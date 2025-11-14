Sport

Vizită surpriză la hotelul naționalei din Zenica! Au venit cu tricouri și steagul României. Video exclusiv

Naționala României se pregătește de marele meci cu Bosnia, dar a avut parte de o surpriză înaintea jocului. Vezi cine a venit în vizită la hotelul din Zenica.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
14.11.2025 | 22:02
CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA
Naționala României a primit o vizită neașteptată la hotelul de la Zenica. Sursă foto: colaj Fanatik
”Tricolorii” își joacă în Bosnia ultima șansă în încercarea de a prinde locul 2 în grupa din preliminariile Cupei Mondiale din 2024. Cu 24 de ore înaintea partidei, delegația României a avut parte de o vizită neașteptată.

Naționala României a avut parte de o vizită surpriză la hotel

La scurt timp după conferința de presă susținută de Mircea Lucescu și Ionuț Radu și după antrenamentul oficial susținut pe stadionul din Zenica, FANATIK a surprins o vizită total neașteptată la hotelul naționalei noastre.

La stabilimentul unde este cazată delegația și-au făcut apariția mai mulți soldați români, care fac parte din trupele EUFOR aflate în Bosnia pentru a ajuta la menținerea unui mediu sigur și stabil.

Până la sosirea fotbaliștilor de la antrenament, militarii s-au întreținut și s-au pozat cu oficialii din cadrul Federației Române de Fotbal, în frunte cu președintele Răzvan Burleanu. Cel mai solicitat la fotografii a fost Miodrag Belodedici, fostul mare fundaș.

”Tricolorii”, ședință de autografe cu soldații români în fața hotelului

După o așteptare de aproximativ 50 de minute, soldații români au reușit să se întâlnească și cu jucătorii echipei naționale a României. Deși abia sosiți de la antrenamentul oficial, ”tricolorii” au coborât din autocar și au mers direct la întâlnirea cu musafirii surpriză.

FANATIK a surprins momente extraordinare cu jucătorii acordând autografe pe tricouri și steaguri, iar militarii urându-le succes pentru partida cu Bosnia și pentru calificarea la Cupa Mondială de anul viitor. Oltenii Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram au dat autografe chiar și pe tricouri ale Universității Craiova.

Întâlnirea dintre elevii lui Mircea Lucescu și soldații români a durat aproximativ 5 minute în fața hotelului. Apoi, jucătorii s-au retras spre camere, înainte de a lua masa de seară și apoi de a merge la odihnă.

Câți fani va avea România la Zenica

Partida se va disputa pe stadionul Bilino Polje din Zenica, care are o capacitate de 15.000 de locuri. Din informațiile obținute de FANATIK, naționala României va fi susținută de 750 de suporteri, dintre care 200 sunt membri de familie și prieteni ai staff-ului și jucătorilor, plus invitați ai FRF.

Meciul este considerat a fi de risc maxim, astfel că autoritățile bosniace au luat măsuri de securitate sporite. Fanii români care fac deplasarea vor fi monitorizați încă de la intrarea în țară și vor fi escortați la stadion de forțele de ordine.

Mircea Lucescu, discurs neașteptat înainte de Bosnia – România

Înaintea întâlnirii Bosnia – România, din penultima etapă a Grupei H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, selecționerul Mircea Lucescu a fost extrem de degajat și a încercat să nu pună o presiune suplimentară pe umerii jucătorilor săi.

”Nu consider că este un meci atât de greu pe cât pare, chiar dacă jucăm la Zenica. E un meci normal de calificare. Jucătorii au potențial să obțină rezultate mai bune decât cele obținute până în momentul de față.

Este o echipă nouă, chiar dacă are o bază foarte importantă, aceea care a dus naționala la Campionatul European. Am lucrat să aducem ca jocul să fie gestionat mult mai rațional, informațiile și antrenamentele să îi ajute foarte tare, ca atunci când intră în teren să nu le fie teamă de nimic. Acesta este lucrul pe care noi l-am făcut în timpul acesta scurt.

(n.r. – În ce măsură aveți în minte primul 11?) Noi am pierdut 7 jucători dintre titularii din toamnă… Nu 2 sau 3! Este o echipă cu totul nouă, nu îmi fac niciun fel de problemă în legătură cu echipa. Sunt 4 jucători în defensivă, fundași centrali. Au experiență la echipele lor de club și unii dintre ei au jucat și la echipa națională. Ei trebuie să îi facă uitați pe cei care lipsesc mâine”, a declarat Lucescu.

Soldații români, vizită surpriză pentru naționala României înainte de meciul cu Bosnia

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
