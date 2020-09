Viviana Sposub și-a luat rămas bun de la Ferma. Cum s-a despărțit de George Burcea

Viviana Sposub și Octavian Ciovică au fost eliminați în ultima ediție a show-ului „Ferma. Orășeni vs Săteni”, momentul despărțirii de restul colegilor fiind unul de-a dreptul emoționant. Prezentatoarea „Vorbește lumea” i-a lăsat mască pe toți datorită felului în care și-a luat rămas bun de la George Burcea.

Frumoasa șatenă nu a ezitat să-și arate sentimentele pentru actor pe care l-a îmbrățișat prelung și chiar i-a oferit un sărut pe buze, după ce în urmă cu ceva timp au fost protagoniștii unui sărut pasional care a trădat sentimentele care s-au înfiripat între ei.

„Când mi-am dat seama că o să plec mi-au revenit în cap toate amintirile și am vrut să rămân cu o amintire și mai frumoasă. Asta am simțit, asta am făcut și probabil și el a simțit la fel și asta s-a întâmplat”, a mărturisit Viviana Sposub.

Viviana Sposub, sărut pasional cu George Burcea, după eliminarea de la Ferma

Vizibil afectat de plecarea vedetei Pro TV, George Burcea a vorbit despre o eventuală relație cu frumoasa prezentatoare a emisiunii „Vorbește lumea”. Actorul are numai cuvinte de laudă la adresa tinerei pe care nu a ezitat să o încurajeze, spunându-i că este „bravă”.

În plus, fostul soț al cântăreței Andreea Bălan a mărturisit că îi place foarte mult de Viviana Sposub, iar primul lucru pe care-l va face după terminarea filmărilor pentru Ferma va fi să o caute, asta și după ce își va încheia socotelile cu mama fiicelor sale.

„Noi nu am vorbit lucrurile astea și asta mi se pare foarte tare. Nu am vorbit nimic despre ea și despre mine sau despre un potențial noi. Îmi place foarte mult Viviana, dar cum am spus și la începutul Fermei eu mai am lucruri de rezolvat acasă.

Așa că nu am dorit aici să fac un tămbălău și mega tămbălău. O să ajung acasă frumos și o să încerc să rezolv treburile pe care le am cu cealaltă parte și după aia o să vedem dacă se poate naște ceva frumos, de ce nu.

Viviana nu este o fată de rănit, nu este o fată de care să-ți bați joc. Este o fată de iubit și de protejat și să o aperi. Pe lângă copiii mei și mama, va fi printre primele persoane pe care le voi căuta”, a declarat George Burcea, relatează stirileprotv.ro.

Reacțiile stârnite de sărutul dintre Viviana Sposub și George Burcea

Îmbrățișarea lungă și sărutul dintre Viviana Sposub și George Burcea nu i-a lăsat indiferenți pe ceilalți colegi din show-ul de la Pro TV. Cântăreața de muzică populară, Ana Maria Ababei, este extrem de fericită pentru cuplul format la Ferma și abia așteaptă să le cânte la nuntă.

„Când am văzut că s-au pupat pe buze eram «o, ce drăguț». Îmi venea să le spun să mă cheme la nuntă, așa era în capul meu. Foarte fain, bravo lor, dacă ei asta au simțit și dacă s-au îndrăgostit chiar sunt fericită pentru ei”, a spus artista, potrivit sursei citate mai sus.