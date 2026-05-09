Sport

Vizita de prestigiu la Academia Mutu! „Briliantul” l-a întâmpinat pe oficialul de la Fiorentina

Vizită importantă la Academia Adrian Mutu! Fiorentina, clubul la care „Briliantul” a scris istorie, a venit în București pentru a vedea cum se desfășoară lucrurile la baza fostului atacant.
Iulian Stoica
09.05.2026 | 07:45
Vizita de prestigiu la Academia Mutu Briliantul la intampinat pe oficialul de la Fiorentina
ULTIMA ORĂ
Vizita de prestigiu la Academia Mutu! "Briliantul" l-a întâmpinat pe oficialul de la Fiorentina. Foto: Instagram
ADVERTISEMENT

Adrian Mutu este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria României. Fostul atacant a evoluat la cluburi importante precum Inter Milan, Parma, Chelsea și Juventus, însă perioada de glorie a carierei sale a petrecut-o la Fiorentina. Cum Academia „Adrian Mutu” are o colaborare strânsă cu formația italiană, reprezentanții clubului au efectuat o vizită la București.

Vizita de prestigiu la Academia Mutu

Oficialii Fiorentina au efectuat o vizită la Academia de Fotbal „Adrian Mutu” din București. Printr-o postare pe rețelele de socializare, Adrian Mutu a dezvăluit că Paolo Prioglio, reprezentant al clubului italian, a analizat îndeaproape activitatea grupelor de juniori din cadrul bazei sportive.

ADVERTISEMENT

„Astăzi am avut plăcerea de a-l primi în cadrul academiei pe Paolo Prioglio, tehnician al Academiilor ACF Fiorentina și responsabil de coordonarea echipelor afiliate clubului viola.

  • A vizitat baza sportivă
  • A urmărit antrenamentele și evoluția copiilor
  • A avut o ședință tehnică împreună cu antrenorii academiei
  • În acest weekend va fi prezent și la meciurile grupelor noastre

Continuăm să creștem și să ne dezvoltăm la standarde internaționale!”, s-a arătat în postarea lui Adrian Mutu de pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
Digi24.ro
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Academia Mutu (@academiamutu)

Adrian Mutu, mândru de proiectul juvenil

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a oferit cele mai noi informații despre academie, anunțând că toate lucrurile sunt programate pentru ca tinerii ce îi pășesc în baza de antrenament să ajungă la un nivel înalt. „Briliantul” a avut, cel puțin la început, peste 150 de copii.

ADVERTISEMENT
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu...
Digisport.ro
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani

„Este un proiect, copilul meu, legacy-ul meu. Nu v-am arătat cum e before and after, să vedeţi ce era acolo şi cum s-a transformat acum. Este ceva senzaţional, de care sunt foarte mândru. Mă bucur că pot să ofer o bază de cel mai înalt nivel copiilor, de fapt asta este. Trebuie să aibă un loc în care să se antreneze bine şi să facă primi paşi spre performanţă. 

ADVERTISEMENT

Îi aştept pe toţi la inaugurarea din luna septembrie, când se întoarce toată lumea acasă. Încă este perioadă de concedii, aştept. Vă aştept şi pe voi la inaugurare. Asta era ideea, să facem ceva ca în fotbalul mare. Avem peste 150 de copii în acest moment şi mergem spre 200. Este incredibil, are cinci luni academia. Sunt nerăbdători, mă întreabă când e gata, că abia aşteaptă să intre. Tiago abia aşteaptă”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Real Madrid este decimată înainte de El Clasico, dar recuperează un fotbalist important....
Fanatik
Real Madrid este decimată înainte de El Clasico, dar recuperează un fotbalist important. Cine revine după o lungă absență
Liga 2, live video etapele 9 din play-off și 7 din play-out. Ultima...
Fanatik
Liga 2, live video etapele 9 din play-off și 7 din play-out. Ultima rundă din acest sezon pentru echipele din a doua parte a campionatului. Vezi programul complet
Mario Camora, reproșuri pentru olteni după CFR Cluj – U Craiova 0-0: „Se...
Fanatik
Mario Camora, reproșuri pentru olteni după CFR Cluj – U Craiova 0-0: „Se vedea cum trăgeau de timp”
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe...
iamsport.ro
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe mai bine'. A lucrat cu Gică Hagi și i s-a plâns lui Radu Banciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!