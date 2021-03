Vlad Achim, discurs dur după Poli Iaşi – Dinamo 1-0: „Indisciplina din teren întrece orice limită“

Dinamo a pierdut cu 0-1 pe terenul „lanternei roşii“ Poli Iaşi şi rămâne pe antepenultimul loc din Liga 1. Golul victoriei a fost marcat de Djuranovic la capătul unui contraatac.

La finalul meciului, Vlad Achim a fost extrem de dur la adresa coechipierilor săi, acuzând o gravă indisciplină în teren. Mijlocaşul a fost secondat şi de Ricardo Grigore, care a recunoscut că echipa nu a pus în practică lucrurile exersate la antrenament.

Vlad Achim, pesimist după eşecul de la Iaşi: „Va fi greu să evităm retrogradarea“

„Salvarea de la retrogradare? Da, va fi greu să îndeplinim şi acest obiectiv, dacă o să continuăm în ritmul acesta. Explicaţia mea… e o indisciplină în teren ce eu nu am mai întâlnit niciodată.

Am fost la o echipă care ştiam că o să dea faliment, Ceahlăul, dar eu asemenea disciplină eu nu am întâlnit. Rămâne să se analizeze de către cei care iau decizii şi sperăm să se găsească rezolvarea acestor probleme.

Domnul Mulţescu a încercat să găsească un sistem de joc în care să avem superioritate mai ales în zona de mijloc. Am avut două, trei perioade mai bune în joc, dar apoi am dat din ce în ce mai mult în spate şi indisciplina la acel corner, a venit un contraatac, ne-au dat gol şi nu am mai reuşit să producem absolut nimic.

Vlad Achim, dur faţă de colegi: „Indisciplina întrece orice limită“

Pauza (n.r. – pentru meciurile naţionalei în preliminariile CM 2022) sperăm să fie binevenită. Am tot avut perioade să îndreptăm jocul. A mers din rău în mai rău, iar la ora asta indisciplina din teren întrece orice limită, din punctul meu de vedere. Aşa ceva nu se poate.

Până la urmă, orice echipă de poate învinge, dar la fel de bine poţi să învingi. CFR-ul vine şi ea după un meci destul de slab. Moralul lor este undeva jos, dar noi, dacă nu ne revenim, nu putem să batem pe absolut nimeni“, a declarat Vlad Achim, la finalul înfrângerii cu Poli Iaşi.

Ricardo Grigore: „Nu am respectat mai nimic din ce am lucrat “

„În această seară, am făcut un meci slab, nu am reuşit să luăm cele 3 puncte. Nu reuşim să ne trezim, nu jucăm ceea ce trebuie şi asta se vede în rezultate. Sper ca această pauză să fie de bun augur, să ne ajute mai mult să ne facem jocul şi la meciul următor să scoatem maximum. S-a văzut indisciplina şi la acest joc, nu am respectat mai nimic din ce am lucrat şi nu a fost deloc în regulă.

Sperăm ca pauza să ne aducă înapoi cu picioarele pe pământ, să adunăm puncte, pentru că situaţia este destul de delicată. Deocamdată, eu spun că este devreme să vorbim despre retrogradare, dar într-adevăr suntem într-o zonă periculoasă, care nu ne face deloc bine şi nu ne face deloc mândri.

Întâlnim echipa campioană, o echipă puternică, valoroasă, dar sperăm să ne pregătim bine în aceste două săptămâni şi să scoatem maximum“, l-a completat Ricardo Grigore pe colegul său.