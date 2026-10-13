Vlad Chiricheș a luat decizia: „Se retrage din fotbal și se face antrenor!”. Prima reacție oficială a FCSB

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Vlad Chiricheș pare decis să-și pună ghetele în cui definitiv. Ajuns la 36 de ani, fostul fundaș al naționalei se gândește să se retragă oficial din cariera de fotbalist. În acest sens, Chiricheș mai are de pregătit „textul” pe care-l va publica atunci când va face marele anunț.

Vlad Chiricheș se gândește tot mai mult să se retragă din fotbal și vrea să se facă antrenor

Întrebat dacă se gândește să se lase de fotbal, Vlad Chiricheș a răspuns destul de clar: „În principiu, da”. Asta, în condițiile în care a fost curtat în ultima perioadă de Sepsi și Chindia Târgoviște. A refuzat, elegant, ofertele din motive „obiective”.

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„Da, am fost contactat de câteva persoane, dar filtrele erau cu găurile așa, foarte micuțe. Îmi era greu să mai cobor nivelul, să mai plec din București, departe de familie. Mi-ar fi fost greu. A contat și chestia asta de a sta prin cantonamente. Cred că perioada cu vacanța de vară m-a făcut mai comod. Și nu știu dacă aș mai fi putut face asta”, a dezvăluit Chiricheș.

Vlad Chiricheș nu era interesat în mod special să ajungă antrenor, însă a fost convins de „italieni”

După ce va termina definitiv cu cariera de fotbalist, Chiricheș pare interesant să-și încerce norocul și ca antrenor. „ , la Coverciano. Îmi doresc să văd cum este, dacă sunt făcut pentru asta. Vreau să încerc. În ultima perioadă de la FCSB am simțit că am acest atu, abilitatea de a oferi indicații, de a vedea niște lucruri pe teren.

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În plus, antrenorii pe care i-am avut în anii din Italia m-au făcut să-mi placă mult ideea asta de a gestiona un grup, de a crea ceva”, a explicat fundașul. Cu toate acestea, fostul stoper se gândește foarte serios dacă va opta pentru această carieră, una destul de complicată.

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„E multă muncă. Mi-am dat seama că partea asta de gestiune a grupului e foarte, foarte importantă. Să gestionezi, pe lângă 25 de caractere diferite de jucători, doctori, antrenori colaboratori… Și cred că partea asta încă mă sperie un pic, de-asta îmi și doresc să încerc să văd cum pot să fac asta”, a explicat Chiricheș la

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Meme Stoica nu știe dacă FCSB va putea să-i organizeze un meci de retragere lui Chiricheș

Președintele celor de la FCSB, Mihai Stoica, a comentat iminenta retragere din fotbal a lui Vlad Chiricheș. Deși a dezvăluit că i-ar face mare plăcere să-l ajute cu un meci de retragere, oficialul echipei nu crede că programul competițional le-ar permite celor de la FCSB să se implice într-un astfel de eveniment.

„Tot o declarație pe care a dat-o acum câteva luni, zicea: Vreau să mai joc. E prima dată când aud, oficial, că s-a retras. Ce să spun? El știe cel mai bine dacă a vrut să mai joace, dacă a simțit că nu mai poate, el știe, n-am de unde să știu. Ce știu eu este faptul că n-am văzut un fotbalist atât de profesionist ca Vlad Chiricheș și, cu toate astea, a avut atât de multe accidentări.

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O să ne gândim și noi. E o mare problemă cu meciurile de retragere, nu ai când să le faci. Am fost atât de dezamăgit când am văzut un meci, un Rapid – Steaua, 2006-2026, s-a disputat într-un absenteism total, anonimat total. Eu cred că generația asta de acum nu e foarte interesată de ce a fost înainte, altfel nu-mi explic. Poate prețurile, deși nu cred că au fost prețuri mari”, a declarat Stoica la Prima Sport.ro.