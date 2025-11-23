Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Vivi Răchită, ironie maximă după FCSB – Petrolul 1-1: „Dacă nici cu ei nu iei puncte, atunci cu cine?”

Valeriu Răchită a făcut spectacol după FCSB - Petrolul 1-1. Fost jucător la cele două echipe, expertul FANATIK i-a ironizat maxim pe roș-albaștrii, care s-au îndepărtat, din nou, de play-off
Cristian Măciucă
23.11.2025 | 11:12
Vivi Rachita ironie maxima dupa FCSB Petrolul 11 Daca nici cu ei nu iei puncte atunci cu cine
EXCLUSIV FANATIK
Vivi Răchită, ironie maximă după FCSB - Petrolul 1-1: „Dacă nici cu ei nu iei puncte, atunci cu cine?” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Valeriu Răchită (55 de ani) nu a avut milă de FCSB, după ce campioana en-titre s-a împiedicat și de Petrolul. Cele două formații au remizat pe Arena Naționala, scor 1-1, într-un meci contând pentru etapa a 17-a.

Vivi Răchită, ironii după FCSB – Petrolul 1-1

FCSB e în colaps, motiv să fie ironizată de Vivi Răchită. Campioana României a făcut doar două puncte în ultimele două etape, deși a dat piept cu Hermannstadt (3-3) și cu Petrolul (1-1).

ADVERTISEMENT

Echipa lui Elias Charalambous este acum pe locul 10, cu 21 de puncte, la patru lungimi de play-off. A fost al 12-lea pas greșit făcut în actuala stagiune de roș-albaștri, care au doar 5 victorii.

(n.r. – Meritat rezultatul pentru Petrolul?) Dacă luăm per ansamblu, FCSB a avut un plus la ocazii, dar Petrolul a venit la București cu armele pe care le are în dotare. Cu 5 fundași, cu 2 mijlocași defensivi și a venit să nu piardă. Și și-a îndeplinit obiectivul. Că a fost acel gol frumos al lui Sălceanu, cu acel șut deviat și cu greșeala lui Târnovanu, nu mai contează.

ADVERTISEMENT
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Digi24.ro
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri

Toate echipele când joacă cu FCSB zic ‘Hai să luăm puncte’, dar văd că pe FCSB toată lumea îi bate. Dacă nici cu ei nu iei puncte, atunci cu cine?”, a declarat Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Au condamnat-o la 19 ani de închisoare în Rusia: ”Moral, nu sunt vinovată”
Digisport.ro
Au condamnat-o la 19 ani de închisoare în Rusia: ”Moral, nu sunt vinovată”

Gigi Becali schimbă din nou echipa la FCSB

Răchită a comentat și strategia FCSB-ului, care, la meciul cu Petrolul, a jucat fără niciun „închizător”. Paradoxal, campioanei i-a mers bine. Cu Olaru și Cisotti la mijloc, roș-albaștrii au condus la pauză cu 1-0. Imediat după intrarea lui Adrian Șut în locul lui Octavian Popescu, „lupii galbeni” au restabilit egalitatea. După meci, Gigi Becali a anunțat că nu vrea să mai joace fără mijlocași defensivi.

„A fost vreodată echipa FCSB-ului două etape la rând aceeași? Nu ai cum să faci relații de joc. Mircea Lucescu când a câștigat Liga Națiunilor a jucat în toate meciurile cu aceeași echipă”, a adăugat fostul fundaș al Stelei și al Petrolului.

ADVERTISEMENT
Fanatik SuperLiga, duminică, 23 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, duminică, 23 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după FCSB – Petrolul Ploiești
Coincidenţa incredibilă după tragerea la sorţi a barajului pentru CM 2026: “O nouă...
Fanatik
Coincidenţa incredibilă după tragerea la sorţi a barajului pentru CM 2026: “O nouă calificare la Bratislava după 43 de ani? S-ar închide cercul pentru Lucescu”
„Ideea lui Gigi la FCSB are sens”. Marea găselniță a patronului este analizată...
Fanatik
„Ideea lui Gigi la FCSB are sens”. Marea găselniță a patronului este analizată pe toate părțile: ce se întâmplă cu Tănase, Olaru și Cisotti
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Omul care le-a adus ultimele titluri lui Dinamo și Rapid a spus cine...
iamsport.ro
Omul care le-a adus ultimele titluri lui Dinamo și Rapid a spus cine va câștiga SuperLiga în acest sezon: 'Clar!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!