Vlad Achim şi Steliano Filip, după înfrângerea la Astra: „Obiectivul nostru e Cupa“

Dinamoviştii Vlad Achim şi Steliano Filip au vorbit la finalul partidei cu Astra despre înfrângerea suferită şi au anunţat principalul obiectiv al echipei: Cupa României.

Dinamo a pierdut 0-2 pe terenul Astrei Giurgiu în etapa 24 a Ligii 1. Golurile au fost marcate de Valentin Gheorghe (36) şi Stahl (40). În urma acestui rezultat, „câinii“ ocupă locul al 12-lea cu 26 de puncte, în timp ce astralii au urcat pe 10 cu 28 de puncte.

Dinamo se află la numai 4 puncte, înainte de înjumătăţire, de locurile de baraj şi la 9 de play-off. A ajuns la 4 etape consecutive fără victorie şi fără gol marcat, timp în care au acumulat un singur punct, din remiza 0-0 cu Sepsi din runda precedentă.

Vlad Achim: „Prima repriză a fost a lor. Tragem pentru Cupă“

„Acest meci era foarte important pentru a rămâne în lupta pentru play-off, am pierdut şi şansele sunt destul de mici în continuare.

A fost o primă repriză destul de slabă, le-am permis să înscrie. Am avut şi noi câteva ocazii, dar, într-adevăr, prima repriză a fost a lor. Apoi am încercat să înscriem, am dus jocul în favoarea noastră, dar nu am reuşit la finalizare.

Mai mult locul din clasament ne frustrează. Este deranjant ca Dinamo să meargă iar în play-out, dar, până la urmă, nu putem să facem nimic, decât să luptăm în continuare şi să luăm lucrurile aşa cum sunt.

Noi voi lupta mai departe. Vom încerca să ne îmbunătăţim jocul. Vom trage şi pentru Cupă, şi pentru primul loc din play-out, dacă şansă la play-off nu vor mai fi.

Cupa este un obiectiv pentru Dinamo. Luăm fiecare meci la victorie. Nu avem voie să procedăm altfel, pentru că prestaţia noastră din teren trebuie să fie cât mai bună“, a declarat Vlad Achim, la finalul partidei cu Astra.

Steliano Filip: „Ne dorim un loc de play-off“

„Meciul s-a jucat în prima repriză, când nu au am fost atenți la fazele fixe. Au jucători rapizi pe benzi, dar ne-au surprins la două faze fixe. Ne dorim la fiecare meci victoria, dar nu avem timp să ne plângem pentru că vineri este meciul cu Viitorul. Întâlnim o echipă cu probleme, dar nu trebuie să ne culcăm pe o ureche.

Eu cred în play-off cât timp mai avem șanse matematic. Ne dorim un loc de play-off, dar dacă vom continua așa nu avem șanse. Cupa României este obiectivul echipei. Dinamo trece printr-o situație dificilă, știm cu toți situația prin care trece clubul. Jucătorii sunt afectați și de aceea este o stare de nervozitate“, a precizat şi Steliano Filip.