mi-a spus că datoriile au ajuns la 8 milioane de euro. I-am zis că nu cred, că sunt doar 6 milioane. Și el mi-a spus: ‘6 milioane sunt pe concordatul preventiv în luna mai. S-au dus la 8 milioane’.

Fac o mică paranteză. Vreau să le spun acelor domni care conduc Petrolul, Asociația Sportivă Petrolul 52 care este un ONG, că marca nu au cum să o vândă, deoarece aparține Primăriei Ploiești. Am luat-o eu personal cu domnul primar de la FSLI Petrom. Ne-am rugat de domnul Luca și domnul Bercea și le mulțumesc că ne-au dat marca, pentru că ăștia ne vindeau și marca.

Îmi cer scuze că am spus că sunt 8 milioane datorie, sunt 9. Doar la ANAF sunt 19 milioane de lei, aproape 4 milioane de euro. N-au spus, deși ar fi trebuit să o facă, dar au modificat concordatul preventiv. Ei tot spuneau că nu pot să se transforme în SA. Ei în concordatul ăsta preventiv spun că trebuie să transforme ONG-ul în SA.

Din luna mai până în noiembrie, aproximativ 3 milioane în plus la datorii față de concordatul preventiv. Nu sunt datorii făcute în ultimele luni, dar sunt datorii ale unor firme care nu au fost trecute în prima fază în tabelul de datorii către terți”, a declarat Răchită, la .

Datorii de râsul curcilor la un supermarket și la un restaurant

Fostul jucător și antrenor al Petrolului a continuat cu dezvăluirile și a prezentat datoriile inexplicabile pe care clubul le are la diferite companii și a precizat că închirierea stadionului Ilie Oană costă doar 2.000 de euro pe meci.

”Există 3 feluri de datorii recunoscute la concordat, cele către salariați, cele către bugetul de stat și cele chirografe către terți. Datoria la ANAF este uriașă, aproape 4 milioane de euro. Datoria către CJ, că tot înjură ei primarii, e de 1,5 milioane de lei în condițiile în care un meci pe Ilie Oană este taxat undeva la 10.000 de lei, adică 2.000 de euro. De 4-5 ani nu au mai plătit absolut nimic.

Sunt trecute în tabel datorii de 16 lei la Petrosport, 40 de lei către Lidl, adică s-au dus să ia o caserolă de mici și nu au plătit-o, 300 de lei datorie la un restaurant. Ne fac de râs.

Eu nu atac clubul Petrolul, atac managementul, pentru că este clubul meu de suflet la care am fost de la juniori, căpitan, managerul-antrenor al echipei, am făcut de toate. Cei care dețineți acest ONG și folosiți marca Petrolului trebuie să ne dați socoteală nouă celor care vă plătim bilet, care venim la meciuri și care am făcut ceva pentru clubul ăsta”, a mai spus Răchită.

De ce nu se pot accesa bani de la bugetul local

Aflat în platoul emisiunii FANATIK, SUPERLIGA, Vivi Răchită a pus tunurile pe conducerea clubului ploieștean și a explicat de ce sponsorii nu se înghesuie să vină la Petrolul și de ce nu pot primi bani de la bugetul local.

”Cea mai mizerabilă minciună și prostie pe care o fac ei e că spun că nu vin sponsorii. Păi cum să mai vină sponsorii? Ei nu spun că de pe 9 ianuarie 2025 nu mai pot primi sponsorizări deductibile de la stat pentru că nu mai sunt în registrul asociațiilor care pot primi sponsorizări. Pot veni sponsori, dar nu își mai pot deduce.

Spun de Primărie și de Consiliul Județean că nu le dau bani. Singura modalitate având datorii la stat este pe Legea 350, fonduri nerambursabile, criterii de performanță. Dar acolo îți trebuie un aviz, un document prin care tu să demonstrezi că nu ai datorii la stat. Nu ai cum pentru că tu ai datorii la stat.

Ei spun că sunt patronii clubului. Știți cine sunt patronii clubului? Domnul Claudiu Tudor, domnul Cristian Fogarassy și domnul Răzvan Mateescu sunt patronii în acte, ei au CIS-ul.

(n.r. – În comunicat se spune că în ultimele 14 luni s-au plătit salariile). Da, doar salariile le-au plătit. Ei au spus în concordatul preventiv că au 10 angajați. Știți câți angajați sunt? 48 de fotbaliști și 43 de angajați. În condițiile în care ai 8 milioane datorie cum să ai 43 de angajați? Anul trecut au plecat în Antalya cu 35 de fotbaliști și 40 de invitați”, a afirmat el.

Petrolul e în pericol să nu mai primească licența

Iritat de Petrolul, Răchită a anunțat faptul că la începutul anului viitor se va judeca din nou concordatul preventiv și a dezvăluit că FRF monitorizează atent situația și există posibilitatea să nu mai acorde licența.

”În sezonul 2010-2011 când noi ne băteam la promovare cu Petrolul, jucam la Strejnic că se construia stadionul, Claudiu Tudor a venit cu Iașiul și și-a dat sufletul pe teren și chiar am auzit când spunea: ‘Haideți pe ei să-i batem’.

Mi-au spus niște suporteri că le-a arătat și degetul mijlociu. Apoi a luat o lună de suspendare domnul președinte Claudiu Tudor pentru că la meciul Petrolul II cu Liești a înjurat arbitrii ca la ușa cortului.

Mă deranjează că ei tot încearcă să pună toate problemele astea pe mine, pe primar. Nu, voi conduceți clubul, voi aveți managementul. V-a lăsat Mihailovici de la Veolia, acum 4 ani, cu 500.000 de euro în cont.

În 4 ani ați dus la 9 milioane de euro datorii. I-am invitat cu fostul primar și cu consilierii să facem asociere. ne-a spus textual: ‘Este echipa noastră privată și nu vrem’. Acum vor bani de la Primărie. De ce? Este echipa orașului, a județului, nu a voastră, voi sunteți vremelnici cei care dețineți acest ONG. Și vreau să mă contraziceți cu cifre.

Pe 13 ianuarie se judecă din nou concordatul preventiv. Vom vedea ce se va întâmpla, dacă instanța decide intrarea în insolvență și totul este o țeapă. Ei nu spun, dar sunt în monitorizarea Federației Române de Fotbal. Nu se știe dacă se mai ia licența.

Situația este dramatică. Au spus când au preluat clubul că în fiecare lună vor da o dare de seamă. Unde, că nici măcar pe site-ul clubului nu sunt aceste informații care sunt pentru suporteri”, a încheiat Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.