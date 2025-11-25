Vizită diplomatică maghiară la FRF! Răzvan Burleanu, încântat după dialogul cu Ministrul de Externe al Ungariei: „Acesta este rolul fotbalului”

ADVERTISEMENT

Peter Szijjarto, Ministrul de Externe al Ungariei, se află în această perioadă la București, unde a participat la Romanian International Energy Conference. Acesta a profitat de prezența sa în capitala României pentru a efectua o vizită și la Casa Fotbalului, unde a discutat cu președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu, dezvăluiri despre dialogul cu Ministrul de Externe al Ungariei

Răzvan Burleanu a afirmat că a vorbit despre mai multe aspecte cu Peter Szijjarto, cele două țări urmând să colaboreze din mai multe puncte de vedere. „Experiența maghiară reprezintă un model de bune practici în ceea ce privește finanțarea publică acordată dezvoltării celor mai relevante ramuri sportive și a valorii acordate diplomației sportive ca instrument de promovare a cooperării internaționale.

Rolul fotbalului este acela de a înlătura bariere între națiuni și de a crea oportunități multidimensionale de colaborare. Împreună cu domnul ministru Péter Szijjártó, am identificat posibilitatea organizării unor meciuri amicale la nivel de academii de top și echipe naționale de tineret și juniori, precum și desfășurarea de programe educaționale comune ca prim pas într-o abordare pe care ne dorim s-o dezvoltăm în anii care urmează”, a declarat acesta pentru .

Ungaria se află pe un trend ascendent din punct de vedere fotbalistic, mai mulți jucători maghiari evoluând pentru echipe puternice din Europa, precum Liverpool (Dominik Szoboszlai și Milos Kerkez), RB Leipzig (Willi Orban și Peter Gulacsi) sau Galatasaray (Roland Sallai). De asemenea, echipa națională s-a calificat la trei Campionate Europene consecutive, fiind aproape și de barajul CM 2026, pe care .

Cine este Peter Szijjarto

(47 de ani) este Ministrul de Externe al Ungariei din 2014. Începând din 1998, acesta este membru al Fidesz, partidul fondat de actualul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban. După participarea la evenimentul din capitală, acesta s-a pronunțat cu privire la . „Poziția Ungariei a fost dintotdeauna clară: am fost tot timpul pentru încetarea focului și discuții pentru pace. Pentru această decizie am fost în permanență atacați în ultimii ani.

Credem că acest plan de pace este o șansă uriașă pentru a se ajunge la pace. Și ucrainenii, și noi, europenii, am pierdut prea mult cu acest război și nu vrem să plătim un preț și mai mare pentru un război în care nu avem nicio responsabilitate. Așa că îi ținem pumnii președintelui Trump și îi rugăm pe responsabilii de la Bruxelles și pe liderii vest-europeni să nu saboteze discuțiile. Dacă nu ar fi sabotat planurile președintelui Trump până acum, planul președintelui Trump ar fi avut succes”, a afirmat Peter Szijjarto, conform .