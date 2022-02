În ce condiții vor putea călătorii românii în SUA fără viză. Ambasadorul la Washington anunță o nouă strategie

Ambasadorul român în Statele Unite, Andrei Muraru, a anunțat că autoritățile de la București au solicitat celor americane o foaie de parcurs a măsurilor care ar trebui luate pentru ca țara noastră să fie inclusă în programul Visa Waiver, informează .

Problema României este că rata de respingere a acordării vizei pentru cetățenii români este de circa 10%, cu mult peste nivelul de 3% prevăzut de legislația americană pentru ca cetățenii unui alt stat să poată intra în SUA fără viză.

Ambasadorul a precizat că este nevoie de o campanie de informare a publicului care să ducă la un nivel mai redus al respingerii cererilor de viză, concomitent cu resurse alocate de către statul român pentru atingerea acestui obiectiv.

Rata de refuz, de trei ori mai mare decât limita admisă

„Nu există niciun stat care să fi fost inclus în programul Visa Waiver de la o rată de respingere a vizelor de 10%, așa cum suntem noi acum, la sub 3% într-un an fiscal, așa cum cere legislația americană”, a declarat Andrei Muraru.

Acesta a evitat să dea un termen exact la capătul căruia românii ar putea circula în Statele Unite ale Americii fără să aibă nevoie de viză primită de la ambasadă sau consulat.

„Dacă aș ști acest răspuns, vi l-aș da imediat, pe loc, și împreună ne-am pregăti intrăm pe teritoriul Statelor Unite fără viză, dar e, clar, un proces foarte complex”, a spus Muraru.

Pe de altă parte, diplomatul a estimat că o nouă strategie adoptată de către autoritățile române, ar putea să-și arate roadele în 2024 sau 2025, prin scăderea ratei de refuz.

Programul Visa Waiver a început în 1986 iar în baza acestuia cetățenii din 40 de țări pot să călătorească în Statele Unite pentru afaceri sau turism, pentru șederi de până la 90 de zile, fără să aibă nevoie de viză. Principala condiție pentru accederea în program este ca rata de refuz să nu depășească 3% pe an.

Există o serie de situații în care autoritățile americane refuză acordarea vizei: dacă solicitantul a depășit durata de ședere în cazul unei vize deținute anterior, dacă prezintă documente neconforme, dacă a desfășurat activități ilegale, precum traficul de droguri ș.a.

Pe lângă rata mică a refuzului, o țară trebuie să îndeplinească și alte condiții legate de combaterea terorismului, statul de drept, politicile din domeniul imigrației, securitatea documentelor și gestionarea granițelor.

„Dacă nu facem nimic, nu se va întâmpla nimic”

România este printre puținele state membre ale Uniunii Europene care nu sunt incluse în .

„E clar că dacă nu facem nimic, nu se va întâmpla nimic, pentru că de 5 ani suntem blocați la această rată de respingere de aproximativ 9-10 la sută și nu a existat o scădere naturală, cum a existat în cazul Poloniei, de exemplu”, a declarat ambasadorul României la Washington.

El a menționat că rezultatele nu pot fi obținute imediat, dând exemplul Poloniei care a avut nevoie de 19 ani pentru a intra în Visa Waiver.

„Trebuie un efort susținut, trebuie alocate resurse, pentru că fără resurse și fără investiție, inclusiv din partea statului român, acest lucru nu se va întâmpla”, a afirmat ambasadorul.

„Avem o strategie foarte robustă pe care o punem în aplicare cât de curând, o campanie publică în România, și ceea ce am solicitat de la autoritățile americane – și în această direcție merg discuțiile – este să avem un roadmap, o foaie de parcurs, și să scădem cât se poate de mult (rata de refuz a vizelor – n.r.), în fiecare an, astfel încât în 3 ani, de exemplu, sau în 4 ani, să spunem – 2024, am spus eu, poate să fie 2023 sau 2025, asta depinde din momentul în care avem această foaie de parcurs și în acel moment, vom ști foarte clar”, a continuat Andrei Muraru.

Astfel, va fi formată la București o echipă care să implementeze strategia pentru atingerea unei rate acceptabile de refuz a vizelor.