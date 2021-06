Vizită medicală pentru jucătorii de la FCSB! Care sunt noutățile roș-albaștrilor

În încercarea de a o detrona pe CFR Cluj, finanțatorul Gigi Becali a refuzat o pentru Octavian Popescu din Serie A.

După ce a ratat transferul lui Andrei Dumiter de la Sepsi OSK, patronul roș-albaștrilor l-a mandatat pe impresarul Florin Vulturar .

Jucătorii de la FCSB fac vizita medicală

Deși lotul nu este conturat în totalitate, jucătorii de la FCSB s-au prezentat vineri dimineață la vizita medicală, iar la INSP și-au făcut apariția și câteva fețe noi în afara jucătorilor consacrați deja.

Printre noutățile roș-albaștrilor s-a numărat și fundașul central Stipe Vucur, dar și Ianis Stoica, Ștefan Cană, Cristi Dumitru și Ovidiu Horșia, jucători care în sezonul precedent au fost împrumutați la alte formații.

După o perioadă îndelungată de absență provocată de o serie de accidentări, Florinel Coman a fost prezent și el alături de colegii săi la vizita medicală.

12 jucători au lipsit de la vizita medicală

De la întâlnirea cu medicii au lipsit accidentații Adrian Șut și Ionuț Panțîru, în timp ce Risto Radunovic și Andrei Miron au fost învoiți de staff-ul tehnic, urmând să revină în curând alăturii de colegii lor.

De asmenea, fotbaliștii Florin Tănase, Andrei Vlad, Darius Olaru, Octavian Popescu, Dragoș Nedelcu, Ovidiu Perianu, Iulian Cristea și Olimpiu Moruțan au lipsit, ei primind câteva zile de vacanță după ce au participat la acțiunile loturilor naționale.

Marea achiziție a celor de la FCSB, Alexandru Crețu, nu a fost alături de colegii săi, el efectuând vizita medicală chiar înainte de a semna contractul cu roș-albaștrii.

Stancu, şanse mici să vină la FCSB

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit că a cerut timp de gândire la oferta roş-albaştrilor, în condiţiile în care are şi posibilitatea de a continua în Turcia, acolo unde are oferte.

FANATIK a aflat pe care le are pe masă Bogdan Stancu. “Motanul” le-a spus apropiaţilor că în acest moment sunt 30% şanse să ajungă la FCSB şi 70% să continue în Turcia. Atacantul român are două oferte din prima ligă turcă, iar cele mai mari şanse le are Genclerbirligi, echipă la care a evoluat până la finalul actualei stagiuni când echipa a retrogradat.

Transferurile făcute de Gigi Becali la FCSB în această vară nu sunt pe placul fostului patron de la FC Vaslui, Adrian Porumboiu, acesta care în urma cu câțiva ani își dorea ca echipa sa să joace tiki-taka, la fel ca Barcelona.