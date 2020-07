Viviana Sposub, colega lui Cove și a Adelei Popescu, s-a accidentat la filmări: ”Nu faceți ca mine”

Viviana Sposub, coprezentatoarea emisiunii Vorbeste Lumea, de la Pro TV, s-a accidentat în timpul unor filmări. După acest incident, ea a rămas cu urme vizibile pe picioare.

Vedeta a mărturisit că semnele de pe glezne nu sunt de la lovitură, ci din cauză că a aplicat gheață direct pe piele.

Ea și-a sfătuit prietenii virtuali să nu acționeze la fel în cazul unor traumatisme.

Viviana Sposub, accident la filmări

Bruneta se numără printre cele mai atrăgătoare prezentatoare din TV. Ea lucrează, în prezent, la Vorbeste Lumea, unde mai iese și pe teren pentru diferite reportaje. Este colegă de platou cu Adela Popescu și Cove.

La ultima filmare, după ce a încercat câteva topogane cu apă, Viviana Sposub a tras și o lovitură la picior. Recuperarea a fost rapidă, însă i-au rămas niște pete de toată frumusețea, după ce a pus gheață direct pe picior.

”Nu faceți ca mine, să puneți un prosop și apoi gheață, nu cum am făcut eu. Petele astea nu sunt de la lovitură, sunt de la gheață.”, a spus co-prezentatoarea Vorbește Lumea pe Instagram

Viviana Sposub a postat pe Insta Story o imagine cu piciorul lovit și cu semnele care i-au rămas pe piele.

În mesajele postate pe internet, tânăra a menționat și faptul că s-a testat pentru COVID-19, iar testul a ieșit negativ.

Înainte să ajungă în PRO TV, Viviana Sposub a lucrat în Antena 1, unde prezenta rubrica meteo în timpul juralului Observator de la ora 19:00. Ea a demisionat în direct, spre surprinderea tuturor, chiar și a Andreei Berecleanu, care nu se aștepta la o asemenea reacție.

” Totul s-a întâmplat foarte repede, nici nu am avut timp să realizez. Am primit un telefon, am mers la Pro TV. Cei de acolo mă urmăriseră dinainte. Am fost acolo, am vorbit. Desigur că a trebuit să dau și o probă. A trebuit să realizez un material. Proba a fost cu de toate. Producătorilor le-a plăcut foarte mult materialul.

Nu știam dacă am luat proba. Am plecat în vacanță cu emoții, iar apoi am primit telefonul și mi s-a spus: “De luni vii în echipa noastră!”. M-am bucurat foarte tare. Mi-am luat bilet de avion să mă întorc. M-am întors duminică, ca să ajung luni la “Vorbește Lumea”. Am fost foarte fericită. Puteau să mă cheme oricând, că veneam.

Am fost tare încântată de propunerea aceasta, pentru că îmi place mult emisiunea, îmi place formatul.”, a declarat Viviana, pentru click.ro, la scurt timp după ce s-a alăturat echipei de pe Pache.