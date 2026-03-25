Vivi Răchită, verdict dur înainte de barajul Turcia – România: „Ei fac două echipe apropiate valoric, noi nu avem nici măcar de una!”

Vivi Răchită a oferit un verdict dur înainte de barajul dintre Turcia și România. Fostul fundaș a făcut o paralelă tristă între loturile celor două naționale.
Iulian Stoica
25.03.2026 | 18:25
Turcia – România este meciul ce va stabili finala pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial. Duelul se va disputa la Istanbul, gazdele beneficiind de avantajul terenului propriu datorită clasării pe locul secund în grupa din preliminarii. De cealaltă parte, elevii lui Mircea Lucescu au ajuns în acest punct grație parcursului perfect din UEFA Nations League.

FANATIK SUPERLIGA a pregătit o ediție specială cu o zi înainte de Turcia – România. Invitații din platou au prefațat duelul de la Istanbul, „Generația de Suflet” având o șansă importantă de a reveni la un turneu final mondial după 28 de ani. Vivi Răchită a vorbit despre partida de pe Beșiktaș Arena.

Analistul FANATIK a făcut o paralelă tristă între loturile lui Vincenzo Montella și Mircea Lucescu. Mai exact, Turcia poate alinia două formații de start cu o valoare relativ egală. În schimb, România suferă la nivelul convocărilor, „Il Luce” avându-l apt în atac doar pe Daniel Bîrligea, restul fotbaliștilor ofensivi fiind indisponibili pentru duelul de la Istanbul.

„Mă uitam acasă la lotul Turciei, apoi m-am uitat și la lotul nostru… Ei, dacă fac două echipe, sunt apropiate valoric, însă noi nu reușim să alcătuim nici măcar una la același nivel. Aici este o mare problemă pentru echipa națională a României.

Dacă ne uităm la vârfurile de atac, îi avem doar pe Bîrligea, Alibec, Drăguș și Munteanu, însă doar Bîrligea este apt. Vom merge acolo cu patru portari, practic ne vom apăra, pentru că nu avem ce altceva să facem”, a declarat Vivi Răchită, în direct la ediția specială de FANATIK SUPERLIGA.

Mai e doar o zi până la Turcia – România

Turcia – România va avea loc joi, 26 martie, de la ora 19:00. Duelul este așteptat de toată suflarea microbistă din țară, însă șansele de calificare, cel puțin pe hârtie, sunt potrivnice înainte de fluierul de start de pe Beșiktaș Arena. În ciuda acestui fapt, Mircea Lucescu a primit o veste bună, Ionuț Radu fiind apt pentru meciul de la Istanbul.

În conferința de presă premergătoare partidei, Mircea Lucescu a recunoscut că România are șanse de calificare de 35%. „Il Luce” a amintit de perioada în care s-a aflat la cârma Turciei și a întinerit exponențial lotul. Selecționerul „tricolorilor” a expus că se află în Istanbul pentru a se califica în finala barajului pentru Mondial.

Este un joc foarte important. Ambele echipe se luptă pentru calificare, iar noi vom face orice pentru a câștiga această calificare. Aș fi sperat ca cel puțin 35% din public să fie din România. Iubesc foarte mult Turcia, mi-a adus multe satisfacții profesionale și de viață. M-am simțit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, dar profesia este altceva. Suntem aici pentru a câștiga acest meci. Într-adevăr, sunt foarte mulți jucători care au debutat cu mine. Când am venit selecționer, Turcia era cea mai bătrână echipă din Europa, dar am adus mai mulți jucători tineri”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
