Vizita de prestigiu la Academia Mutu! „Briliantul” l-a întâmpinat pe oficialul de la Fiorentina

Adrian Mutu este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria României. Fostul atacant a evoluat la cluburi importante precum Inter Milan, Parma, Chelsea și Juventus, însă perioada de glorie a carierei sale a petrecut-o la Fiorentina. Cum Academia „Adrian Mutu” are o colaborare strânsă cu formația italiană, reprezentanții clubului au efectuat o vizită la București.

Vizita de prestigiu la Academia Mutu

. Printr-o postare pe rețelele de socializare, Adrian Mutu a dezvăluit că Paolo Prioglio, reprezentant al clubului italian, a analizat îndeaproape activitatea grupelor de juniori din cadrul bazei sportive.

„Astăzi am avut plăcerea de a-l primi în cadrul academiei pe Paolo Prioglio, tehnician al Academiilor ACF Fiorentina și responsabil de coordonarea echipelor afiliate clubului viola.

A vizitat baza sportivă

A urmărit antrenamentele și evoluția copiilor

A avut o ședință tehnică împreună cu antrenorii academiei

În acest weekend va fi prezent și la meciurile grupelor noastre

Continuăm să creștem și să ne dezvoltăm la standarde internaționale!”, s-a arătat în postarea lui Adrian Mutu de pe rețelele de socializare.

Adrian Mutu, mândru de proiectul juvenil

Adrian Mutu a vorbit despre proiectul său, anunțând că toate lucrurile sunt programate pentru ca tinerii ce îi pășesc în baza de antrenament să ajungă la un nivel înalt. „Briliantul" a avut, cel puțin la început, peste 150 de copii.

„Este un proiect, copilul meu, legacy-ul meu. Nu v-am arătat cum e before and after, să vedeţi ce era acolo şi cum s-a transformat acum. Este ceva senzaţional, de care sunt foarte mândru. Mă bucur că pot să ofer o bază de cel mai înalt nivel copiilor, de fapt asta este. Trebuie să aibă un loc în care să se antreneze bine şi să facă primi paşi spre performanţă.

Îi aştept pe toţi la inaugurarea din luna septembrie, când se întoarce toată lumea acasă. Încă este perioadă de concedii, aştept. Vă aştept şi pe voi la inaugurare. Asta era ideea, să facem ceva ca în fotbalul mare. Avem peste 150 de copii în acest moment şi mergem spre 200. Este incredibil, are cinci luni academia. Sunt nerăbdători, mă întreabă când e gata, că abia aşteaptă să intre. Tiago abia aşteaptă”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.