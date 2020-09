Viviana Sposub de la Fermă, periculos de provocatoare, într-un costum de baie minuscul, întinsă pe paie

Viviana Sposub este o moldoveancă plină de viață, care face audiență maximă la Fermă datorită atitudinii sale, dar și trăsăturilor fizice de neegalat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta Pro TV este fără doar și poate una dintre cele mai atrăgătoare concurente, căci fotografiile cu ea stârnesc imaginația bărbaților,

Îmbrăcată într-un costum de baie galben, co-prezentatoarea Vorbește Lumea a făcut senzație printre colegii ei din show-ul prezentat de televiziunea de pe Pache.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Viviana Sposub, apariție de infarct pe Instagram

Fosta prezentatoare meteo, actuală concurentă în emisiunea Ferma de la Pro TV, a postat pe Instagram o imagine în care apare îmbrăcată sumar. Totul s-a întâmplat în show-ul Ferma, unde ceilalți colegi i-au putut admira trupul armonios la cei 23 de ani pe care îi are.

Până la această vârstă, Viviana Sposub a bifat mai multe proiecte pe plan profesional, a fost prezentatoare meteo la Antenă, în cadrul Observatorului, a devenit co-prezentatoare în emisiunea Vorbește lumea, iar acum concurează la Ferma de la Pro TV.

ADVERTISEMENT

Tânăra din Iași face senzație pe rețelele de socializare, unde apare îmbrăcată sumar, iar dotările de la Mama Natură sunt evidente.

„Începe nebunia!!! 🤪 Săptămâna aceasta veți vedea 3 episoade incendiare! 🔥🔥🔥 Noi am rămas cu semne de la sfori, dar vă asigur că voi veți rămâne cu zâmbetul pe buze.”, a scris bruneta pe Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Viviana Sposub a fost foarte încântată de propunerea de a veni la Fermă și a primit cu brațele deschise această provocare care i-a adus multe beneficii și mai ales mulți admiratori. „Îmi plac mult provocările și cred că un astfel de proiect mă va ajuta să mă dezvolt. Și mă refer aici la o evoluție pe toate planurile. Atât personal, cât și profesional.”, a declarat Viviana Sposub, concurenta care face parte din echipa sătenilor.

În conflict cu Mihaela Rădulescu

Ea a avut parte și de momente tensionate în cadrul show-ului, replici dure din partea Mihaelei Rădulescu, care nu a fost de partea ei în anumite situații. „Așa mi-e rău în fiecare lună, dar am luat pastile și sunt ok. Nu știu cât am dormit, dar am dormit pentru că îmi era rău și nu mai puteam. Eu am niște dureri insuportabile și cu toate acestea eu m-am străduit să muncesc astăzi, să fac lucruri. Îmi venea să intru în pământ și să plâng.”, a mărturisit tânăra după ce a avut dureri din cauza menstruației.

ADVERTISEMENT

Replica Mihaelei Rădulescu a fost nemiloasă. „În celelalte situații, aș vrea ca și noi, femeile, să facem ce trebuie și în zilele alea din lună. Dacă știm că ne e rău, nu avem ce să căutăm aici. Cred că trebuie să faci un efort și să nu folosești alintătura pe post de scuză. De azi înainte nu vreau să te mai aud că te plângi. Dacă ne spuneai de la început că ai problema asta, îți spuneam că nu ai ce să cauți aici”