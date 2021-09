Vizită surpriză în cantonamentul lui FCSB! Un campion a venit să îi învețe pe roș-albaștri cum să bată orice adversar. Video

Vicecampioana României e pe val după victoria la scor în fața celor de la Dinamo, iar echipa lui Gigi Becali se va deplasa la Craiova unde va întâlni echipa lui Adrian Mutu.

Managerul general Mihai Stoica a declarat la Digi Sport că , așa că a încercat să îi mobilezeze pe jucători cu un invitat surpriză.

ADVERTISEMENT

Vizită neașteptată a lui Sorin Căliniuc la baza de pregătire a FCSB de la Berceni

Luptătorul Sorin Căliniuc le-a făcut o vizită jucătorilor lui Edi Iordănescu în timpul antrenamentelor de la Berceni premergătoare plecării spre Craiova, anunță .

a venit să îi îmbărbăteze pe Keșeru și compania alături de antrenorul său înaintea meciului de pe „Ion Oblemenco”, unde vor fi primiți ca un adevărat inamic.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica îi duce pe jucători la galele luptătorului pe care îl dă drept exemplu de atitudine și dăruire, așa cum ar trebui să fie și ei pe teren și să nu cedeze niciodată.

Mihai Stoica vrea să îi motiveze pe jucători înainte de meciul cu FC U Craiova 1948

Mihai Stoica a vrut astfel să își stimuleze astfel jucătorii înainte de meciul dificil de la Craiova, care se va disputa pe data de 18 septembrie, de la ora 20:00: „Fiţi ca el şi vom fi din nou campioni!”, le-a transmis Meme.

„Ştiu că are ceva ce foarte puţini luptători au, doar cei mari. Are inima! Şi mai ştiu că pentru el absolut nimic nu e imposibil”, a fost caracterizarea lui Mihai Stoica pentru luptătorul de 25 de ani.

ADVERTISEMENT

Mesajul jucătorilor de la FCSB pentru Sorin Căliniuc: „Să-l baţi ca FCSB pe Dinamo!”

Jucătorii lui Edi Iordănescu i-au transmis de asemenea lui Sorin Căliniuc, care va avea un meci extrem de greu la Oradea, unde își va apărarea centura de campion Colosseum pe 20 septembrie: „Să-l bați ca FCSB pe Dinamo! Hai, Sorin! Hai, România!”, a fost mesajul jucătorilor.

Mihai Stoica a mărturisit că Sorin Căliniuc are o calitate foarte importantă pe care puțini sportivi o au și care îl va ajuta extrem de mult: „Știu că are ceva ce foarte puțini lupători au. Doar cei foarte mari. Are inimă! Și mai știu că pentru el absolut nimic nu e imposibil”.

„N-aș putea să îi dau knockout de șase ori! Cred că e de ajuns doar o dată”, s-a amuzat Sorin Căliniuc. „Susțineți-l pe Sorin Caliniuc! Multă baftă!”, le-a transmis și Claudiu Keșeru fanilor.