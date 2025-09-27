Vivi Răchită i-a distrus în direct pe cei de la Petrolul: “Îmi spărgeau geamurile de la birouri dacă aveam rezultatele astea! Mi-e frică să nu o comitem”

Valeriu Răchită (55 de ani) este îngrijorat de soarta celor de la Petrolul, asta după ce echipa la care a activat și ca jucător, și ca antrenor, a

Valeriu Răchită se teme că Petrolul poate ajunge în Liga 2 și are un mesaj clar pentru fani și conducători

Chiar dacă nu mai este oficial împlicat la trupa ploieșteană, „Vivi” rămâne sufletește alături de echipă, iar situația din clasament l-a făcut să ridice niște semne de întrebare cu privire la modul în care lucrurile sunt făcute în acest moment de către conducători.

„Când îl vezi pe Doumtsios atacant, poți să pariezi liniștit (n.r. la pariuri) că nu o să dea gol vârful. Poate doar Grozav să nimerească. La noi ce se întâmplă? Sunt probleme din punct de vedere managerial. Au fost aduși foarte mulți jucători străini, unii care nu au jucat de doi ani.

Eu, când i-am adus pe Boudjemaa și Mustivar, din ligile inferioare din Franța, ei jucau. Eu m-am uitat la meci. Mi-au trimis CV-ul doar cu 10 minute înainte și le-am zis că vreau să văd tot meciul. Correia, numărul 10 – nu e nicio diferență între el și Budescu: la fel au abdomenul, cât un dreptunghi. Nu au pătrățele, au dreptunghi.

În anii ’90, la toate echipele puternice erau jucători de la Petrolul: la Steaua, Dinamo, Craiova, Rapid, peste tot. Acum aducem din Costa Rica, din Madagascar, fotbaliști care nu joacă. Petrolul nu mai are spiritul acela de sacrificiu. Sunt jucători care vin doar pentru un salariu, să-și treacă în CV „Petrolul”.

Din ce se aude, salariile sunt la zi – peste 7000-8000 de euro pe lună. Lui Bergodi îi e frică de situația din clasament. La Petrolul e și o problemă juridică: sunt în concordat preventiv, sub o supraveghere atentă. Pe mine mă doare faptul că nu mai există spiritul acela al Petrolului, coeziunea între club și suporteri”, a spus Valeriu Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

Dorinel Munteanu, varianta potrivită pentru a prelua banca tehnică a Petrolului

„Găzarii” sunt în căutare de nou antrenor, iar . Răchită declară că a aflat de alte două nume care ar putea să ajungă la Ploiești, Marius Croitoru și Dorinel Munteanu.

Acesta din urmă reprezintă cea mai bună variantă de la momentul actual, dată fiind experiența sa și modul de a impune o disciplină în vestiar.

„Suporterii – cei care mi-au scris la stadion cuvinte frumoase, prietenii mei – au intrat peste mine în birou. Bine, au făcut o manevră cu televiziunea, cum se făcea. Au intrat mai întâi cei de la TV și după aceea suporterii, să filmeze momentul. Cred că dacă eram eu acum la club, îmi spărgeau și geamurile de la birouri dacă aveam rezultatele astea.

Coloana vertebrală a echipei e aceeași, da? Singura mea problemă este: de ce i s-a schimbat poziția lui Jyry? Acum joacă în spatele vârfului. El făcea un cuplu foarte bun cu Keita, care a plecat. Nu e locul lui Jyry acolo, în spatele vârfului. Iar Doumtsios nu are nicio legătură.

Din ce știu – mi-a zis și mie cineva – Topal vrea să rămână să-și termine Licența PRO. Se alege între Croitoru și Dorinel Munteanu. Eu cred că Dorinel ar fi o alegere bună, ar pune ordine în club. Problema e în vestiar și în birouri. Chiar îmi e frică, anul ăsta, să nu o comitem. Toți cei care iubim Petrolul trebuie să o scoatem la capăt. O retrogradare în Liga 2, cu datoriile care sunt, ar însemna lacătul pe club”, a mai spus fostul jucător de la Petrolul.

Urmează PRIMVS derby pentru Petrolul

Petrolul se află pe locul 14, cu 6 puncte, după cele 10 etape disputate din sezonul 2025-2026. Formația ploieșteană se pregătește de derby-ul cu Rapid, ce va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, și speră să profite de scăderea de formă a giuleștenilor, care la rândul lor au fost învinși în ultima rundă de campionat, 1-2, de Hermannstadt, chiar pe teren propriu, asta în ciuda faptului că au condus pe tabelă până spre finalul partidei.