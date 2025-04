Viviana Sposub și George Burcea s-au despărțit. Dezvăluirile făcute de fosta prezentatoare: “Am simțit că e momentul”

Viviana Sposub și George Burcea s-au despărțit din nou. Cei doi nu mai formează un cuplu de luni bune. Fosta prezentatoare a fost cea care a făcut dezvăluirea.

Viviana Sposub și George Burcea nu mai sunt împreună. Anunțul fostei prezentatoare

a fost anunțată astăzi de Viviana Sposub. Nu este prima dată când cei doi aleg să meargă pe drumuri separate. O despărțire a mai avut loc și în 2023, dar actorul și fosta prezentatoare s-au împăcat, ulterior.

Relația lor a început în anul 2020, atunci când au fost concurenți ai emisiunii Ferma, de la Pro TV. De-a lungul timpului, au avut parte de mai multe suișuri și coborâșuri și s-au despărțit de câteva ori.

De data aceasta, se pare că cei doi au rupt relația definitiv și sunt separați de mai bine de jumătate de an, însă au ținut totul departe de ochii publicului pentru a-și putea pune gândurile în ordine.

Pe rețelele de socializare, Viviana Sposub a anunțat vestea despărțirii de George Burcea. Vedeta a reflectat mult înainte de a decide să împărtășească acest lucru cu internauții.

De asemenea, fosta iubită a lui George Burcea a mai spus că este recunoscătoare pentru lecțiile pe care le-a învățat și că se concentrează pe propria dezvoltare, dar și pe proiectele din viața profesională. Aceasta nu a dezvăluit motivele despărțirii.

“De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea.

Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment, mă concentrez pe pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu!”, a fost mesajul pe care Viviana Sposub l-a scris pe .

Ce spunea Viviana Sposub despre relația cu George Burcea

În august 2024, , cu ocazia împlinirii a patru ani de când l-a cunoscut pe George Burcea în cadrul emisiunii Ferma. În acest moment, viețile lor s-au schimbat complet.

“4 ani… Unii sărbătoresc ziua primului sărut, alții ziua în care au decis să formeze un cuplu. Noi sărbătorim ziua în care ne-am cunoscut. 7 August 2020 a fost ziua în care am intrat în Ferma și ziua care ne-a schimbat amândurora viața din multe puncte de vedere”, a scris ea pe Instagram, în dreptul unei imagini cu actorul.

Cu mai bine de doi ani în urmă, cei doi au stat o vreme în SUA, acolo unde George Burcea avea filmări pentru serialul “Wednesday”, de pe Netflix. După aceea, cei doi au fost separați o vreme, dar s-au împăcat. Se pare că decizia despărțirii este, însă, definitivă de această dată.