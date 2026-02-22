Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Vivi Răchită îl face praf pe Radu Miruţă: “Are nişte consilieri foarte proşti! Vreau şi eu o lege prin care să îmi crească părul”

Vivi Răchită a auzit declarațiile ministrului Radu Miruță despre posibilitatea promovării celor de la Steaua și l-a făcut praf în direct. Ce l-a deranjat pe fostul jucător al „militarilor”.
Mihai Dragomir
22.02.2026 | 09:15
EXCLUSIV FANATIK
Vivi Răchită a dat de pământ cu ministrul Radu Miruță. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit despre situația Stelei București. Declarațiile făcute de politician au dat naștere unor reacții puternice în fotbalul românesc. Cum l-a pus Vivi Răchită la zid, de fapt.

Vivi Răchită a dat de pământ cu ministrul Radu Miruță

Radu Miruță, actualul ministru al Apărării, consideră că Steaua București ar fi trebuit să evolueze de mult în SuperLiga, întrucât și-a demonstrat valoarea pe teren. În plus, el a mai declarat că își dorește o modificare în legea sportului.

Vivi Răchită a auzit declarațiile politicianului, pe care Mihai Stoica l-a ironizat în direct la FANATIK SUPERLIGA, și a reacționat dur. Fostul jucător al echipei bucureștene nu concepe cum a fost lăsat ministrul să facă asemenea afirmații și i-a contrat pe cei de la Steaua din cauza faptului că nu vor, nici măcar acum, să își modifice forma de organizare.

„Niște consilieri tâmpiți, idioți, proști, toate punctele de vedere. Cum să îl pui mă pe ministru să iasă cu declarațiile astea? Ca niște tâmpiți, când ei au acolo soluția. Fă o asociere cu Societatea Comercială a Ministerului Apărării, cu Rompharm, cu cineva de acolo care poți să ai drept de promovare. În 24 de ore le-a spus Burleanu. Băi, președintele Federației le-a spus, în 24 de ore puteți să vă găsiți soluția. O aveți în curte!

Nu vor. Nu vor. Cei de la CSA și cei de la Minister. A ieșit Miruță acum ca să schimbă legea. Păi hai să facem legi acum pentru… Vreau și eu să-mi fac o lege să-mi crească părul. Mă duc pe stradă, strâng 20 de mii de chelioși și pun mâna să semneze și să punem, frate, inițiativă. 

Fă, mă, ceea ce trebuie. Schimbă forma de organizare a clubului, a secției de fotbal. Asociați-te cu Rompharm-ul, este societatea comercială a Ministerului Apărării și ai drept de joc. Ai drept de promovare. Cum să schimbi legea 69/2000?. El, săracul a venit de puțin timp. Nu știe, nu are treabă cu legea sportului. Aici e vorba de legea sportului. Nu știa ce lege trebuie să schimbe. Mi se pare o prostie”, a spus inițial fostul fotbalist român.

Vivi Răchită îl compătimește pe Daniel Oprița și îl pune la punct pe Florin Talpan. „De ce n-a ridicat obiecția atunci?”

Ulterior, Vivi Răchită a spus cât de mult îi pare rău de antrenorul Daniel Oprița, care își pierde jucătorii importanți după fiecare sezon și care a făcut performanțe mari până acum cu echipa. Fostul jucător român l-a pus la zid pe Florin Talpan, aducându-și din nou aminte de fatidicul an 2003.

„Săracul Oprița… la fiecare an, pentru că nu poate să le facă contract decât pe un an, atunci când e bugetat clubul, normal că își pierde toți jucătorii, am văzut și eu meciul de Ieri de la Voluntari. Păi m-am uitat nici nu mai cunoșteam jucătorii. El avea un singur jucător, pe Chipirliu.

Îi pleacă jucătorii liberi. La cluburile departamentale se facă bugetul de pe an pe an. Pentru că atâta timp cât nu poți să îți angajezi cheltuieli bugetare atâta timp cât nu ai sursa bugetară. Își pierde jucătorii. Ce să facă Oprița mai mult de atât? Și eu îmi doresc. Mi-a fost și coleg și jucător, îmi doresc să performeze. Și săracul a făcut din rahat, bici. A dus echipa pe loc promovabil.

Dacă cei din club, marele Talpan, juristul clubului, care era și în 2003. Era în 2003, când a fost ședința aia. Era acolo. De ce n-a ridicat obiecția atunci? Băi, eu sunt juristul clubului, nu uitați echipa lui Gigi că nu e bine. Nu? De ce ne-a pus să semnăm alte contracte pe noi? Ne-a pus să semnăm alte contracte, când ne-am întors de la Forban”, a mai spus Vivi Răchită.

Vivi Răchită a spus de ce nu o consideră pe FCSB drept Steaua și ce se va întâmpla pentru „militari” dacă vor promova

Vivi Răchită a spus apoi motivele pentru care nu o va putea asocia pe FCSB, echipa din Superliga, niciodată cu Steaua. El a mai spus și că, din informațiile sale, lucrurile vor arăta foarte bine pentru echipa din Liga 2 dacă va promova în cele din urmă.

„Schimbă forma de organizare, asociază-te cu Rompharm, cum s-au asociat cei de la Pitești, care sunt pe Apă și Canal (n.r. – APA CANAL 2000 S.A. Pitești). Societatea Comercială, Apă și Canal, în suportul Consiliului Local. Și au putut să promoveze. Sunt convins că dacă Steaua ajunge în Liga I, sau are drept de promovare, sunt mulți oameni care vor veni lângă acest club.

E vorba de imaginea Stelei. E vorba de Ghencea. Era ‘Templul Fotbalului Românesc’, se joacă acolo în cartier. De asta nu asociez FCSB cu Steaua. Pentru că nu mai joacă în Ghencea, nu se numește Steaua, nu are pe nimeni din foștii mari fotbaliști sau care au făcut istorie, care să-i susțină, care să-i legitimeze. Spun spun că dacă Steaua primește drept de promovare, lucrurile vor fi spre foarte bine!”, a concluzionat Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
