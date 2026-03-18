Vizită surpriză în cantonament înainte de Dinamo – Universitatea Craiova! Fotbaliștii lui Coelho nu se așteptau la asta. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Peluza Nord Craiova, sprijin necondiționat pentru alb-albaștri înainte de Dinamo – Universitatea Craiova

ADVERTISEMENT

Jucătorii Universității Craiova au avut parte de o surpriză incredibilă la antrenament. Peste 100 de membri ai Peluzei Nord au fost prezenți alături de ei într-o ședință închisă, fără accesul presei sau al altor persoane. În ciuda înfrângerii surprinzătoare cu FC Argeș, scor 0-1, fanii nu au venit cu reproșuri, ci cu un mesaj clar de susținere totală. De asemenea, ei le-au promis alb-albaștrilor o atmosferă incendiară la duelul cu Dinamo, de joi seară.

Întâlnirea dintre suporteri și jucători a avut loc în cantonament, într-un cadru restrâns, dar extrem de intens din punct de vedere emoțional. Conform informațiilor obținute de FANATIK, peste 100 de membri ai Peluzei Nord Craiova au fost prezenți, alegând să fie alături de echipă exact într-un moment delicat, după eșecul neașteptat care a adus multă incertitudine în Bănie

ADVERTISEMENT

Departe de orice formă de presiune negativă, mesajul transmis de galerie a fost unul de încurajare și încredere. Suporterii le-au cerut jucătorilor să „șteargă cu buretele“ partida pierdută cu FC Argeș și să abordeze ultimele nouă meciuri ale sezonului cu aceeași determinare și calitate care i-au ținut în lupta pentru titlu.

Mai mult decât atât, fanii au dat și un semnal clar înaintea confruntării cu Dinamo: Craiova nu va fi singură! Ultrașii din galerie sunt gata să creeze o atmosferă de meci decisiv pe Arena Națională, convinși că echipa poate reveni imediat pe drumul victoriilor și în fruntea clasamentului.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, susținută de aproape 15.000 de suporteri la duelul cu FC Argeș

Universitatea Craiova a deschis balul în play-off, cu un meci pe teren propriu ce părea, la prima vedere, unul care să-i aducă 3 puncte, conform calculelor hârtiei. Socotelile nu au fost însă respectate și FC Argeș a reușit să învingă în Bănie, 1-0, datorită unui gol venit de la Adel Bettaieb, în prima parte a confruntării.

ADVERTISEMENT

Pentru trupa condusă de Filipe Coelho a fost o susținere puternică, pe arena Ion Oblemenco fiind 14.611 spectatori, un număr important pentru fotbalul românesc. Totuși, suporterii olteni au devenit foarte exigenți și nu i-au iertat pe jucători pentru faptul că au pierdut, iar după fluierul final au existat huiduieli intense.

Universitatea Craiova, favorită în continuare la titlul de campioană. Rapid și U Cluj sunt în spatele ei

Înainte de ultima etapă din sezonul regulat, Universitatea Craiova avea șansa să se distanțeze la 8 puncte de locul al doilea. Remiza cu Rapid din ultima rundă a făcut ca cele două să fie separate de doar două puncte la începutul play-off-ului, iar giuleștenii au profitat imediat de pasul greșit făcut de formația lui Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, supercalculatorul încă o vede favorită la titlul de campioană pe Craiova, chiar dacă în acest moment se află la un punct în spatele giuleștenilor și la egalitate de puncte cu ”U” Cluj. Conform celor de la , oltenii au în acest moment 32.9% șanse să termine pe prima poziție, iar media de puncte realizată de echipă în urma a peste 40 de simulări este de 44.

În spatele ei, Rapid și U Cluj apar cu același număr de șanse, însă ardelenii au o medie de puncte mai mare cu două sutimi. Ambele formații au primit 25.7% șanse din partea computerului, iar în urma simulărilor ”U” Cluj a obținut o medie de 43.5 puncte, în timp ce Rapid a avut 43.3 puncte.

Ce șanse au la titlu CFR Cluj, FC Argeș și Dinamo

și a urcat pe poziția a patra, la trei puncte distanță de primul loc. Cu toate acestea, piteștenii nu au foarte multe șanse să devină „Leicester de România”, așa cum au spus-o jucătorii, iar supercomputerul le dă doar 3% șanse.

CFR Cluj continuă să spere, chiar dacă a suferit prima înfrângere în 90 de minute din 2026. și au reușit să prindă play-off-ul, deși se pregăteau de play-out în momentul în care Daniel Pancu a ajuns la echipă. „Feroviarii” au 10.4% șanse la titlu, în timp ce Dinamo pare prăbușită, iar șansele sale la titlu sunt de doar 2.3%.