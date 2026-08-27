Vizită surpriză la hotelul Universității din Erevan! A venit să-și încurajeze foștii colegi și a oferit un pronostic pentru Ararat Armenia – Craiova

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Aflată la Erevan pentru meciul cu Ararat-Armenia ce o poate duce în grupa de Europa League, Universitatea Craiova a primit o vizită surpriză la hotel. Un fost jucător al ”alb-albaștrilor” a venit să-i încurajeze înaintea jocului.

Universitatea Craiova a primit o vizită neașteptată la hotelul de la Erevan

Cu câteva ore înaintea partidei Ararat-Armenia – Universitatea Craiova, jucătorul japonez Takuto Oshima (28 de ani) a venit la , unde sunt cazați oltenii, și s-a întâlnit cu foștii săi coechipieri.

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Legitimat în prezent la FC Noah, mijlocașul nipon a mărturisit că va fi susținătorul campioanei României la , însă a atras atenția asupra faptului că Ararat-Armenia are câțiva jucători de mare calitate.

”M-am întâlnit cu Mora, Anzor și Teles, am discutat puțin. Știu că este un program încărcat în România, e normal ca jucătorii să fie obosiți ținând cont că joacă din 3 în 3 zile. Îi susțin, sunt alături de ei, dar voi fi la antrenament și voi urmări partida pe telefon.

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Universitatea Craiova are o echipă importantă, poate să învingă, lucru pe care îl și doresc. În momentul de față nu îi cunosc foarte bine (n.r. – pe Ararat-Armenia) pentru că au schimbat mulți jucători, au adus 4-5 fotbaliști foarte buni și au format cumva o echipă nouă în acest sezon.

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Am văzut și meciul tur în care Universitatea și-a creat multe ocazii de a marca și cred că va reuși să câștige. Dacă vor reuși să marcheze primii, cu siguranță se vor califica”, a declarat Oshima.

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Cauzele startului de sezon modest al campioanei României

Întrebat dacă startul mai puțin reușit al Universității Craiova din acest sezon poate fi pus și pe seama oboselii acumulate, fostul jucător al ”alb-albaștrilor” a mărturisit că poate fi o cauză, pentru că și el a simțit acest lucru în stagiunea precedentă.

”Se poate spune și asta. Îmi aduc aminte că în sezonul trecut când am jucat cu Noah în cupele europene, evoluam din 3 în 3 zile și resimțeam și noi această oboseală. Dar Universitatea Craiova a câștigat ultimele trei trofee interne și atunci e clar că toți adversarii vor să câștige împotriva lor”, a spus el.

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Cum s-a adaptat la viața din Armenia

Takuto Oshima a dezvăluit faptul că s-a acomodat foarte bine în Armenia, se simte excelent la noua sa echipă, iar condițiile de la FC Noah sunt excelente. Și tocmai datorită acestui fapt și obiectivele sunt importante.

”Sunt foarte bine. Este foarte frumos să trăiești aici (n.r. – la Erevan), este frumos vara, sunt baruri frumoase, sunt locuri frumoase pe care pot să le vizitez. Avem niște facilități foarte bune de pregătire aici la Erevan. Mă înțeleg foarte bine cu atât cu noul antrenor care a venit de curând, cât și cu președintele clubului. Avem o obligație importantă și prin prisma condițiilor care ne sunt oferite aici.

Îmi place foarte mult aici, îmi place să mă adaptez la o nouă cultură, așa cum se întâmplă și acum în Armenia. Prefer să mă duc să mănânc la restaurantele japoneze, chiar cunosc un bucătar japonez, dar îmi place și mâncarea din Armenia și încerc să mă adaptez.

Mi-a fost dor de mâncarea lui Chef Andrei Voica (n.r. – bucătarul Universității Craiova) și chiar am vorbit cu bucătarul nostru de la echipa și i-am spus că ar putea să introducă în meniu somonul cu teriyaki care este favoritul meu”, a afirmat Oshima.

Ce a spus de o revenire la Universitatea Craiova

Mijlocașul japonez a recunoscut că îi este dor de atmosfera creată de suporterii Universității Craiova și nu a exclus posibilitatea de a reveni într-o zi la formația din Bănie. Însă, a reacționat într-un mod haios când a fost întrebat dacă ar juca la o altă echipă din România.

”Îmi este dor de foarte multe lucruri atunci când vine vorba de Craiova. Îmi este dor de foștii mei colegi, de atmosfera extraordinară de pe stadion, deoarece e un lucru diferit față de ce se întâmplă aici, în Armenia. Avem și noi suporteri, dar nu este aceeași atmosferă și nu sunt la fel de mulți ca la Craiova.

Nu mi-am făcut planuri, dar da, sper ca într-o bună zi să mă întorc la Craiova. Mă sperie ideea de a juca la altă echipă din România, pentru că știu ce s-ar întâmpla. Este foarte dificil să găsești suporteri atât de buni cum are Universitatea Craiova, pentru că mereu am simțit că ne încurajează. Și puțin mai devreme când m-am întâlnit cu ei în oraș și-au adus aminte de mine și am vorbit”, a precizat Oshima.