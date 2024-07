Vlad Chiricheș i-a răspuns lui Gigi Becali după ce l-a criticat în direct la TV: „Crede că joc la mișto!”

. Patronul echipei, Gigi Becali, a criticat jocul lui Vlad Chiricheș, iar fundașul a reacționat după meciul în care a gafat.

Vlad Chiricheș a răspuns după criticile lui Gigi Becali: „Are tot dreptul să o facă”

, după FCSB – Oțelul Galați, 0-2, din runda a treia a Superligii. Omul de afaceri i-a reproșat pasele pe care le-a dat direct la adversar.

ADVERTISEMENT

La finalul meciului, căpitanul FCSB-ului a vorbit atât despre meci, cât și despre criticile patronului. Internaționalul român e de părere că jocul arăta bine până la greșeala sa și totodată, legat de criticile patronului, Chiricheș a spus că are tot dreptul să le ofere.

„Jocul l-am început bine, am avut câteva ocazii bune. Apoi a venit pasa mea mai moale câtre Denis. Îmi asum cumva această înfrângere. Poate lucrurile mai rele au plecat de la faza aceea. Am primit gol și nu am mai putut face un joc bun. Mie îmi e foarte greu să vorbesc despre ceilalți.

ADVERTISEMENT

Pasa mea a fost mai moale, îmi asum responsabilitatea. Din momentul acele lucrurile au mers spre rău și nu am reușit să revenim. Îmi e greu să spun un motiv pentru care nu reușim să obținem victoria. Am avut la început câteva ocazii bune. Cred că în prima jumătate de oră am controlat jocul, apoi jocul a devenit mai apăsător pentru noi.

„Sunt sigur că m-a criticat. E normal. Probabil câteodată jocul meu pare zeflemist și poate crede că joc la mișto. Felul meu de a juca e de a încerca să construiesc din apărare cu pase scurte, să încercăm să ducem cât mai ușor mingea spre atacanți. Poate câteodată nu e exact ce vrea patronul, dar sper ca în următoarele jocuri să fie mai bine și să câștigăm”, a declarat Vlad Chiricheș, la finalul meciului cu Oțelul Galați, potrivit .

ADVERTISEMENT

Vlad Chiricheș, anunțat rezervă în meciul retur cu Maccabi Tel Aviv

La finalul partidei pierdute de FCSB, Gigi Becali a criticat evoluția lui Vlad Chiricheș, care a greșit la primul gol marcat de Oțelul Galați. Latifudinarul din Pipera a anunțat că internaționalul român va fi pe bancă în partida retur cu Maccabi Tel Aviv.

„La meciul cu Maccabi vom avea fundași centrali. Greșești o dată, de două ori, de cinci ori. O fi el Chiricheș, îi mulțumim, dar dacă tot dai pase la adversar, nu se poate așa. Dacă era după ei, jucau numai cu Chiricheș. Eu le-am spus că el e jucător valoros, dar e prea lejer și dă pase la adversar. Meciul ăsta el l-a pierdut. Ce să-i zic lui Haruț? De ce să strângă, lasă să nu mai strângă la gol”, a spus Gigi Becali, potrivit sursei amintite mai sus.

ADVERTISEMENT

Campioana României va disputa miercuri, 31 iulie, returul din turul doi preliminar UEFA Champions League. în partida disputată acasă, pe stadionul „Steaua”, din Ghencea.