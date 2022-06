Vlad Chiricheș a recunoscut că s-a gândit la retragere: ”Au fost niște nopți grele”. George Pușcaș a rămas fără cuvinte

”Tricolorii” au fost în Giulești, scor 0-3, și a rămas pe ultimul loc în clasamentul grupei.

După umilința în fața Muntenegrului, Vlad Chiricheș a vorbit de retragere

La finalul înfrângerii umilitoare în fața Muntenegrului, Vlad Chiricheș a declarat că jucătorii naționalei României trec prin momente extrem de grele și a dezvăluit că s-a gândit la un moment dat să se retragă de la prima reprezentativă.

”Este un moment trist, am făcut un joc slab, e un moment greu, nu am putut face mai mult. Îmi pare rău că nu am putut face mai mult. Nu suntem într-un moment bun, e important să ridicăm privirea în pământ, să mergem la echipele de club, să jucăm şi să aducem rezultate.

Sunt dezamăgit de perioada asta, sper cu vacanţa să-mi liniştesc gândurile, iar în septembrie să revin cu determinare. Sunt momente dificile şi uneori m-am gândit la retragere, mi-a fost înjurată familia, copiii, iar despre ei nu aş vrea să se lege nimeni.

Azi nu a fost aşa, le mulţumim fanilor. Mi-e ruşine ce s-a întâmplat azi, dar din septembrie să venim mult mai determinaţi”, a spus Vlad Chiricheș, la Prima TV.

Pușcaș vorbește despre ghinion la 0-3 cu Muntenegru

La rândul său, atacantul George Pușcaș s-a arătat extrem de afectat de înfrângerea dură în fața Muntenegrului: ”E dificil după o asemenea înfrângere să găseşti ce n-a mers. Echipa naţională trece prin momente foarte grele. Pur şi simplu parcă suntem înconjuraţi de un ghinion. E greu să găseşti cuvinte.

Nici eu nu ştiu ce să spun atâta timp cât noi la antrenamente am arătat bine şi aveam încredere mare. E greu să găseşti o explicaţie. Ambiţia dinaintea meciului chiar a existat. De fiecare dată când primim o lovitură suntem mult mai sensibili.

E prea mult spus să te laşi, până la urmă avem norocul de a juca la echipa naţională şi fiecare dintre noi trebuie să dea tot şi atât cât poate, pentru că avem şi noi limitele noastre”.

Pușcaș nu a comentat scadările fanilor

”Dacă nu putem să ieşim dintr-o serie de înfrângeri ar trebui să ne uităm la noi şi să vedem ce putem repara. Datoria noastră când venim aici este să dăm tot ce ni se cere şi să reprezentăm cât mai bine România. Eu când joc pentru echipa naţională mereu dau 200 la sută.

Eu n-am simţit niciun pic de ofsaid. Nici nu pot să comentez (n.r. – scandările publicului), le înţeleg frustrarea, e o supărare mare şi nu poţi să zici nimic, pentru că atâta timp cât nu ne ajută rezultatele… Îmi pare foarte rău că nu reuşim să legăm victorii”, a mai spus Pușcaș.

Suporterii prezenți pe stadionul Giulești la meciul cu Muntenegru au cerut demisia conducerii FRF, iar FANATIK a surprins un pentru situația actuală a fotbalului românesc. Directorul Tehnic Mihai Stoichiță a fost surprins zâmbind de ce se întâmpla pe teren și în tribune.