Sport

Vlad Chiricheș a revenit „acasă”! Anunț major la 4 luni după despărțirea de FCSB

Bogdan Mariș
31.10.2026 | 00:33
Vlad Chiriches a revenit acasa Anunt major la 4 luni dupa despartirea de FCSB
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Vlad Chiricheș (36 de ani) a obținut licența UEFA B. Fostul fundaș a dezvăluit și faptul că a petrecut o săptămână la fostul său club, Tottenham, alături de actualul antrenor al londonezilor, Roberto De Zerbi. FOTO: Sport Pictures
Vlad Chiricheș a făcut un anunț major pe rețelele sociale, iar mai multe nume importante din lumea fotbalului au reacționat.
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Vlad Chiricheș (36 de ani) și-a anunțat retragerea din fotbal pe 13 octombrie, la trei luni și jumătate după ce s-a despărțit oficial de FCSB. Acesta începuse deja cursurile de antrenor la Coverciano, iar pe 29 octombrie a obținut licența UEFA B, anunțul fiind făcut pe rețelele sociale chiar de fostul fundaș. Chiricheș a dezvăluit și faptul că a petrecut o săptămână la fostul său club, Tottenham, alături de actualul antrenor al londonezilor, Roberto De Zerbi.

Vlad Chiricheș a obținut licența UEFA B

Vlad Chiricheș a confirmat printr-o postare pe contul său oficial de Instagram că a obținut licența UEFA B. „Un prim pas important în parcursul meu ca antrenor! Sunt mândru că am obținut Licența UEFA B. Recunoscător pentru această experiență, pentru cunoștințele dobândite și pentru toți cei care au făcut parte din acest proces.

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Întotdeauna pregătit să învăț, să evoluez și să mă perfecționez. Călătoria abia a început!”, a transmis fostul fundaș, mesajul postat fiind în limba italiană. Chiricheș a avut oportunitatea de a continua la FCSB după retragere, ca oficial, însă a refuzat oferta și a confirmat că își dorește să devină antrenor.

Vlad Chiricheș a petrecut o săptămână la Tottenham alături de Roberto De Zerbi

În aceeași postare, Vlad Chiricheș a dezvăluit și faptul că a petrecut o săptămână la Tottenham, club pe care l-a reprezentat în perioada 2013-2015. Fostul fundaș s-a pozat alături de actualul antrenor al celor de la Spurs, Roberto De Zerbi. „O săptămână minunată petrecută alături de unul dintre cei mai buni antrenori din domeniu, revenind într-un loc pe care, cândva, l-am numit ‘acasă’.

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A fost ceva special să mă întorc!”, a transmis acesta. Chiricheș și De Zerbi au fost adversari în prima ligă a României în perioada 2010-2012, iar apoi italianul l-a antrenat pe fostul internațional român la Sassuolo, din 2019 până în 2021. La imaginea cu Chiricheș și De Zerbi au reacționat mai multe nume din lumea fotbalului: Alexandru Maxim, Sandro, fostul internațional brazilian care a jucat alături de Vlad Chiricheș la Tottenham, și Rogerio, actualul fotbalist al lui Wolfsburg, care a jucat la Sassuolo cu fostul fundaș român chiar sub comanda lui De Zerbi.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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