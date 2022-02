Viviana Sposub, în doliu în finala Bravo, ai stil! Celebrities: ”Mi-am dorit să fiu cu familia”

Fosta concurentă de la Kanal D a dezvăluit că în seara finalei a fost extrem de tristă pentru că tocmai aflase că o persoană apropiată a decedat. și-a pierdut unul dintre bunici.

Bruneta a trecut printr-o perioadă nefericită în ediția live de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, dar a încercat să fie pozitivă și să nu le transmită celor de acasă starea sa.

Emoționată peste măsură și cu gândul la familie, Viviana Sposub a plecat imediat după finală, precizând că nu a participat la petrecerea fostelor concurente.

Viviana Sposub, dezvăluiri despre finala Bravo, ai stil! Celebrities. De ce a fost tristă vedeta

„Mă simt bine, încă nu îmi dau seama ce mi se întâmplă, nu realizez că s-a terminat Bravo, ai stil, în continuare am rămas în febra aia.

Trec printr-o perioadă nu tocmai fericită din punct de vedere al familiei. Avem un necaz în familie și toată atenția s-a dus spre treaba asta, dar încerc să mă mențin pozitivă.

Nu am fost invitată (n.r. la petrecerea la care concurentele au fost după finală), ca să vă spun. Mi-am dorit să fiu cu familia. După ce s-a terminat, eu am plecat cu George și Adina.

Eu am mai spus, nu trebuie să fim prietene. Eu am plecat, am vrut să fiu alături de mama și sora mea.

După am aflat că a murit bunicul meu înainte de finală, după am plecat la Botoșani și m-am rupt de toată nebunia asta cu Bravo, ai stil”, a mărturisit Viviana Sposub pentru .

Viviana Sposub, bucuroasă după experiența de la Kanal D

Fosta prezentatoare de la „Vorbește lumea” consideră că a avut foarte multe lucruri de învățat de pe urma experienței de la Kanal D, deși nu a pus mâna pe marele premiu.

Bruneta s-a bucurat din plin de , precizând că nu se aștepta să ajungă atât de departe. În plus, iubita lui George Burcea a rămas cu foarte multe amintiri după emisiune.

S-a descoperit mai mult și i-a lăsat pe cei de acasă să o vadă în toate felurile posibile. Viviana Sposub a cântat, a dansat și a prezentat numeroase ținute vestimentare.