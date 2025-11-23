Vivi Răchită, ironie maximă după FCSB – Petrolul 1-1: „Dacă nici cu ei nu iei puncte, atunci cu cine?”

ADVERTISEMENT

Valeriu Răchită (55 de ani) nu a avut milă de FCSB, după ce campioana en-titre s-a împiedicat și de Petrolul. Cele două formații au remizat pe Arena Naționala, scor 1-1, într-un meci contând pentru etapa a 17-a.

Vivi Răchită, ironii după FCSB – Petrolul 1-1

FCSB e în colaps, motiv să fie ironizată de Vivi Răchită. Campioana României a făcut doar două puncte în ultimele două etape, deși a dat piept cu Hermannstadt (3-3) și cu Petrolul (1-1).

ADVERTISEMENT

Echipa lui Elias Charalambous este acum pe locul 10, cu 21 de puncte, A fost al 12-lea pas greșit făcut în actuala stagiune de roș-albaștri, care au doar 5 victorii.

„(n.r. – Meritat rezultatul pentru Petrolul?) Dacă luăm per ansamblu, FCSB a avut un plus la ocazii, dar Petrolul a venit la București cu armele pe care le are în dotare. Cu 5 fundași, cu 2 mijlocași defensivi și a venit să nu piardă. Și și-a îndeplinit obiectivul. Că a fost acel gol frumos al lui Sălceanu, cu acel șut deviat și cu greșeala lui Târnovanu, nu mai contează.

ADVERTISEMENT

Toate echipele când joacă cu FCSB zic ‘Hai să luăm puncte’, dar văd că pe FCSB toată lumea îi bate. Dacă nici cu ei nu iei puncte, atunci cu cine?”, a declarat Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali schimbă din nou echipa la FCSB

Răchită a comentat și strategia FCSB-ului, care, la meciul cu Petrolul, a jucat fără niciun „închizător”. Paradoxal, campioanei i-a mers bine. Cu Olaru și Cisotti la mijloc, roș-albaștrii au condus la pauză cu 1-0. Imediat după intrarea lui Adrian Șut în locul lui Octavian Popescu, „lupii galbeni” au restabilit egalitatea.

„A fost vreodată echipa FCSB-ului două etape la rând aceeași? Nu ai cum să faci relații de joc. Mircea Lucescu când a câștigat Liga Națiunilor a jucat în toate meciurile cu aceeași echipă”, a adăugat fostul fundaș al Stelei și al Petrolului.