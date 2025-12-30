Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Vivi Răchită s-a umplut de bani în Bulgaria: „Totul cash”. Cum a bătut-o cu Litex pe Steaua lui Becali și Pițurcă

Cum s-a îmbogățit Vivi Răchită din fotbal. Fostul jucător român a fost plătit regește în Bulgaria. Unde ascundea banii când trecea granița în România.
Alex Bodnariu
30.12.2025 | 21:00
Vivi Rachita sa umplut de bani in Bulgaria Totul cash Cum a batuto cu Litex pe Steaua lui Becali si Piturca
Vivi Răchită a rememorat poate cel mai spectaculos episod din cariera sa, atunci când a ajuns la Litex Lovech după o perioadă complicată în Turcia. Fostul fundaș a explicat că trecerea în Bulgaria i-a schimbat complet viața, atât sportiv, cât și financiar.

Vivi Răchită a fost declarat fundașul anului în Bulgaria la începutul anilor 2000

Transferul său la Litex a avut loc după o perioadă grea petrecută la Ankaragücü. Jucătorul nu primise niciun ban în Turcia, iar Gigi Mulțescu îl sfătuise să dea clubul în judecată. Cu contractul rupt și fără echipă, Răchită a acceptat oferta lui Mihai Stoichiță de a merge în Bulgaria în pauza de iarnă pentru a da probe de joc

Patronul lui Litex Lovech nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a se convinge. Răchită a intrat direct în cantonament, urmând să participe alături de bulgari la un turneu puternic unde se aflau și Steaua lui Gigi Becali și Victor Pițurcă.

Vivi Răchită, povești de senzație din Bulgaria! Câți bani a primit de la patronul de la Litex

Răchită a dezvăluit că în Bulgaria nivelul financiar era cu mult peste cel din România, iar felul în care era tratat un jucător străin l-a surprins încă din primele ore petrecute la Litex. El a câștigat sute de mii de euro la Litex.

„Am fost fundașul anului în Bulgaria. Erau echipe, Levski, CSKA, Botev. Nu se comparau salariile de acolo cu cele din România. Era peste. Salariul îl primeam cash. Totul cash. Primele erau 2000-4000 de dolari. Stoichiță m-a adus acolo. Eu jucam în Turcia. Nu primisem niciun ban. Eram cu nea Gigi Mulțescu și mi-a zis să îi dau în judecată. Acum trebuia să îmi caut echipă. M-am dus cu Stoichiță în pauza de iarnă. M-au băgat într-un amical, în probe. Aveam doar ghetele și apărătorile la mine.

Patronul i-a zis lui Stoichiță că rămân acolo. Stoichiță avea mașina plină de rachiu și de sucuri. Nu avea unde să mă mai bage. Mi s-a zis că primesc un bodyguard, mă duc la un magazin și îmi iau ce vreau. M-au luat direct în cantonament. Am jucat un turneu și în finală pe cine crezi că am bătut? Pe Steaua lui Gigi Becali cu 4-1. I-am rupt. Era la început Gigi. Le dădea primă de 1000 de euro dacă câștigau turneul. Eu le-am zis la bulgari. Ne-au dat și nouă câte 500 de euro.

I-am cerut prima de 100 de mii de euro de instalare. În 2000 era asta. Mi-a adus 100 de mii cash. Mi-a zis să am grijă la români. Am băgat 50 de mii sub un picior și 50 de mii sub adidasul de la alt picior”, a declarat Vivi Răchită la FANATIK SUEPRLIGA

