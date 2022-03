Care este cea mai mare teamă Vivianei Sposub: „Nu am reușit să fac față”

Viviana Sposub se află într-una dintre cele mai fericite perioade ale vieții sale. În plan profesional, va face echipă cu Bursucu și George Tănase pentru matinalul „Dimineața cu noi” ce urmează să fie difuzat pe Kanal D începând cu 14 martie. Totodată, relația cu George Burcea merge din ce în ce mai bine. Însă, Viviana Sposub se confruntă cu o teamă pe care nu o poate înfrânge.

Care este cea mai mare teamă a Vivianei Sposub

, Viviana Sposub a vorbit deschis despre mai multe aspecte din viața ei. Aceasta a dezvăluit care este lucrul de care se teme cel mai tare. Chiar dacă are permis de conducere, iubita lui George Burcea nu se urcă niciodată la volan.

„Nu conduc. Nu pentru că nu am carnet, ci pentru că mi-e foarte teamă. Am încercat să iau câteva cursuri de condus și în București, însă nu am reușit să fac față traficului.”, a povestit Viviana.

De ce nu se gândesc Viviana Sposub și George Burcea la căsătorie

Cei doi s-au cunoscut în cadrului show-ului „Ferma” și de atunci au rămas împreună. Moderatoarea „Dimineața cu noi” a dezvăluit că ea și actorul se înțeleg mai bine pe măsură ce timpul trece și se susțin necondiționat unul pe celălalt.

„Sunt într-o perioadă foarte bună din punct de vedere sentimental pentru că am lângă mine o persoană care mă susține în tot ceea ce fac și pe care, la rândul meu, o susțin la fiecare pas.

Rezonez cu el la aproape toate capitolele și creștem relația de la lună la lună. Nici nu îmi vine să cred când au trecut 1 an și 7 luni!”, a spus Viviana Sposub.

Având în vedere că , fanii așteaptă vestea cea mare. Însă, Viviana spune nu se gândesc la căsătorie și că preferă să se bucure de fiecare clipă petrecută împreună.

„Îmi doresc să fim bine, să fim sănătoși. Îmi doresc ca perioada de zbucium să se încheie curând. Nu îmi fac planuri, mă bucur de clipă!”, a declarat vedeta.

„Îi place să folosească absolut toate vasele de care dispunem”

Este cunoscut faptul că George Burcea este un bun bucătar. Astfel că, în relația cu el este cel care gătește, în timp ce fosta concurentă Bravo, ai stil! se ocupă de spălatul vaselor, sarcină care îi dă uneori bătăi de cap.

„George e cu gătitul pentru că se pricepe de minune, iar eu sunt responsabilă cu ceea ce ține de curățenie în bucătărie. Vreau să vă spun că uneori munca mea e mai grea, pentru că el gătește în cantități foarte mari și îi place să folosească absolut toate vasele de care dispunem.”, a mărturisit Viviana pentru sursa citată anterior.

De pe 14 martie, Viviana Sposub revine pe micile ecrane

Începând cu 14 martie, telespectatorii o vor putea urmări pe Viviana Sposub . Ea va modera emisiunea alături de Bursucu și George Tănase și spune că acesta era visul său.

„O parte din visul meu s-a împlinit! Când eram mică îmi doream să devin prezentatoare sau cântăreață. Mă bucur acum de un post de prezentator TV la una dintre cele mai urmărite televiziuni din țară. Sunt extrem de împlinită! Îmi doresc, totuși, să continui și pe partea muzicală. Atunci se va îndeplini visul în întregime!”, a precizat vedeta Kanal D.