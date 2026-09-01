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Vivi Răchită știe de ce a plecat Tănase de la FCSB: „Personalitate peste Baciu! Cu jucătorii care au rămas, joci bridge și macao, nu fotbal”

Vivi Răchită, dur cu Marius Baciu după ce Florin Tănase a plecat de la FCSB. Fostul căpitan al roș-albaștrilor cunoaște motivul pentru care fotbalistul a părăsit clubul patronat de Gigi Becali
Mihnea Ştefan
01.09.2026 | 13:25
Vivi Rachita stie de ce a plecat Tanase de la FCSB Personalitate peste Baciu Cu jucatorii care au ramas joci bridge si macao nu fotbal
EXCLUSIV FANATIK
Vivi Răchită, fără milă cu Marius Baciu după ce Florin Tănase a plecat de la FCSB Foto: colaj Fanatik
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Vivi Răchită (56 ani) că Florin Tănase (31 ani) avea o personalitatea prea puternică pentru actualul vestiar de la FCSB. Acesta fiind principalul motiv care a dus la plecarea sa la Omonia Nicosia.

Vivi Răchită, dur cu Marius Baciu după ce Florin Tănase a plecat de la FCSB

FCSB și-a pierdut cel mai titrat jucător după doar primele 7 etape din SuperLiga. Cu toate că a semnat prelungirea contractului în vară, Florin Tănase a plecat de la clubul roș-albastru și va fi noul jucător al Omoniei Nicosia, informație anunțată în exclusivitate de FANATIK.

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Vivi Răchită consideră că personalitatea puternică a mijlocașului ofensiv nu se încadra în actualul mediu de la FCSB. Totodată, fostul fundaș central a ținut să-i reamintească lui Gigi Becali (68 ani) că are nevoie de voci puternice în vestiar, în ciuda faptului că Florin Tănase și Valentin Crețu (37 ani) au fost aspru criticați de patron pentru luările de poziție din ultima vreme.

„Tănase are prea mare personalitate pentru vestiarul de la FCSB. Îl punea pe antrenorul de acolo în inferioritate. Asta nu înțelege Gigi, că un vestiar fără lideri cu personalitate nu poate face performanță. Cu jucători umili, ascultători, poți să joci bridge și macao, nu fotbal internațional.

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Mă gândeam la ce nivel a ajuns fotbalul românesc. Universitatea Craiova e scoasă de Levski, iar AEK îi dă 4 goluri, te scoate Ararat-Armenia care este o echipă ca Șelimbăr, la noi, vin niște vikingi și le dau celor de la CFR cu terenul în cap.

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Tănase avea personalitate, vorbea după meciuri ceea ce trebuia. Încă o dată, fără jucători cu personalitate nu poți obține performanțe. Dacă e băiat bun, dă cu săru-mâna, ia-l de ginere. La fotbal nu e așa, la fotbal trebuie să fii mai al dracu’”, a declarat Vivi Răchită, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Fundașul din SuperLiga dat exemplu de Vivi Răchită: „Față de ce are FCSB este Messi!”

Pentru a-și întări ideea, fostul căpitan de la Petrolul și FCSB l-a dat exemplu pe Alexandru Benga (37 ani), veteranul de la UTA, pe care îl consideră mai bun decât toți fundașii pe care îi are la dispoziție Marius Baciu. Pe vremea când îi era jucător, Răchită a observat că stoperul comitea greșeala de a-și prezenta mereu scuze adversarilor la fiecare contact.

„Uite, Benga, eu l-am băgat în fotbalul românesc. L-am adus de la Brașov. La primul meci, când lovea atacantul zicea mereu Scuză-mă, scuză-mă!. L-am luat deoparte: ‘Bă, tu de ce îți prezinți scuze mereu?’, ‘Că l-am lovit’, ‘Să îți prezinți scuze, mă, când lovește un coechipier la antrenament, nu adversarul!’.

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Benga joacă și acum în SuperLiga. E un fundaș normal, dar față de ce are FCSB este Messi!”, a mai spus Vivi Răchită.

Situația de la FCSB, analizată după plecarea lui Florin Tănase

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Mihnea Ştefan
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
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