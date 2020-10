Viviana Sposub, depistată pozitiv cu Covid-19. A fost izolată alături de George Burgea

Viviana Sposub are coronavirus, ea a fost plasată în izolare alături de iubitul ei, George Burcea, pozitiv și el cu Covid-19. Asistenta TV și-a făcut testul tocmai pentru că a aflat că partenerul ei este infectat cu noul virus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID-19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptom în acest moment și m-am izolat imediat, în casă.

Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viața, cât se poate de rapid.”, anunța fostul soț al Andreei Bălan în cursul zilei de ieri, potrivit wowbiz.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Viviana Sposub, testată pozitiv cu virusul provenit din China

După anunțul actorului, Viviana Sposub s-a testat pentru a afla dacă este sau nu infectată cu coronavirus. Rezultatul a fost unul pozitiv, iar vedeta s-a izolat la domiciliu alături de partenerul acesteia, fostul soț al celebrei soliste din trupa „Andrè”.

„Ieri, după ce George a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, am decis să mă programez la testare. Tocmai ce am primit rezultatul și mi-a fost confirmat faptul că am și eu virusul.

ADVERTISEMENT

Momentan ne simțim bine amândoi, iar pentru următoarea perioadă vom sta izolați la domiciliu. Vă ținem la curent cu starea noastră, dar sunt sigură că vom trece cu bine peste acest moment”, a spus aceasta pentru Protv.ro

Starea de sănătate a asistentei TV este una bună. Singurele simptome au fost mici semne de răceală și au avut loc cu câteva zile în urmă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei doi iubiți sunt izolați împreună, în momentul de față, și au promis să-și țină fanii la curent cu evoluția stării lor de sănătate. Ei sunt ultimele vedete din showbiz-ul românesc afectate de noul Covid-19, iar admiratorii lor au fost foarte surprinși de această veste.

George Burcea și Viviana Sposub au ajuns să formeze un cuplu după participarea la emisiunea „Ferma. Orășeni vs. Săteni”. Concurenții au devenit foarte apropiați, iar până la o nouă poveste de dragoste a mai fost decât un pas.

ADVERTISEMENT