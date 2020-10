Viviana Sposub și George Burcea au făcut anunțul după ce s-au mutat împreună

Viviana Sposub și George Burcea și-au oficializat relația după ce s-au cunoscut la „Ferma: orășeni versus săteni”, reality-show difuzat de PRO TV, iar acum au făcut un anunț important legat de relația lor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Viviana Sposub și George Burcea, carantinați împreună

Cei doi s-au mutat împreună pe durata carantinei, amândoi fiind detectați pozitiv cu noul coronavirus, însă nu e vorba despre o mutare definitivă, căci niciunul nu vrea să fie legat de celălalt, simțind nevoia de libertate mai mare chiar dacă au o relație.

Cel mai nou cuplu din lumea reality-show-urilor a vrut să lămurească o parte din întrebările arzătoare: nu se gândesc deocamdată la căsătorie și nu vor nici copii, deși Viviana spunea la un moment dat că vrea să fie mamă tânără.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mi-e teamă pentru că eu n-am stat în viața mea două săptămâni legate cu un bărbat în casă și poate o iau razna. Deocamdată nu ne mutăm împreună, mie îmi place să mai trăiesc viața asta de studentă rebelă. Nu este cazul acum de copii, când va fi, anunțăm noi, m-am răzgândit, nu mai vreau să fiu mamă tânără”, a declarat Viviana la PRO TV.

Asistenta tv a vorbit și despre fetițele pe care Burcea le are cu Andreea Bălan

„Noi nu locuim împreună, am decis să stăm pe perioada carantinei, pentru că eu stau în casă cu nașul copilului meu și nu am vrut să-l infectez și pe el. Așa că am venit la apartamentul ei”, a completat-o George Burcea.

ADVERTISEMENT

Pe Viviana nu o deranjează că George are două fetițe cu Andreea Bălan și a vorbit fără menajamente și despre acest subiect sensibil mai ales pentru fosta nevastă a actorului.

„Nu mă deranjează că are doi copii. Sunt două fetițe extraordinare, despre care George mi-a povestit mereu. Oricum, noi pornim de la zero, fiecare are trecutul lui, dar noi trăim prezentul. Mama este fericită pentru că eu sunt fericită. Cu siguranță îl apreciază foarte mult pe George”, a spus asistenta de la PRO TV.

ADVERTISEMENT