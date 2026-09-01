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Vivi Răchită (56 ani) că Florin Tănase (31 ani) avea o personalitatea prea puternică pentru actualul vestiar de la FCSB. Acesta fiind principalul motiv care a dus la plecarea sa la Omonia Nicosia.

Vivi Răchită, dur cu Marius Baciu după ce Florin Tănase a plecat de la FCSB

FCSB și-a pierdut cel mai titrat jucător după doar primele 7 etape din SuperLiga. Cu toate că a semnat prelungirea contractului în vară, Florin Tănase a plecat de la clubul roș-albastru și .

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Vivi Răchită consideră că personalitatea puternică a mijlocașului ofensiv nu se încadra în actualul mediu de la FCSB. Totodată, fostul fundaș central a ținut să-i reamintească lui Gigi Becali (68 ani) că are nevoie de voci puternice în vestiar, în ciuda faptului că pentru luările de poziție din ultima vreme.

„Tănase are prea mare personalitate pentru vestiarul de la FCSB. Îl punea pe antrenorul de acolo în inferioritate. Asta nu înțelege Gigi, că un vestiar fără lideri cu personalitate nu poate face performanță. Cu jucători umili, ascultători, poți să joci bridge și macao, nu fotbal internațional.

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Mă gândeam la ce nivel a ajuns fotbalul românesc. Universitatea Craiova e scoasă de Levski, iar AEK îi dă 4 goluri, te scoate Ararat-Armenia care este o echipă ca Șelimbăr, la noi, vin niște vikingi și le dau celor de la CFR cu terenul în cap.

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Tănase avea personalitate, vorbea după meciuri ceea ce trebuia. Încă o dată, fără jucători cu personalitate nu poți obține performanțe. Dacă e băiat bun, dă cu săru-mâna, ia-l de ginere. La fotbal nu e așa, la fotbal trebuie să fii mai al dracu’”, a declarat Vivi Răchită, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Fundașul din SuperLiga dat exemplu de Vivi Răchită: „Față de ce are FCSB este Messi!”

Pentru a-și întări ideea, fostul căpitan de la Petrolul și FCSB l-a dat exemplu pe Alexandru Benga (37 ani), veteranul de la UTA, pe care îl consideră mai bun decât toți fundașii pe care îi are la dispoziție Marius Baciu. Pe vremea când îi era jucător, Răchită a observat că stoperul comitea greșeala de a-și prezenta mereu scuze adversarilor la fiecare contact.

„Uite, Benga, eu l-am băgat în fotbalul românesc. L-am adus de la Brașov. La primul meci, când lovea atacantul zicea mereu Scuză-mă, scuză-mă!. L-am luat deoparte: ‘Bă, tu de ce îți prezinți scuze mereu?’, ‘Că l-am lovit’, ‘Să îți prezinți scuze, mă, când lovește un coechipier la antrenament, nu adversarul!’.

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Benga joacă și acum în SuperLiga. E un fundaș normal, dar față de ce are FCSB este Messi!”, a mai spus Vivi Răchită.